Карл Радек: польско-немецкий революционер в РСДРП

31 октября 1885 года во Львове в семье Собельсон родился сын Карл. Под псевдонимом Радек он стал польским националистом, а позже – русским коммунистом, соратником Ленина и Троцкого. Связь с последним его и сгубила

2025-10-31T08:00

Собельсоны, как и множество других еврейских семей в Галиции, не были религиозны, дома разговаривали на немецком языке. Когда Карлу было пять лет, его отец-учитель умер, и мать переехала в город Тарнув, где получила работу в народной школе. Тарнув находился в западной части Галиции, и там польские националистические настроения были более сильны, чем во Львове."Скоро в школе я попал под влияние польской литературы и польской истории. Польский патриотизм пленил меня, несмотря на его католическую оболочку. Я и её принял", – писал позже Карл Радек в автобиографии. Собственно, и псевдоним "Радек" он выбрал по фамилии Анджея Радека, главного героя польской патриотической повести Стефана Жеромского "Сизифов труд" (1897).В Тарнуве Карл в 1902 году окончил гимназию, хотя из-за увлечения революционными идеями его несколько раз исключали. Затем он стал студентом исторического факультета Краковского университета. К тому времени Карл уже стал социал-демократом.В 1904 году он переехал в Швейцарию, где вступил в заграничную ячейку Социал-демократической партии Царства Польского и Литвы, лидером которой был Феликс Дзержинский, с которым Карл Радек познакомился ещё в Кракове. Партия входила в федерацию социал-демократических организаций России, и через неё Радек познакомился с рядом русских социал-демократов. "В Берне учился тогда Зиновьев, там я в первый раз слышал выступавшего на собрании Ленина, но из его речи не понял ни слова, там в первый раз слышал Плеханова, произведшего на меня лично отвратительное впечатление", – писал позже Радек.Он продолжил учёбу в Берне, сотрудничал с социал-демократическими газетами в Швейцарии, Германии и России, а с началом революции 1905 года был направлен на подпольную работу в Варшаву. В варшавской тюрьме он выучил русский язык.После повторного ареста в 1907 году Карл Радек был выслан в Австро-Венгрию, подданным которой он оставался. Но оттуда он сразу же нелегально приехал в Россию, в городок Териоки под Санкт-Петербургом (ныне Зеленогорск). Там находились конспиративные квартиры руководства РСДРП.В 1908 году Радека и других польских социал-демократов отправили в Берлин, где они должны были наладить работу партийных изданий. "Я вошёл в состав их редакций, но работа в них не заполняла моего времени полностью, и я начал сотрудничать постоянно в левой социал-демократической печати Германии, и вошёл вплотную в германское социал-демократическое движение", – писал Радек.Он продолжил учёбу – на этот раз в университете Лейпцига, женился, и стал одним из лидеров леворадикального крыла немецких социал-демократов наряду с Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург. Но с началом Первой мировой войны, когда эта партия "перешла на сторону империалистов", он опять перебрался в Швейцарию, где стал близким соратником Ленина. Тогда же Карл Радек установил хорошие отношения и со Львом Троцким.Радек был одним из организаторов Циммервальдской конференции леворадикальных партий и фракций европейских стран, состоявшейся в Швейцарии в 1915 году. Он вошёл в состав бюро Циммервальдской левой группы, созданной Лениным в ответ на отказ большинства участников конференции поддержать его призыв "превратить империалистическую войну в гражданскую". На основе Циммервальдской левой группы и был создан в 1919 году III (Коммунистический) Интернационал.После Февральской революции именно Радек начал переговоры с германским посланником в Швейцарии о пропуске делегации российских социал-демократов через территорию Германии. Радек тоже был одним из пассажиров "пломбированных вагонов" (никаких пломб на них не было – всё ограничилось лишь обещанием не выходить из них в Германии).В представленных Берлину списках пассажиров Карла Собельсона не было, под своей фамилией он въехал уже в Швецию. "Я, будучи австрийским подданным и, кроме того, нелегальным в Германии (моя жена только что была арестована там), переезжал без ведома германских властей, если не ошибаюсь с паспортом Войкова, до Стокгольма", – вспоминал позже Радек. В Стокгольме он стал членом Заграничного представительства РСДРП, отвечал за пропагандистские издания партии.После большевистского переворота в Петрограде Радек вернулся в Россию. Немедленно после этого был послан обратно в Стокгольм для предварительных переговоров с представителем немецкого правительства Рицлером, потом поехал с Троцким в Брест-Литовск. После заключения Брестского мира (сам Радек это решение не поддерживал) руководил отделом Центральной Европы в Наркоминделе и отделом внешних сношений ВЦИК.Когда в 1918 году в Германии началась Ноябрьская революция, продолжившаяся Восстанием спартакистов, Радека отправили туда, но революция в Веймарской республике была задушена. Позже Теодор Либкнехт обвинял Радека в выдаче своего брата Карла и Розы Люксембург фрайкоровцам – мол, Либкнехт собирался встретиться с Радеком на конспиративной квартире, куда нагрянули убийцы. Однако никаких доказательств этой версии не существует.