Силы ПВО отражают атаку на Туапсе, есть повреждения. Дополнение списка "тревожных" регионов - 02.11.2025
https://ukraina.ru/20251102/sily-pvo-otrazhayut-ataku-na-tuapse-est-povrezhdeniya-dopolnenie-spiska-trevozhnykh-regionov-1071054160.html
Силы ПВО отражают атаку на Туапсе, есть повреждения. Дополнение списка "тревожных" регионов
Силы ПВО отражают атаку на Туапсе, есть повреждения. Дополнение списка "тревожных" регионов - 02.11.2025 Украина.ру
Силы ПВО отражают атаку на Туапсе, есть повреждения. Дополнение списка "тревожных" регионов
Силы ПВО отражают атаку украинских дронов в Туапсе, в результате падения беспилотника загорелась портовая инфраструктура, обломки БПЛА также повредили многоквартирный дом. Об этом оперштаб Краснодарского края в ночь на 2 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2025-11-02T03:25
2025-11-02T03:30
украина.ру
новости
россия
краснодарский край
туапсе
сочи
новороссийск
пво
бпла
всу
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
"В Туапсе идет отражение атаки БПЛА. В настоящий момент, по сообщению ЕДДС города, в результате падения беспилотников зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием", — говорится в сообщении.Удару украинских дронов также подвергся посёлок сосновый Туапсинского округа, где обломки БПЛА повредили многоквартирный дом."Фрагменты беспилотников попали в третий этаж здания, где выбило стекла. По предварительной информации, пострадавших нет", — уточняет оперштаб.На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.В настоящее время продолжается массированная атака украинских БПЛА на города Черноморского побережья Краснодарского края. Тревога (в большинстве населённых пунктов — повторно) объявлена в Сочи, Адлере, Туапсе, Новороссийске.В последние часы список регионов с "жёлтым уровнем" опасности пополнили Рязанская, Московская и Тамбовская области.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 в публикации Закрытые аэропорты и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251102/sily-pvo-otrazili-vechernyuyu-volnu-bpla-teper-osnovnoy-nakat-shl-s-morya-1071053053.html
россия
краснодарский край
туапсе
сочи
новороссийск
украина
рязанская область
московская область
украина.ру, новости, россия, краснодарский край, туапсе, сочи, новороссийск, пво, бпла, всу, украина, атака, угроза, рязанская область, московская область
Украина.ру, Новости, Россия, краснодарский край, Туапсе, Сочи, Новороссийск, ПВО, БПЛА, ВСУ, Украина, атака, угроза, Рязанская область, Московская область

Силы ПВО отражают атаку на Туапсе, есть повреждения. Дополнение списка "тревожных" регионов

03:25 02.11.2025 (обновлено: 03:30 02.11.2025)
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Украина.ру
Силы ПВО отражают атаку украинских дронов в Туапсе, в результате падения беспилотника загорелась портовая инфраструктура, обломки БПЛА также повредили многоквартирный дом. Об этом оперштаб Краснодарского края в ночь на 2 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"В Туапсе идет отражение атаки БПЛА. В настоящий момент, по сообщению ЕДДС города, в результате падения беспилотников зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием", — говорится в сообщении.
Удару украинских дронов также подвергся посёлок сосновый Туапсинского округа, где обломки БПЛА повредили многоквартирный дом.
"Фрагменты беспилотников попали в третий этаж здания, где выбило стекла. По предварительной информации, пострадавших нет", — уточняет оперштаб.
На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
В настоящее время продолжается массированная атака украинских БПЛА на города Черноморского побережья Краснодарского края. Тревога (в большинстве населённых пунктов — повторно) объявлена в Сочи, Адлере, Туапсе, Новороссийске.
В последние часы список регионов с "жёлтым уровнем" опасности пополнили Рязанская, Московская и Тамбовская области.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 в публикации Закрытые аэропорты и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу.
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
01:00
Силы ПВО отразили вечернюю волну БПЛА, теперь основной накат шёл с моряСилы ПВО за три вечерних часа уничтожили над регионами России 29 украинских БПЛА, почти все они были сбиты над Чёрным морем. Об этом Минобороны РФ в ночь на 2 ноября сообщает в своём телеграм-канале
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
