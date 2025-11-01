https://ukraina.ru/20251101/snova-kotl-spetsnaz-gur-mou-pytaetsya-spasti-vsu-v-pokrovske-i-mirnograde-1071013949.html

Снова "котёл": спецназ ГУР МОУ пытается спасти ВСУ в Покровске и Мирнограде

Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров) вписываются в историю окружений украинской армии в ходе СВО. Об этом сообщает телеграм-канал "Фронтовая птичка".

Покровск и Мирноград стали примерами очередного "котла" для защитников режима Зеленского. "До образования полного котла осталось несколько километров, - сказано вв публикации. - Счёт идёт на часы. Когда это произойдет, то тысячная группировка всу в составе которой: 25 овдбр, 79 одшбр, 82 одшбр и ряд других подразделений всу окажутся в полнейшем окружении". В итоге у украинских окруженцев останется два варианта -смерть или плен."На помощь боевикам Зеленский и Сырский бросили спецназ ГУР Украины, который и должен попытаться прорваться к окруженным боевикам и создать им коридор для выхода, - отметил тг-канал. - Как отмечают наши бойцы, ГУРовцев уже поджаривают наши БПЛА и они от них прячутся. (Кто бы гуровцам уже помог)".В пубилкации также обращено внимание на развитие успеха росскискими подразделениями. Кроме штурмовых групп на северных рубежах Покровска уже закрепляются операторы БПЛА ВС РФ. "Это очень важно, поскольку именно операторы БПЛА позволяют нашим штурмовикам двигаться дальше, расчищая перед ними пространство, передает", - подчёркивает "Фронтовая птичка".Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел ситуацию в публикации Неминуемое падение Покровска, Мирнограда и Купянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

