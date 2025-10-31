Еврокомиссия может принять меры против Венгрии, Словакии и Польши из-за зерна с Украины — Politico - 31.10.2025 Украина.ру
Еврокомиссия может принять меры против Венгрии, Словакии и Польши из-за зерна с Украины — Politico
Еврокомиссия может принять меры против Венгрии, Словакии и Польши из-за зерна с Украины — Politico
Еврокомиссия изучает возможность подачи судебного иска против Венгрии, Польши и Словакии. Причиной стало решение этих стран ввести запрет на импорт украинского зерна, об этом сообщает издание Politico
"Еврокомиссия не исключает возможности привлечения стран к суду за запрет украинского импорта", — говорится в публикации.В статье подчеркивается, что введенные ограничения нарушают принципы единого рынка Евросоюза, что может привести к судебному разбирательству с участием Венгрии, Польши и Словакии.Издание также отмечает, что позиция этих трех стран по вопросу украинского зерна стала причиной серьезного напряжения в торговых отношениях между Брюсселем и Киевом.В 2024 году по странам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров. Они требовали пересмотра общеевропейской аграрной политики, снятия многочисленных ограничений, в том числе экологических, а также прекращения неконтролируемого ввоза дешевой иностранной сельхозпродукции, в первую очередь из Украины. По утверждениям различных профсоюзных объединений, работа европейских фермеров практически перестала быть прибыльной из-за политики Еврокомиссии и стран-членов ЕС.Наибольшие убытки от импорта понесли Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. В итоге эти страны ввели запрет на ввоз украинского зерна, сохранив при этом его транзит через свои территории, но ужесточив правила перевозки.Больше важных новостей в публикации: Ядерный блеф Трампа и брюссельские драмы: Европа в тисках. Хроника событий на утро 31 октября на сайте Украина.ру.
новости, венгрия, словакия, польша, дональд трамп, еврокомиссия, politico, ес, евросоюз, зерно, протесты, акции протеста, болгария, румыния, экономика, торговля, продовольствие
Новости, Венгрия, Словакия, Польша, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Politico, ЕС, Евросоюз, зерно, протесты, акции протеста, Болгария, Румыния, экономика, торговля, продовольствие

Еврокомиссия может принять меры против Венгрии, Словакии и Польши из-за зерна с Украины — Politico

11:41 31.10.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДемонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы
Демонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Еврокомиссия изучает возможность подачи судебного иска против Венгрии, Польши и Словакии. Причиной стало решение этих стран ввести запрет на импорт украинского зерна, об этом сообщает издание Politico
"Еврокомиссия не исключает возможности привлечения стран к суду за запрет украинского импорта", — говорится в публикации.
В статье подчеркивается, что введенные ограничения нарушают принципы единого рынка Евросоюза, что может привести к судебному разбирательству с участием Венгрии, Польши и Словакии.
Издание также отмечает, что позиция этих трех стран по вопросу украинского зерна стала причиной серьезного напряжения в торговых отношениях между Брюсселем и Киевом.
В 2024 году по странам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров. Они требовали пересмотра общеевропейской аграрной политики, снятия многочисленных ограничений, в том числе экологических, а также прекращения неконтролируемого ввоза дешевой иностранной сельхозпродукции, в первую очередь из Украины.
По утверждениям различных профсоюзных объединений, работа европейских фермеров практически перестала быть прибыльной из-за политики Еврокомиссии и стран-членов ЕС.
Наибольшие убытки от импорта понесли Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. В итоге эти страны ввели запрет на ввоз украинского зерна, сохранив при этом его транзит через свои территории, но ужесточив правила перевозки.
Больше важных новостей в публикации: Ядерный блеф Трампа и брюссельские драмы: Европа в тисках. Хроника событий на утро 31 октября на сайте Украина.ру.
Шахта имени С. М. Кирова в Макеевке - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
21 февраля, 03:15
Уголь, зерно и редкоземельные металлы: Санакоев объяснил, что еще интересует Китай на УкраинеЧто бы ни говорили создатели мифов о китайской "угрозе", Китай всегда исходит из экономической целесообразности. Их интересует торговля, договоренности по углю, зерну и металлу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев
