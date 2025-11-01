https://ukraina.ru/20251101/i-predstavit-takogo-ne-mogla-mat-britanskogo-namnika-vsu-pytaetsya-uznat-kak-sosluzhivtsy-ubili-ego-1071035069.html

"И представить такого не могла": мать британского наёмника ВСУ пытается узнать, как сослуживцы убили его

Украина и Соединённое Королевство явно скрывают обстоятельства загадочной гибели сражавшегося на стороне Киева британца, поскольку в этом деле могут быть замешаны ВСУ

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071040601_0:283:1801:1296_1920x0_80_0_0_4964ab4021606306e6d3be9440b48f8e.png

31-летний Джордан Чедвик из Бернли, с 2011 по 2015 годы служивший в Шотландской гвардии — пехотном полку британской армии, прибыл на Украину в октябре 2022 года и вступил в ряды штурмовой группы 50/50”, члены которой кичились тем, что выполняют опаснейшие задания (само название указывает на риск гибели или серьёзного ранения). А спустя 9 месяцев, в июне 2023-го, его тело со связанными за спиной руками обнаружили в водоёме в окрестностях Краматорска в 48 километрах от линии фронта.Сотрудники украинской военной полиции сразу сообщили семье, что расследуют это дело как убийство, однако по прошествии 2 лет следствие с места не сдвинулось, и мать погибшего Бренда Чедвик решила предать историю огласке. Она уверена, что украинская сторона просто не желает наказывать виновных, поскольку к этому причастны ВСУ.В интервью газете The Telegraph – первом после трагического случая - 31 октября женщина обратилась к сослуживцам сына с просьбой прервать молчание и рассказать всё, что они знают о том дне. А есть серьёзные подозрения, что они что-то скрывают."Это совершенно ужасно. Я, конечно, знала, что Джордан будет в опасности, служа на Украине, но и представить не могла, что его убьют свои же товарищи. Я просто хочу получить точные ответы о том, что же произошло", - сказала она.Некоторые подробности происшествия появились этим летом. В статье той же The Telegraph, опубликованной 12 июля, Колин Фримен, который брал интервью у матери погибшего, написал, что наёмники, с которыми Чедвик воевал в одном подразделении, были выходцами из западных сил специального назначения, и они отказались давать какие-либо комментарии по поводу его смерти.Вот что ему тогда рассказал следователь Краматорска спустя два года после происшествия: "Ночью между Чедвиком и другими солдатами в доме, где они остановились, произошла ссора. Он стал эмоциональным и агрессивным, поэтому на него одели пластиковые наручники. Товарищи выставили его за дверь и сказали ему не возвращаться. Мы думаем, что он пошёл к воде сам, так как было бы трудно заставить его пойти туда против его воли".Однако эта версия звучит сомнительно. Анализируя обстоятельства, в которых нашли тело Чедвика, журналист приходит к выводу: всё указывало на то, что кто-то пытался спрятать его труп.Расследование самого The Telegraph показало, что за несколько часов до смерти молодой человек выпивал с другими добровольцами из "50/50" на их базе в Краматорске после боёв на Бахмутском фронте. Затем завязалась ссора, во время которой он, предположительно, размахивал оружием, и тогда товарищи разоружили его и сковали руки кабельными стяжками. Потом командир штурмовой группы с позывным “Хаггз” – тоже британский наёмник - увёз Чедвика на грузовике, и спустя почти двое суток тело обнаружила полиция. “Хаггз” в беседе с журналистами подтвердил, что проходил по этому уголовному делу как основной фигурант расследования, но в итоге полиция сняла все подозрения как с него, так и с остальных бойцов подразделения. На вопросы об обстоятельствах гибели Чедвика он отвечать отказался, утверждая, что был не последним, кто видел его живым. Местонахождение командира неизвестно, ни британская полиция, ни Министерство иностранных дел Великобритании по делу Чедвика с ним не связывались."Предполагается, что заявления товарищей Чедвика украинской полиции были переданы британским властям, но никто из них, предположительно, не допрашивался под присягой. Кроме того, есть опасения, что некоторые из них были слишком напуганы, чтобы дать исчерпывающие показания при первом же допросе украинской полицией", - приходит к выводу The Telegraph.В сентябре 2023 года другое британское издание The Sun писало, что перепуганные товарищи Чедвика назвали главным подозреваемым другого британского наёмника –"Хаггза", судя по всему. По их словам, Джордана пытали. Кроме того, выяснилось, что жидкость в лёгких погибшего отличалась от воды в водоёме, где обнаружили тело.В общем, уголовное дело возбуждено, командиры допрошены, а виновным в убийстве Чедвика никто так и не признали."Даже если была драка, они обязаны были заботиться о нём, когда он был связан. Как он оказался мёртвым в водохранилище со связанными руками?" - задаётся вопросом мать погибшего наёмника.Но на Украине, как отметила The Telegraph, принято закрывать глаза на конфликты между бойцами ВСУ, даже если произошло убийство.Количество погибших иностранных наёмников ВСУ постоянно растёт. Что касается конкретно британцев, то официально подтверждено порядка 40 смертельных случаев, но неофициальные источники называют гораздо большую цифру - свыше 1000 человек, т.е., по подсчётам Колина Фримена, обозревателя The Telegraph, из британских добровольцев, отправившихся на Украину, с начала СВО погиб каждый 5-й.Часть из них встретила свою смерть на поле боя, поскольку, присоединившись к ВСУ, они стали законной военной целью ВС РФ.Однако и небоевые потери имеются. Кто-то, как Чедвик, стал жертвой своих же сослуживцев. Например, у полиции есть подозрение, что Дэниела Бёрка, основавшего эвакуационную группу Dark Angels, убил боец австралийско-ливанского происхождения из-за денежного спора.Такова реальность украинского конфликта для наёмников ВСУ из Соединённого Королевства.Читайте также: Украинцы обманули с зарплатой. Колумбийские наемники просятся домой, где над ними смеются

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

