Снова "котёл": спецназ ГУР МОУ пытается спасти ВСУ в Покровске и Мирнограде - 01.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251101/snova-kotl-spetsnaz-gur-mou-pytaetsya-spasti-vsu-v-pokrovske-i-mirnograde-1071013949.html
Снова "котёл": спецназ ГУР МОУ пытается спасти ВСУ в Покровске и Мирнограде
Снова "котёл": спецназ ГУР МОУ пытается спасти ВСУ в Покровске и Мирнограде - 01.11.2025 Украина.ру
Снова "котёл": спецназ ГУР МОУ пытается спасти ВСУ в Покровске и Мирнограде
Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров) вписываются в историю окружений украинской армии в ходе СВО. Об этом сообщает телеграм-канал "Фронтовая птичка".
2025-11-01T09:00
2025-11-01T09:00
украина
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
новости
дзен новости сво
гур моу
окружение всу
всу
разгром всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066058819_0:71:700:465_1920x0_80_0_0_7c92b5716dc7511a48ac5800965abe01.jpg.webp
Покровск и Мирноград стали примерами очередного "котла" для защитников режима Зеленского. "До образования полного котла осталось несколько километров, - сказано вв публикации. - Счёт идёт на часы. Когда это произойдет, то тысячная группировка всу в составе которой: 25 овдбр, 79 одшбр, 82 одшбр и ряд других подразделений всу окажутся в полнейшем окружении". В итоге у украинских окруженцев останется два варианта -смерть или плен."На помощь боевикам Зеленский и Сырский бросили спецназ ГУР Украины, который и должен попытаться прорваться к окруженным боевикам и создать им коридор для выхода, - отметил тг-канал. - Как отмечают наши бойцы, ГУРовцев уже поджаривают наши БПЛА и они от них прячутся. (Кто бы гуровцам уже помог)".В пубилкации также обращено внимание на развитие успеха росскискими подразделениями. Кроме штурмовых групп на северных рубежах Покровска уже закрепляются операторы БПЛА ВС РФ. "Это очень важно, поскольку именно операторы БПЛА позволяют нашим штурмовикам двигаться дальше, расчищая перед ними пространство, передает", - подчёркивает "Фронтовая птичка".Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел ситуацию в публикации Неминуемое падение Покровска, Мирнограда и Купянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
донбасс
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066058819_0:0:620:465_1920x0_80_0_0_b22838386e07e96613b1f329bb037362.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, новости, дзен новости сво, гур моу, окружение всу, всу, разгром всу, наступление вс рф, россия, украина.ру, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, донбасс, покровск/красноармейск
Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Новости, дзен новости СВО, ГУР МОУ, окружение ВСУ, ВСУ, разгром ВСУ, наступление ВС РФ, Россия, Украина.ру, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, Донбасс, Покровск/Красноармейск

Снова "котёл": спецназ ГУР МОУ пытается спасти ВСУ в Покровске и Мирнограде

09:00 01.11.2025
 
© Фото : wikimapia.org
- РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : wikimapia.org
Читать в
ДзенTelegram
Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров) вписываются в историю окружений украинской армии в ходе СВО. Об этом сообщает телеграм-канал "Фронтовая птичка".
Покровск и Мирноград стали примерами очередного "котла" для защитников режима Зеленского.
"До образования полного котла осталось несколько километров, - сказано вв публикации. - Счёт идёт на часы. Когда это произойдет, то тысячная группировка всу в составе которой: 25 овдбр, 79 одшбр, 82 одшбр и ряд других подразделений всу окажутся в полнейшем окружении".
В итоге у украинских окруженцев останется два варианта -смерть или плен.
"На помощь боевикам Зеленский и Сырский бросили спецназ ГУР Украины, который и должен попытаться прорваться к окруженным боевикам и создать им коридор для выхода, - отметил тг-канал. - Как отмечают наши бойцы, ГУРовцев уже поджаривают наши БПЛА и они от них прячутся. (Кто бы гуровцам уже помог)".
В пубилкации также обращено внимание на развитие успеха росскискими подразделениями. Кроме штурмовых групп на северных рубежах Покровска уже закрепляются операторы БПЛА ВС РФ.
"Это очень важно, поскольку именно операторы БПЛА позволяют нашим штурмовикам двигаться дальше, расчищая перед ними пространство, передает", - подчёркивает "Фронтовая птичка".
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел ситуацию в публикации Неминуемое падение Покровска, Мирнограда и Купянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныНовостидзен новости СВОГУР МОУокружение ВСУВСУразгром ВСУнаступление ВС РФРоссияУкраина.руСВОновости СВО Россияновости СВО сейчасДонбассПокровск/Красноармейск
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:32Армия Израиля нанесла удар по Ливану
10:28Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 1 ноября
10:04Опыт Сталина в действиях Путина: Гаспарян о заявлениях президента России и главном страхе Украины
10:00Зеленскому объявили войну. Над миром нависла ядерная угроза. Хроника событий на утро 1 ноября
09:45Дроны в Берлине: аэропорт простаивал часами
09:40Лидеры на АТЭС-2025 приняли Кёнчжуйскую декларацию
09:29Трамп не хочет, чтобы его политика по Украине завершилась дипломатическим провалом - Флинн
09:00Снова "котёл": спецназ ГУР МОУ пытается спасти ВСУ в Покровске и Мирнограде
08:46Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: сводка за сутки
08:38Танки дронов не боятся. Если их хорошо защитить
08:33Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 1 ноября
08:10Падение городов-крепостей и угроза энергетического коллапса. Что ожидает украинцев в ноябре
08:08Массовое бегство молодежи с Украины, Маск рассказал о запрете Белого дома: новости к утру 1 ноября
08:00Чан Кайши: создатель второго Китая
07:48Неминуемое падение Покровска, Мирнограда и Купянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
07:10Пляшущий Трамп, "водное сафари" во Львове, костюм-спонсор и "радио-псы". Неделя необычных фотофактов
07:07Умер при невыясненных обстоятельствах. ТЦК в Киеве убили бусифицированного и остались безнаказанными
07:00Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений
06:57Позывной "Чили": Ювелирно били FPV по вражеским блиндажам, когда в десяти метрах от них уже были наши
06:44Кирпичные узоры, снос памятника Гайдару, кино о диверсантах. События культуры
Лента новостейМолния