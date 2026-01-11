Новогодняя история от "Варяга". От семейной "сталинки" до военного Донецка - 11.01.2026 Украина.ру
Новогодняя история от "Варяга". От семейной "сталинки" до военного Донецка
Новогодняя история от "Варяга". От семейной "сталинки" до военного Донецка - 11.01.2026 Украина.ру
Новогодняя история от "Варяга". От семейной "сталинки" до военного Донецка
Ополченец первой волны с позывным "Варяг" вспоминает два самых важных Новых года своей жизни: теплый семейный праздник у бабушки и фронтовую встречу 2015‑го в... Украина.ру, 11.01.2026
Ополченец первой волны с позывным "Варяг" вспоминает два самых важных Новых года своей жизни: теплый семейный праздник у бабушки и фронтовую встречу 2015‑го в Донецке. В детстве вся большая семья собиралась 1 января в старой "сталинке": высокая ёлка со старинными игрушками, советский Дед Мороз, запечённое мясо, картошка фри, оливье, дети, гоняющие на педальных машинках, и тот самый неповторимый запах хвои и апельсинов, который для него навсегда стал ароматом Нового года. Второе воспоминание — Новый год с 2014 на 2015 год, уже после тяжелых боев в Донецке.
Новогодняя история от "Варяга". От семейной "сталинки" до военного Донецка

Ополченец первой волны с позывным "Варяг" вспоминает два самых важных Новых года своей жизни: теплый семейный праздник у бабушки и фронтовую встречу 2015‑го в Донецке. В детстве вся большая семья собиралась 1 января в старой "сталинке": высокая ёлка со старинными игрушками, советский Дед Мороз, запечённое мясо, картошка фри, оливье, дети, гоняющие на педальных машинках, и тот самый неповторимый запах хвои и апельсинов, который для него навсегда стал ароматом Нового года.
Второе воспоминание — Новый год с 2014 на 2015 год, уже после тяжелых боев в Донецке.
