Силы ПВО отражают атаку на Туапсе, есть повреждения. Дополнение списка "тревожных" регионов

Силы ПВО отражают атаку украинских дронов в Туапсе, в результате падения беспилотника загорелась портовая инфраструктура, обломки БПЛА также повредили многоквартирный дом. Об этом оперштаб Краснодарского края в ночь на 2 ноября сообщает в своём телеграм-канале

"В Туапсе идет отражение атаки БПЛА. В настоящий момент, по сообщению ЕДДС города, в результате падения беспилотников зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием", — говорится в сообщении.Удару украинских дронов также подвергся посёлок сосновый Туапсинского округа, где обломки БПЛА повредили многоквартирный дом."Фрагменты беспилотников попали в третий этаж здания, где выбило стекла. По предварительной информации, пострадавших нет", — уточняет оперштаб.На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.В настоящее время продолжается массированная атака украинских БПЛА на города Черноморского побережья Краснодарского края. Тревога (в большинстве населённых пунктов — повторно) объявлена в Сочи, Адлере, Туапсе, Новороссийске.В последние часы список регионов с "жёлтым уровнем" опасности пополнили Рязанская, Московская и Тамбовская области.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 в публикации Закрытые аэропорты и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

