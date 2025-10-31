Карл Радек: польско-немецкий революционер в РСДРП - 31.10.2025 Украина.ру
Карл Радек: польско-немецкий революционер в РСДРП
Карл Радек: польско-немецкий революционер в РСДРП
31 октября 1885 года во Львове в семье Собельсон родился сын Карл. Под псевдонимом Радек он стал польским националистом, а позже – русским коммунистом, соратником Ленина и Троцкого. Связь с последним его и сгубила
2025-10-31T08:00
2025-10-31T08:00
Собельсоны, как и множество других еврейских семей в Галиции, не были религиозны, дома разговаривали на немецком языке. Когда Карлу было пять лет, его отец-учитель умер, и мать переехала в город Тарнув, где получила работу в народной школе. Тарнув находился в западной части Галиции, и там польские националистические настроения были более сильны, чем во Львове."Скоро в школе я попал под влияние польской литературы и польской истории. Польский патриотизм пленил меня, несмотря на его католическую оболочку. Я и её принял", – писал позже Карл Радек в автобиографии. Собственно, и псевдоним "Радек" он выбрал по фамилии Анджея Радека, главного героя польской патриотической повести Стефана Жеромского "Сизифов труд" (1897).В Тарнуве Карл в 1902 году окончил гимназию, хотя из-за увлечения революционными идеями его несколько раз исключали. Затем он стал студентом исторического факультета Краковского университета. К тому времени Карл уже стал социал-демократом.В 1904 году он переехал в Швейцарию, где вступил в заграничную ячейку Социал-демократической партии Царства Польского и Литвы, лидером которой был Феликс Дзержинский, с которым Карл Радек познакомился ещё в Кракове. Партия входила в федерацию социал-демократических организаций России, и через неё Радек познакомился с рядом русских социал-демократов. "В Берне учился тогда Зиновьев, там я в первый раз слышал выступавшего на собрании Ленина, но из его речи не понял ни слова, там в первый раз слышал Плеханова, произведшего на меня лично отвратительное впечатление", – писал позже Радек.Он продолжил учёбу в Берне, сотрудничал с социал-демократическими газетами в Швейцарии, Германии и России, а с началом революции 1905 года был направлен на подпольную работу в Варшаву. В варшавской тюрьме он выучил русский язык.После повторного ареста в 1907 году Карл Радек был выслан в Австро-Венгрию, подданным которой он оставался. Но оттуда он сразу же нелегально приехал в Россию, в городок Териоки под Санкт-Петербургом (ныне Зеленогорск). Там находились конспиративные квартиры руководства РСДРП.В 1908 году Радека и других польских социал-демократов отправили в Берлин, где они должны были наладить работу партийных изданий. "Я вошёл в состав их редакций, но работа в них не заполняла моего времени полностью, и я начал сотрудничать постоянно в левой социал-демократической печати Германии, и вошёл вплотную в германское социал-демократическое движение", – писал Радек.Он продолжил учёбу – на этот раз в университете Лейпцига, женился, и стал одним из лидеров леворадикального крыла немецких социал-демократов наряду с Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург. Но с началом Первой мировой войны, когда эта партия "перешла на сторону империалистов", он опять перебрался в Швейцарию, где стал близким соратником Ленина. Тогда же Карл Радек установил хорошие отношения и со Львом Троцким.Радек был одним из организаторов Циммервальдской конференции леворадикальных партий и фракций европейских стран, состоявшейся в Швейцарии в 1915 году. Он вошёл в состав бюро Циммервальдской левой группы, созданной Лениным в ответ на отказ большинства участников конференции поддержать его призыв "превратить империалистическую войну в гражданскую". На основе Циммервальдской левой группы и был создан в 1919 году III (Коммунистический) Интернационал.После Февральской революции именно Радек начал переговоры с германским посланником в Швейцарии о пропуске делегации российских социал-демократов через территорию Германии. Радек тоже был одним из пассажиров "пломбированных вагонов" (никаких пломб на них не было – всё ограничилось лишь обещанием не выходить из них в Германии).