Каково оно, есть с рыжей руки? Что происходит в Венесуэле и как это связно с Украиной

США объявило морскую блокаду Венесуэле. Но это событие имеет не региональное значение, а мировое. А также плотно связано с украино-российским кризисом. И вот почему.

По различным оценкам природные богатства России оцениваются в 75 триллионов долларов — и это первое место в мире, благодаря огромным запасам газа, угля, нефти, древесины, металлов (железная руда, золото, палладий, никель) и других ресурсов.По этим запасам Россия значительно опережает показатели США и другие стран вместе взятые. У США ресурсов на 46 трлн долларов. Есть в этом списке и Венесуэла. У нее богатств на 14 трлн. В первую десятку стран входят также Иран, Ирак, Китай. Канада, Саудовская Аравия, Бразилия и Австралия. С некоторыми этими странами США либо дружит, либо воюет. Вот и ответ, почему американский президент взялся за установление мира на Украине, а также зачем устроил блокаду Венесуэле. Официально - цели благородные."Незаконный режим Мадуро использует нефть из этих украденных нефтяных месторождений для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений. За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был признан иностранной террористической организацией. Поэтому сегодня я объявляю полную и преимущественную блокаду всех санкционированных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из неё", - написал Трамп в своих соцсетях.Но цели США в Западном полушарии более обширные. И связаны они напрямую также с обезжириванием Европы, ослаблением Китая, ну и торгами с Россией через украинский кнут и пряник. Детальнее – в обзоре мнений экспертов.Американист Малек ДудаковБелый дом спешно перебивает повестку на фоне растущего давления со стороны Конгресса. Законодатели потребовали провести слушания по поводу атак на венесуэльские лодки. Слушания прошли, но ничего толкового от представителей команды Трампа конгрессмены не услышали. Пентагон наотрез отказался и публиковать видео ударов по лодкам, в ходе которых был отдан приказ добивать всех выживших. Демократы уже грозятся заранее готовить статьи импичмента Трампа и Хегсета. С ними Демпартия наверняка пойдёт на приближающиеся выборы в Конгресс. На руку демократам играет и растущая усталость в американском обществе от продолжающейся операции в Карибском море, которая уже обходится США в миллиарды долларов. В этой связи команда Трампа и пошла на включение Венесуэлы в список стран-спонсоров терроризма. В тот же список входят Куба, КНДР, Иран и Сирия. Каких-то дополнительных санкций это не принесёт, хотя европейцам станет несколько сложнее через обходные пути закупать нефть из Венесуэлы. Но она сейчас в основном идёт в Китай. Тем не менее американские ВМС попытаются перехватывать венесуэльские танкеры, надеясь за счёт морской блокады задушить экономику. Вопрос лишь в том, хватит ли на это сил даже с учётом размещения в Карибском море большой группировки войск. Рано или поздно их придётся оттуда возвращать на другие фронты. Хоть Пентагон сейчас и готов упразднить европейское и африканское командования, но усилить американское. Ситуация вокруг Венесуэлы зашла слишком далеко и терять лицо Белому дому не хочется. Тем более, когда в самих США это уже может привести к болезненному поражению в войне с демократами.Политик Дмитрий ВасилецТрамп продолжает агрессию в отношении Венесуэлы, сегодня он объявил, что правительство Николаса Мадуро теперь "иностранная террористическая организация" и ввёл полную блокады Венесуэлы для нефтяных танкеров. Теперь, ВМС США будут захватывать любой танкер, который направляется в Венесуэлу, что является прямым нарушением международного права, пиратством и агрессией, но ООН, естественно, плевать, никто ничего не сделает. Такие действия четко показывают, что США тупо шантажируют Венесуэлу блокировкой продажи нефти за границу, путем морской блокады, тем самым принуждая выполнять все "хотелки" Штатов, вплоть до поставок венесуэльской нефти только на заводы США, по бросовой цене. Такие действия американской Империи зла четко показывают, что от агрессии США страну может защитить только наличие ядерного оружия, другие оборонные меры несущественны.