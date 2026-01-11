https://ukraina.ru/20260111/1025773940.html

Покровский монастырь: крупнейший храм Киева и первый в России рентгеновский аппарат

Зимой 2006-7 годов автор жил на Оболони и в один из солнечных дней был поражён внезапно расцветшими на склоне Старокиевского холма золотыми куполами. Ещё накануне их не было… Лишь когда судьба занесла в Бехтеревский переулок он увидел Никольский собор — главный храм Покровского женского монастыря, обзаведшийся куполами только в декабре 2006 года

А заложен монастырь был 11 января 1889 года великой княгиней Александрой Петровной. Кстати, место бело выбрано не случайно — 75-ю годами ранее его основание предсказал преподобный Феофил Киевский.Александра Фридерика Вильгельмина принцесса Ольденбургская родилась 1838 года в Петербурге. Она была дочерью принца Петра Ольденбургского (внука императора Павла I) — известного государственного и политического деятеля и благотворителя, и Терезии Нассауской.В 1856 году она приняла православие с именем Александра и вступила в брак с великим князем Николаем Николаевичем Старшим (сыном Николая I). В этом браке родилось двое сыновей — Николай Николаевич Младший (командующий русской армии в I Мировой войне) и Пётр Николаевич. Им обоим удалось пережить революцию и выехать во Францию. Николай Николаевич некоторое время руководил Русским общевоинским союзом.Александра занималась благотворительностью: вскоре после замужества она основала в Петербурге Покровскую общину сестёр милосердия, больницу, амбулаторию, отделение для девочек-сирот, училище фельдшериц. Благодаря заботам великой княгини содержались 23 приюта на 5 тысяч сирот. Во время русско-турецкой войны на собственные средства она организовала санитарный отряд.Семейная жизнь великой княгини не сложилась. Мемуаристы того времени одинаково критически относятся к обоим супругам. Александра Петровна была дамой властной, жаждала деятельности, а мужа ни в грош не ставила. Николай Николаевич, подобно деду (Павлу I), прадеду (Петру III) и сыну, был склонен к диким выходкам и показному игнорированию общественного мнения. Он открыто жил с балериной Екатериной Числовой, от которой имел пятерых детей. Александр II, узнав об этом, Числову из Петербурга выслал, но Александр III вернул её назад (он тоже был неравнодушен к балеринам, а увлечение великого князя Николая Александровича Матильдой Кшесинской соответствовало семейной традиции; правда, Николай разорвал с ней отношения после вступления в брак с Александрой Фёдоровной).Кончилось всё грандиозным скандалом — в 1866 году Николай Николаевич обвинил жену в неверности со своим духовником, протоиереем Василием (Лебедевым) и выгнал из дому.Похоже, что обвинения имели какие-то основания — позже Александра Петровна ходатайствовала перед Александром III через обер-прокурора Синода Константина Победоносцева о награждении о. Василия орденом или "свечным заводиком" (арендой). Император на её прошении милостиво начертать соизволил, что "столько есть более заслуживающих помощи, да и тем приходится отказывать, а уж этого господина я не нахожу вовсе подходящим к аренде; — и без того он себя не забывает и перетаскал порядочно денег себе от в. кн.; знаю, потому что приходится мне платить". Не лазя в постель можно заключить, что святой отец имел отношение к финансовым делам Александры Петровны и сумел и ей угодить, и себя без вспомоществования не оставить. Уже в 1890 году киевский генерал-губернатор Алексей Игнатьев предлагал тому же Победоносцеву устранить о. Василия из Киева, поскольку тот великой княгине "надоел, и она не прочь бы вырваться на свободу; но с другой стороны она оказывает ему всякие почтения".После скандала великая княгиня была вынуждена покинуть столицу. Позже у неё обнаружился рак груди, и в 1880 году она поселилась в Киеве. В садах киевского района Кудрявец была построена домовая церковь со списком чудотворной Почаевской иконы Божией Матери. По церковному преданию именно благодаря молитве перед этой иконой Александра Петровна исцелилась и узнала Божию волю об основании монастыря.В 1889 году она основала общину, которая позже стала монастырём. После смерти супруга, в 1891 году тайно приняла от странствующего афонского иеромонаха постриг под именем Анастасия. Этот факт обнаружился уже после её смерти.