Самого Радека власти Германии арестовали, обвинив в организации Восстания спартакистов. Но доказать это не получилось, поэтому в начале 1920 года революционер оказался на свободе и вернулся в Россию. Он стал членом ЦК РКП(б), секретарём Коминтерна, а затем членом исполкома этой организации*. После II Конгресса Коминтерна был кооптирован в Польское бюро ЦК РКП(б) и отправлен на Западный фронт, позже участвовал в мирных переговорах с польской делегацией.Он активно печатался в ведущих советских газетах и постепенно сблизился с Троцким на почве его идеи "перманентной революции". 23 августа 1923 года на заседании Политбюро ЦК РКП(б) именно Радек предложил организовать вооружённое восстание в Германии. Иосиф Сталин отнесся к этому предложению скептически, но всё же было решено создать комитет для подготовки восстания под руководством Радека. Лишь в последний момент ввиду неблагоприятной политической обстановки восстание было отменено.В 1925-27 годах Карл Радек был ректором Университета трудящихся Китая имени Сунь Ятсена в Москве и членом главной редакции Большой советской энциклопедии, занимал ответственную должность секретаря Исполкома Коминтерна, жил в Кремле. Однако в 1927 году на XV съезде ВКП(б) Радек в числе 75 активных участников "Левой оппозиции" Троцкого был исключен из партии. В этом решении немалую роль сыграли язвительные эпиграммы, которые Раде регулярно писал на товарищей по ЦК. К примеру, когда Клим Ворошилов на каком-то собрании назвал Радека "прихвостнем Троцкого", и тот едко ответил:"Эх, Клим, пустая голова!Мысли в кучу свалены.Лучше быть хвостом у Льва,Чем ж...ю у Сталина"С января 1928 по май 1929 года он находился в ссылке на Урале, а затем в Томске. Но в 1929 году Карл Радек вместе с Евгением Преображенским и рядом других видных троцкистов направил в ЦК партии письмо, где заявил об "идейном и организационном разрыве с троцкизмом". Радек долго и изобретательно "каялся" в печати, ходили также слухи, что именно он написал донос на Якова Блюмкина, что привело к аресту и расстрелу последнего.В 1929 году Радек был восстановлен в партии. Ему предоставили квартиру в Доме правительства и доверили должность заведующего бюро международной информации ЦК ВКП(б). Радек работал в газете "Известия" (в числе его публикаций статья "Гитлер", напечатанная в январе 1932 года), написал книгу "Портреты и памфлеты".Однако в 1936 году каток сталинских репрессий добрался и до него. Сначала Радек стал участником первого показательного процесса по делу Зиновьева и Каменева, где выступил с жёсткой критикой недавних товарищей. Осенью того же года Радек был арестован. По слухам, с ним лично встречался Сталин, после чего революционер согласился дать "нужные" показания на Втором Московском процессе.Карл Радек оставался собой (а в партии он числился записным острословом) и на скамье подсудимых. Присутствовавшие на процессе иностранные корреспонденты не упустили описания Радеком подробностей допросов, которым он подвергался во время следствия:"Вопреки всяким россказням, не следователь меня пытал на допросах, а я пытал следователя. И я его совершенно замучил своими объяснениями и рассуждениями, пока не согласился признать свою контрреволюционную, изменническую деятельность, свои преступления перед партией и народом".Немецкий писатель Лион Фейхтвангер, присутствовавший на процессе, рассказал о нём в своей книге "Москва 1937":"При оглашении приговора перечислялись фамилии подсудимых с прибавлением роковых слов: "Приговорить к расстрелу... Приговорить к расстрелу... К расстрелу... расстрелу". Прозвучало: "Радека Карла Бернгардовича – к десяти годам тюремного заключения". По свидетельству Фейхтвангера, Радек как бы удивленно пожал плечами и, оглянувшись на соседей по скамье подсудимых, "удивленно" развел руками. Этим он как бы говорил: Странно. Сам не понимаю, в чем дело..."Столь мягкое наказание, вместо ожидавшейся всеми смертной казни, объясняли желанием получить от Карла Радека дополнительные показания против Николая Бухарина и других фигурантов готовящегося Третьего Московского процесса. Однако на этот процесс Радека не доставили из Верхнеуральского политизолятора (Челябинская область). В этом изоляторе он и был убит 19 мая 1939 года – по официальной версии, другими заключёнными.В 1956-61 годах ЦК КПСС и КГБ СССР провели расследование обстоятельств гибели Карла Радека, в ходе которого выяснилось, что его убийство было организовано под руководством старшего оперуполномоченного НКВД Петра Кубаткина, который выполнял прямые указания Берии. Распоряжение о ликвидации Радека якобы исходило непосредственно от Сталина.Пётр Кубаткин, который дослужился до начальника Первого главного управления МГБ СССР (советская внешняя разведка), в 1949 года был арестован по "Ленинградскому делу", и в октябре 1950 года расстрелян. В 1954 году он был посмертно реабилитирован, а вот Радеку пришлось ожидать реабилитации до 1988 года.* Именно благодаря пребыванию на этих должностях он приобрёл прозвище "Крадек" – на "мировую революцию" выделялись огромные средства, тратились они бесконтрольно. Грешно было не заподозрить руководителей процесса в казнокрадстве. Но позже Радеку это никто не инкриминировал. – Ред.