В представленных Берлину списках пассажиров Карла Собельсона не было, под своей фамилией он въехал уже в Швецию. "Я, будучи австрийским подданным и, кроме того, нелегальным в Германии (моя жена только что была арестована там), переезжал без ведома германских властей, если не ошибаюсь с паспортом Войкова, до Стокгольма", – вспоминал позже Радек. В Стокгольме он стал членом Заграничного представительства РСДРП, отвечал за пропагандистские издания партии.После большевистского переворота в Петрограде Радек вернулся в Россию. Немедленно после этого был послан обратно в Стокгольм для предварительных переговоров с представителем немецкого правительства Рицлером, потом поехал с Троцким в Брест-Литовск. После заключения Брестского мира (сам Радек это решение не поддерживал) руководил отделом Центральной Европы в Наркоминделе и отделом внешних сношений ВЦИК.Когда в 1918 году в Германии началась Ноябрьская революция, продолжившаяся Восстанием спартакистов, Радека отправили туда, но революция в Веймарской республике была задушена. Позже Теодор Либкнехт обвинял Радека в выдаче своего брата Карла и Розы Люксембург фрайкоровцам – мол, Либкнехт собирался встретиться с Радеком на конспиративной квартире, куда нагрянули убийцы. Однако никаких доказательств этой версии не существует.Самого Радека власти Германии арестовали, обвинив в организации Восстания спартакистов. Но доказать это не получилось, поэтому в начале 1920 года революционер оказался на свободе и вернулся в Россию. Он стал членом ЦК РКП(б), секретарём Коминтерна, а затем членом исполкома этой организации*. После II Конгресса Коминтерна был кооптирован в Польское бюро ЦК РКП(б) и отправлен на Западный фронт, позже участвовал в мирных переговорах с польской делегацией.Он активно печатался в ведущих советских газетах и постепенно сблизился с Троцким на почве его идеи "перманентной революции". 23 августа 1923 года на заседании Политбюро ЦК РКП(б) именно Радек предложил организовать вооружённое восстание в Германии. Иосиф Сталин отнесся к этому предложению скептически, но всё же было решено создать комитет для подготовки восстания под руководством Радека. Лишь в последний момент ввиду неблагоприятной политической обстановки восстание было отменено.В 1925-27 годах Карл Радек был ректором Университета трудящихся Китая имени Сунь Ятсена в Москве и членом главной редакции Большой советской энциклопедии, занимал ответственную должность секретаря Исполкома Коминтерна, жил в Кремле. Однако в 1927 году на XV съезде ВКП(б) Радек в числе 75 активных участников "Левой оппозиции" Троцкого был исключен из партии. В этом решении немалую роль сыграли язвительные эпиграммы, которые Раде регулярно писал на товарищей по ЦК. К примеру, когда Клим Ворошилов на каком-то собрании назвал Радека "прихвостнем Троцкого", и тот едко ответил:"Эх, Клим, пустая голова!Мысли в кучу свалены.Лучше быть хвостом у Льва,Чем ж...ю у Сталина"С января 1928 по май 1929 года он находился в ссылке на Урале, а затем в Томске. Но в 1929 году Карл Радек вместе с Евгением Преображенским и рядом других видных троцкистов направил в ЦК партии письмо, где заявил об "идейном и организационном разрыве с троцкизмом". Радек долго и изобретательно "каялся" в печати, ходили также слухи, что именно он написал донос на Якова Блюмкина, что привело к аресту и расстрелу последнего.В 1929 году Радек был восстановлен в партии. Ему предоставили квартиру в Доме правительства и доверили должность заведующего бюро международной информации ЦК ВКП(б). Радек работал в газете "Известия" (в числе его публикаций статья "Гитлер", напечатанная в январе 1932 года), написал книгу "Портреты и памфлеты".Однако в 1936 году каток сталинских репрессий добрался и до него. Сначала Радек стал участником первого показательного процесса по делу Зиновьева и Каменева, где выступил с жёсткой критикой недавних товарищей. Осенью того же года Радек был арестован. По слухам, с ним лично встречался Сталин, после чего революционер согласился дать "нужные" показания на Втором Московском процессе.Карл Радек оставался собой (а в партии он числился записным острословом) и на скамье подсудимых. Присутствовавшие на процессе иностранные корреспонденты не упустили описания Радеком подробностей допросов, которым он подвергался во время следствия:"Вопреки всяким россказням, не следователь меня пытал на допросах, а я пытал следователя. И я его совершенно замучил своими объяснениями и рассуждениями, пока не согласился признать свою контрреволюционную, изменническую деятельность, свои преступления перед партией и народом".Немецкий писатель Лион Фейхтвангер, присутствовавший на процессе, рассказал о нём в своей книге "Москва 1937":"При оглашении приговора перечислялись фамилии подсудимых с прибавлением роковых слов: "Приговорить к расстрелу... Приговорить к расстрелу... К расстрелу... расстрелу". Прозвучало: "Радека Карла Бернгардовича – к десяти годам тюремного заключения". По свидетельству Фейхтвангера, Радек как бы удивленно пожал плечами и, оглянувшись на соседей по скамье подсудимых, "удивленно" развел руками. Этим он как бы говорил: Странно. Сам не понимаю, в чем дело..."Столь мягкое наказание, вместо ожидавшейся всеми смертной казни, объясняли желанием получить от Карла Радека дополнительные показания против Николая Бухарина и других фигурантов готовящегося Третьего Московского процесса. Однако на этот процесс Радека не доставили из Верхнеуральского политизолятора (Челябинская область). В этом изоляторе он и был убит 19 мая 1939 года – по официальной версии, другими заключёнными.В 1956-61 годах ЦК КПСС и КГБ СССР провели расследование обстоятельств гибели Карла Радека, в ходе которого выяснилось, что его убийство было организовано под руководством старшего оперуполномоченного НКВД Петра Кубаткина, который выполнял прямые указания Берии. Распоряжение о ликвидации Радека якобы исходило непосредственно от Сталина.Пётр Кубаткин, который дослужился до начальника Первого главного управления МГБ СССР (советская внешняя разведка), в 1949 года был арестован по "Ленинградскому делу", и в октябре 1950 года расстрелян. В 1954 году он был посмертно реабилитирован, а вот Радеку пришлось ожидать реабилитации до 1988 года.* Именно благодаря пребыванию на этих должностях он приобрёл прозвище "Крадек" – на "мировую революцию" выделялись огромные средства, тратились они бесконтрольно. Грешно было не заподозрить руководителей процесса в казнокрадстве. Но позже Радеку это никто не инкриминировал. – Ред.
31 октября 1885 года во Львове в семье Собельсон родился сын Карл. Под псевдонимом Радек он стал польским националистом, а позже – русским коммунистом, соратником Ленина и Троцкого. Связь с последним его и сгубила
Собельсоны, как и множество других еврейских семей в Галиции, не были религиозны, дома разговаривали на немецком языке. Когда Карлу было пять лет, его отец-учитель умер, и мать переехала в город Тарнув, где получила работу в народной школе. Тарнув находился в западной части Галиции, и там польские националистические настроения были более сильны, чем во Львове.
"Скоро в школе я попал под влияние польской литературы и польской истории. Польский патриотизм пленил меня, несмотря на его католическую оболочку. Я и её принял", – писал позже Карл Радек в автобиографии. Собственно, и псевдоним "Радек" он выбрал по фамилии Анджея Радека, главного героя польской патриотической повести Стефана Жеромского "Сизифов труд" (1897).
В Тарнуве Карл в 1902 году окончил гимназию, хотя из-за увлечения революционными идеями его несколько раз исключали. Затем он стал студентом исторического факультета Краковского университета. К тому времени Карл уже стал социал-демократом.
В 1904 году он переехал в Швейцарию, где вступил в заграничную ячейку Социал-демократической партии Царства Польского и Литвы, лидером которой был Феликс Дзержинский, с которым Карл Радек познакомился ещё в Кракове. Партия входила в федерацию социал-демократических организаций России, и через неё Радек познакомился с рядом русских социал-демократов. "В Берне учился тогда Зиновьев, там я в первый раз слышал выступавшего на собрании Ленина, но из его речи не понял ни слова, там в первый раз слышал Плеханова, произведшего на меня лично отвратительное впечатление", – писал позже Радек.