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакМорская блокада Венесуэлы без санкций ООН - это агрессия и сигнал остальным. В том числе и Китаю, для которого связь с Россией приобретает дополнительный смысл. Кроме того, открытое стремление Трампа свергнуть Модуро, чтобы добраться до Венесуэльских запасов нефти, дает сигнал и Путину, что никакие правила и ограничения не работают. Право силы на любые действия. И еще. Молчит Европа. Молчит ООН. Молчат все правозащитные организации. И конечно, морская блокада Венесуэлы усложняет диалог Вашингтона и Москвы по Украине. Да и вопрос Тайваня теперь заиграл совсем иными красками. В общем, Трамп пошел ва-банк, и путей к отступлению уже практически нет. Или "победителей не судят", или провал, который может стать фатальным перед выборами...Военный аналитик Борис РожинФактически это некий аналог блокады Кубы в начале 60-х годов, который привел, в том числе, к Карибскому кризису. США очевидно нацелены на захват власти в Венесуэле, установку там марионеточного режима, присвоение венесуэльских запасов нефти, а также к обнулению влияния Китая и России в Венесуэле. Озвученные обвинения скорее представляют собой обычное отзеркаливание, так как именно США системно занимаются кражей активов других стран, занимаются терроризмом сами и поддержкой террористических группировок, потворствуют контрабанде наркотиков, в том числе и через военные базы США, осуществляют убийства и похищения людей.Писатель Захар ПрилепинКакой у США честный президент: никаких пробирок в ООН, никакой "защиты демократии". Сразу по сути: "Нефть Венесуэлы - это наша американская нефть! Украина? Все украинские полезные ископаемые - это наши американские полезные ископаемые!" …Весело так, с шутками и прибаутками, рыжий, как самовар, явился новый Гитлер. Все, кто сегодня стыдливо отворачивается в сторону при виде трагедии Венесуэлы, будут пожраны чуть позже. Иные, конечно, надеются выбежать ему навстречу, размахивая американским флажком, крича "Хайль Трамп! Мы с тобой одной крови! Мочи леваков!" - но их тоже переедут скрипучие американские гусеницы. Их не возьмут даже полицаями. Хотя они так готовились. Тем не менее, проамериканское лизоблюдство будет у нас в некоторых кругах расти как на дрожжах. Как же, хозяин явился! Думали, что он застрелился в 1945 году. А он жив! Полон сил! Следующая в планах рыжего - Куба. Потом Китай. Тренируйте зигу перед зеркалом, упыри. Ваше время приходит. Сейчас у нас ещё громче, ещё наглее, ещё навязчивее будут кричать, что все беды России от "евразийцев, мумии, гуталина и кишлаков". Чтоб никто на это чудовище даже внимания не обращал. "А что Трамп?" - скажут нам его поклонники. "Это его дело, - скажут нам. - Что нам до этих индейцев в Венесуэле! Мы - европейские белые! У нас другой континент!" Это не его дело. Это - кандидат в члены БРИКС, это - страна, которая поддерживала борьбу за свободу Крыма и Донбасса даже не с 2022 года, а с 2014 года. Это - суверенное государство, которое раз за разом голосовало за все пророссийские резолюции в ООН и против всех антироссийских. Лидера Венесуэлы только что приветствовал наш Президент. Венесуэла - это зеркало. Все, имеющие наглость считать себя независимыми на этой планете от глобальных людоедов, могут сегодня подойти к этому зеркалу и посмотреть на себя. Это вы - завтра или послезавтра. Беда в том, что у нас тут повсюду копошатся персонажи, которые хотят быть от него зависимыми! Жаждут этого! Мечтают об этом! Это - главная их цель: подчиниться хозяину, есть с рыжей руки.

