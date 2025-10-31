https://ukraina.ru/20251031/evrokomissiya-mozhet-prinyat-mery-protiv-vengrii-slovakii-i-polshi-iz-za-zerna-s-ukrainy--politico-1070963107.html

Еврокомиссия может принять меры против Венгрии, Словакии и Польши из-за зерна с Украины — Politico

Еврокомиссия может принять меры против Венгрии, Словакии и Польши из-за зерна с Украины — Politico - 31.10.2025 Украина.ру

Еврокомиссия может принять меры против Венгрии, Словакии и Польши из-за зерна с Украины — Politico

Еврокомиссия изучает возможность подачи судебного иска против Венгрии, Польши и Словакии. Причиной стало решение этих стран ввести запрет на импорт украинского зерна, об этом сообщает издание Politico

2025-10-31T11:41

2025-10-31T11:41

2025-10-31T11:41

новости

венгрия

словакия

польша

дональд трамп

еврокомиссия

politico

ес

евросоюз

зерно

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/25/1033972519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09c35ffc000d9fa35415dd8e62c1fe81.jpg

"Еврокомиссия не исключает возможности привлечения стран к суду за запрет украинского импорта", — говорится в публикации.В статье подчеркивается, что введенные ограничения нарушают принципы единого рынка Евросоюза, что может привести к судебному разбирательству с участием Венгрии, Польши и Словакии.Издание также отмечает, что позиция этих трех стран по вопросу украинского зерна стала причиной серьезного напряжения в торговых отношениях между Брюсселем и Киевом.В 2024 году по странам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров. Они требовали пересмотра общеевропейской аграрной политики, снятия многочисленных ограничений, в том числе экологических, а также прекращения неконтролируемого ввоза дешевой иностранной сельхозпродукции, в первую очередь из Украины. По утверждениям различных профсоюзных объединений, работа европейских фермеров практически перестала быть прибыльной из-за политики Еврокомиссии и стран-членов ЕС.Наибольшие убытки от импорта понесли Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. В итоге эти страны ввели запрет на ввоз украинского зерна, сохранив при этом его транзит через свои территории, но ужесточив правила перевозки.Больше важных новостей в публикации: Ядерный блеф Трампа и брюссельские драмы: Европа в тисках. Хроника событий на утро 31 октября на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250221/1061244146.html

венгрия

словакия

польша

болгария

румыния

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, словакия, польша, дональд трамп, еврокомиссия, politico, ес, евросоюз, зерно, протесты, акции протеста, болгария, румыния, экономика, торговля, продовольствие