Он продолжил учёбу в Берне, сотрудничал с социал-демократическими газетами в Швейцарии, Германии и России, а с началом революции 1905 года был направлен на подпольную работу в Варшаву. В варшавской тюрьме он выучил русский язык.
Семья Владимир8а Ульянова (Ленина)
23 апреля, 07:47
Смерть для испуга. Как в Ленине "непреклонного большевика" усиливали…Весной 1918 года молодая Советская Россия буквально задыхалась под тяжестью внутренних проблем в кольце внешних врагов. Ситуация была патовая: страна точно знала, куда она не хочет – назад, в империю. Но то, что впереди, было покрыто еще более сплошным мраком.
После повторного ареста в 1907 году Карл Радек был выслан в Австро-Венгрию, подданным которой он оставался. Но оттуда он сразу же нелегально приехал в Россию, в городок Териоки под Санкт-Петербургом (ныне Зеленогорск). Там находились конспиративные квартиры руководства РСДРП.
В 1908 году Радека и других польских социал-демократов отправили в Берлин, где они должны были наладить работу партийных изданий. "Я вошёл в состав их редакций, но работа в них не заполняла моего времени полностью, и я начал сотрудничать постоянно в левой социал-демократической печати Германии, и вошёл вплотную в германское социал-демократическое движение", – писал Радек.
Он продолжил учёбу – на этот раз в университете Лейпцига, женился, и стал одним из лидеров леворадикального крыла немецких социал-демократов наряду с Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург. Но с началом Первой мировой войны, когда эта партия "перешла на сторону империалистов", он опять перебрался в Швейцарию, где стал близким соратником Ленина. Тогда же Карл Радек установил хорошие отношения и со Львом Троцким.
© commons.wikimedia.orgКарл Радек в 1919 году
Карл Радек в 1919 году - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© commons.wikimedia.org
Карл Радек в 1919 году
Радек был одним из организаторов Циммервальдской конференции леворадикальных партий и фракций европейских стран, состоявшейся в Швейцарии в 1915 году. Он вошёл в состав бюро Циммервальдской левой группы, созданной Лениным в ответ на отказ большинства участников конференции поддержать его призыв "превратить империалистическую войну в гражданскую". На основе Циммервальдской левой группы и был создан в 1919 году III (Коммунистический) Интернационал.
После Февральской революции именно Радек начал переговоры с германским посланником в Швейцарии о пропуске делегации российских социал-демократов через территорию Германии. Радек тоже был одним из пассажиров "пломбированных вагонов" (никаких пломб на них не было – всё ограничилось лишь обещанием не выходить из них в Германии).
В представленных Берлину списках пассажиров Карла Собельсона не было, под своей фамилией он въехал уже в Швецию. "Я, будучи австрийским подданным и, кроме того, нелегальным в Германии (моя жена только что была арестована там), переезжал без ведома германских властей, если не ошибаюсь с паспортом Войкова, до Стокгольма", – вспоминал позже Радек. В Стокгольме он стал членом Заграничного представительства РСДРП, отвечал за пропагандистские издания партии.
7 ноября 2024, 14:44
Осень демона революции. Льву Троцкому 145 лет со дня рождения…Самым символическим парадоксом в судьбе этого человека можно, пожалуй, считать тот факт, что его в 1929 году вышвырнули из СССР, страны, которую он же и создал, на пароходе, названном "Ильич". В честь Владимира Ленина, разумеется, а до этого кораблик назывался "Николай II". По имени последнего российского императора...
После большевистского переворота в Петрограде Радек вернулся в Россию. Немедленно после этого был послан обратно в Стокгольм для предварительных переговоров с представителем немецкого правительства Рицлером, потом поехал с Троцким в Брест-Литовск. После заключения Брестского мира (сам Радек это решение не поддерживал) руководил отделом Центральной Европы в Наркоминделе и отделом внешних сношений ВЦИК.
