Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 5:00

Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Передаём сводку ударов на 5:00 мск 2 ноября по материалам телеграм-канала Украина.ру

2025-11-02T05:16

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg

Больше всего сообщений в течение ночи поступало о работе ВС РФ по целям в Одесской области. "Герани" в несколько заходов работали по объектам в Измаиле. Местные каналы пишут о прилёте по подстанции в этом городе.Кроме того, БПЛА многократно наносили удары по целям в Черниговской (Нежин, Синявка, Меня) и Днепропетровской (Павлоград) областях.ВС РФ также наносили удары по вражеским целям на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской (Херсон) областей.По последней информации Минобороны РФ, истребитель-бомбардировщик Су-34 российской группировки войск "Восток" нанес удар по складу с боеприпасами ВСУ."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по складу с боеприпасами ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", — говорится в сообщении оборонного ведомства.Большинство ударов по тыловым объектам киевского режима традиционно наносилось российскими БПЛА "Герань" различных модификаций, к которым присоединяются более новые модели — "Гербера", "Гарпия" и другие. Полная информация о работе ВС РФ станет доступна позднее.Напомним, что на Украине продолжаются отключения света после ударов ВС РФ по критической инфраструктуре. "Укрэнерго" сообщает, что плановые почасовые отключения будут проводиться с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00. Жители нескольких регионов Украины столкнутся с масштабными отключениями электроэнергии, которые продлятся с 8:00 до 22:00, что составит 14 часов непрерывного отсутствия электроснабжения.Систематические удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины существенно подрывают военно-экономический потенциал киевского режима, затрудняя переброску резервов, производство вооружений и функционирование систем управления войсками."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют — в настоящее время появилась реактивная версия "Герань-3" с крейсерской скоростью до 600 км/ч.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