В течение примерно 20 лет (1889-1911 годы) на территории монастыря было построено около 30 зданий — церкви, церковно-приходская школа с общежитием, корпуса для сестёр, золотошвейные и иконописные мастерские, гостиница.Проектированием и строительством монастыря, выдержанного в едином неорусском стиле, занимался замечательный киевский архитектор Владимир Николаев (тот самый, который сооружал пьедестал памятнику Богдану Хмельницкому и достраивал Владимирский собор). Эскизный проект Никольского собора подготовил великий князь Пётр Николаевич — сын настоятельницы, а в его закладке принимал участие император Николай II. Кстати, Никольский собор, имея длину свыше 53 м. и ширину более 38 м., вмещает 2,5 тыс. богомольцев и является крупнейшим храмом Киева.Как изначально и предполагалось, на территории монастыря были построены и лечебные учреждения — бесплатная больница с терапевтическим и хирургическим отделениями, приют для слепых и немощных, амбулатория, аптека с бесплатным отпуском лекарств. Главным врачом монастырской больницы был назначен Николай Соломка. Больница монастыря оснащалась самым современным оборудованием, достаточно сказать, что первый в Российской империи рентгеновский аппарат появился именно здесь.Всё строительство и оборудование велось за средства царской семьи, что вызвало озабоченность прижимистого императора. Александр III писал: "по всем собранным мною сведениям, дела вел. княгини в печальном состоянии, благодаря её затеям и постройкам, а главное неизвестно, кто ею орудует и кто заправляет всеми её денежными делами. (…) Долги вел. княгини простираются от 300-400 тысяч, и меня всё это начинает сильно беспокоить".За 1893-1903 годы больницей воспользовалось 5020 больных, бесплатно выдано более пяти миллионов лекарств, в хирургическом отделении сделано 2298 операций. Великая княгиня сама ассистировала хирургам при операциях. В конце XIX века были построены новые корпуса терапевтической больницы и поликлиники, после чего количество принимаемых больных выросло до 500 человек в день. В 1910-11 годах был выстроен новый хирургический корпус.Несмотря на строгий Студийский устав, действовавший в обители, число желающих поступить туда в первый же год составило 400 человек, тогда как монастырь мог принять лишь 150 инокинь.Анастасия скончалась 13 апреля 1900 года и была похоронена на территории монастыря. В Москве по ней проводилась панихида, в которой участвовали император Николай II с супругой. В 2009 году были обретены её нетленные мощи, которые помещены в Никольском соборе.Монастырь настоятельницу пережил. В 1923 году он был закрыт, купола Никольского собора снесены, а жилые помещения предоставлены рабочим-металлистам. Покровская церковь использовалась как клуб.Никольским собором с 1922 по 1926 год пользовалась обновленческая ("синодальная") община, а с 1926 года — община УАПЦ. В августе 1928 года нижний храм был передан Свято-Серафимовской общине традиционной "старославянской", или "экзархистской" ориентации. В 1934 году оба храма были закрыты, а здание использовали как типографию и книгохранилище Украинской Академии наук.Во время немецкой оккупации монастырь вновь был открыт, в нём устроил свою резиденцию львовский епископ Пантелеймон (Рудык). Когда к городу подошли советские войска монахини отказались эвакуироваться. Монастырь, подобно большинству киевских церквей, открытых при оккупации, закрыт не был — к 1943 году отношение Советской власти к церкви существенно поменялось. Правда, монастырю была возвращена лишь треть первоначальной территории (медицинский городок используется по прежнему назначению — там выстроены новые корпуса, в которых находятся поликлиники).В 1981 году Никольский собор сильно пострадал — от молнии загорелась крыша, при тушении были уничтожены фрески (полностью их восстановили только в 2010-х годах).Во второй половине 1990-х был разобран деревянный Покровский храм, к 1999 году восстановленный в камне. А в 2006-10 годах восстановлены купола на главах Никольского собора — замечательного подарка Киеву семьи российского императора.Десять лет назад, 24 ноября 2009 года, Священный Синод УПЦ канонизовал в качестве местночтимой святой Киевской епархии преподобную Анастасию.В сентябре 2023 года Киевская епархия УПЦ была вынуждена демонтировать, в рамках "декоммунизации", разумеется, изображение Царя Николая II с ворот Покровского собора. Ну что ж, страстотерпец поругаем не впервой…