Когда в 1918 году в Германии началась Ноябрьская революция, продолжившаяся Восстанием спартакистов, Радека отправили туда, но революция в Веймарской республике была задушена. Позже Теодор Либкнехт обвинял Радека в выдаче своего брата Карла и Розы Люксембург фрайкоровцам – мол, Либкнехт собирался встретиться с Радеком на конспиративной квартире, куда нагрянули убийцы. Однако никаких доказательств этой версии не существует.
Самого Радека власти Германии арестовали, обвинив в организации Восстания спартакистов. Но доказать это не получилось, поэтому в начале 1920 года революционер оказался на свободе и вернулся в Россию. Он стал членом ЦК РКП(б), секретарём Коминтерна, а затем членом исполкома этой организации*. После II Конгресса Коминтерна был кооптирован в Польское бюро ЦК РКП(б) и отправлен на Западный фронт, позже участвовал в мирных переговорах с польской делегацией.
© commons.wikimedia.orgУчастники II Конгресса Коминтерна. В центре - Владимир Ленин, Максим Горький и Григорий Зиновьев. Слева: Лев Карахан (второй), Карл Радек (третий), Николай Бухарин (пятый). Единственная женщина - Мария Ульянова.
Участники II Конгресса Коминтерна. В центре - Владимир Ленин, Максим Горький и Григорий Зиновьев. Слева: Лев Карахан (второй), Карл Радек (третий), Николай Бухарин (пятый). Единственная женщина - Мария Ульянова. - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© commons.wikimedia.org
Участники II Конгресса Коминтерна. В центре - Владимир Ленин, Максим Горький и Григорий Зиновьев. Слева: Лев Карахан (второй), Карл Радек (третий), Николай Бухарин (пятый). Единственная женщина - Мария Ульянова.
Он активно печатался в ведущих советских газетах и постепенно сблизился с Троцким на почве его идеи "перманентной революции". 23 августа 1923 года на заседании Политбюро ЦК РКП(б) именно Радек предложил организовать вооружённое восстание в Германии. Иосиф Сталин отнесся к этому предложению скептически, но всё же было решено создать комитет для подготовки восстания под руководством Радека. Лишь в последний момент ввиду неблагоприятной политической обстановки восстание было отменено.
В 1925-27 годах Карл Радек был ректором Университета трудящихся Китая имени Сунь Ятсена в Москве и членом главной редакции Большой советской энциклопедии, занимал ответственную должность секретаря Исполкома Коминтерна, жил в Кремле. Однако в 1927 году на XV съезде ВКП(б) Радек в числе 75 активных участников "Левой оппозиции" Троцкого был исключен из партии. В этом решении немалую роль сыграли язвительные эпиграммы, которые Раде регулярно писал на товарищей по ЦК. К примеру, когда Клим Ворошилов на каком-то собрании назвал Радека "прихвостнем Троцкого", и тот едко ответил:
"Эх, Клим, пустая голова!
Мысли в кучу свалены.
Лучше быть хвостом у Льва,
Чем ж...ю у Сталина"
Владимир Ильич Ленин в президиуме I конгресса Коминтерна - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
2 марта, 16:00История
Коминтерн: от борьбы за диктатуру пролетариата до "мягкой силы" СССР2 марта 1919 года начался учредительный конгресс Коммунистического (IV) интернационала – объединения коммунистических партий всего мира. Он про существовал до 1943 года и был распущен вовсе не из-за эффективности, а как раз из-за того, что давал результат – деятельность Коминтерна вызывала вполне реальное напряжение на Западе
С января 1928 по май 1929 года он находился в ссылке на Урале, а затем в Томске. Но в 1929 году Карл Радек вместе с Евгением Преображенским и рядом других видных троцкистов направил в ЦК партии письмо, где заявил об "идейном и организационном разрыве с троцкизмом". Радек долго и изобретательно "каялся" в печати, ходили также слухи, что именно он написал донос на Якова Блюмкина, что привело к аресту и расстрелу последнего.
В 1929 году Радек был восстановлен в партии. Ему предоставили квартиру в Доме правительства и доверили должность заведующего бюро международной информации ЦК ВКП(б). Радек работал в газете "Известия" (в числе его публикаций статья "Гитлер", напечатанная в январе 1932 года), написал книгу "Портреты и памфлеты".
Однако в 1936 году каток сталинских репрессий добрался и до него. Сначала Радек стал участником первого показательного процесса по делу Зиновьева и Каменева, где выступил с жёсткой критикой недавних товарищей. Осенью того же года Радек был арестован. По слухам, с ним лично встречался Сталин, после чего революционер согласился дать "нужные" показания на Втором Московском процессе.
© commons.wikimedia.orgСоветская делегация в Бресте, 1918 год (стоят - Владимир Липский, Пётр Стучка, Лев Троцкий, Лев Карахан; сидят - Лев Каменев, Адольф Иоффе, Анастасия Биценко)
Советская делегация в Бресте, 1918 год (стоят - Владимир Липский, Пётр Стучка, Лев Троцкий, Лев Карахан; сидят - Лев Каменев, Адольф Иоффе, Анастасия Биценко) - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© commons.wikimedia.org
Советская делегация в Бресте, 1918 год (стоят - Владимир Липский, Пётр Стучка, Лев Троцкий, Лев Карахан; сидят - Лев Каменев, Адольф Иоффе, Анастасия Биценко)
Карл Радек оставался собой (а в партии он числился записным острословом) и на скамье подсудимых. Присутствовавшие на процессе иностранные корреспонденты не упустили описания Радеком подробностей допросов, которым он подвергался во время следствия:
"Вопреки всяким россказням, не следователь меня пытал на допросах, а я пытал следователя. И я его совершенно замучил своими объяснениями и рассуждениями, пока не согласился признать свою контрреволюционную, изменническую деятельность, свои преступления перед партией и народом".
Немецкий писатель Лион Фейхтвангер, присутствовавший на процессе, рассказал о нём в своей книге "Москва 1937":
Григорий Евсеевич Зиновьев (настоящая фамилия — Радомысльский)
22 сентября 2024, 16:03История
Григорий Зиновьев: самый таинственный и близкий соратник ЛенинаЕлисаветград стал одним из лидеров сомнительного первенства Украины по числу переименований, сменив несколько лет назад название Кировоград на Кропивницкий. А до этого он был Зиновьевском – в честь родившегося тут 23 сентября 1883 году одного из ближайших соратников Ленина – Григория Евсеевича Радомысльского
"При оглашении приговора перечислялись фамилии подсудимых с прибавлением роковых слов: "Приговорить к расстрелу... Приговорить к расстрелу... К расстрелу... расстрелу". Прозвучало: "Радека Карла Бернгардовича – к десяти годам тюремного заключения". По свидетельству Фейхтвангера, Радек как бы удивленно пожал плечами и, оглянувшись на соседей по скамье подсудимых, "удивленно" развел руками. Этим он как бы говорил: Странно. Сам не понимаю, в чем дело..."
Столь мягкое наказание, вместо ожидавшейся всеми смертной казни, объясняли желанием получить от Карла Радека дополнительные показания против Николая Бухарина и других фигурантов готовящегося Третьего Московского процесса. Однако на этот процесс Радека не доставили из Верхнеуральского политизолятора (Челябинская область). В этом изоляторе он и был убит 19 мая 1939 года – по официальной версии, другими заключёнными.
В 1956-61 годах ЦК КПСС и КГБ СССР провели расследование обстоятельств гибели Карла Радека, в ходе которого выяснилось, что его убийство было организовано под руководством старшего оперуполномоченного НКВД Петра Кубаткина, который выполнял прямые указания Берии. Распоряжение о ликвидации Радека якобы исходило непосредственно от Сталина.
Пётр Кубаткин, который дослужился до начальника Первого главного управления МГБ СССР (советская внешняя разведка), в 1949 года был арестован по "Ленинградскому делу", и в октябре 1950 года расстрелян. В 1954 году он был посмертно реабилитирован, а вот Радеку пришлось ожидать реабилитации до 1988 года.
* Именно благодаря пребыванию на этих должностях он приобрёл прозвище "Крадек" – на "мировую революцию" выделялись огромные средства, тратились они бесконтрольно. Грешно было не заподозрить руководителей процесса в казнокрадстве. Но позже Радеку это никто не инкриминировал. – Ред.
