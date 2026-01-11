https://ukraina.ru/20260111/novogodnyaya-istoriya-ot-varyaga-ot-semeynoy-stalinki-do-voennogo-donetska-1073850877.html

Новогодняя история от "Варяга". От семейной "сталинки" до военного Донецка

Новогодняя история от "Варяга". От семейной "сталинки" до военного Донецка - 11.01.2026 Украина.ру

Новогодняя история от "Варяга". От семейной "сталинки" до военного Донецка

Ополченец первой волны с позывным "Варяг" вспоминает два самых важных Новых года своей жизни: теплый семейный праздник у бабушки и фронтовую встречу 2015‑го в... Украина.ру, 11.01.2026

2026-01-11T14:00

2026-01-11T14:00

2026-01-11T14:00

видео

донецк

дед мороз

новый год

фронт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073850734_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d65d2824541e58e0488bdb5f95b9cca.png

Ополченец первой волны с позывным "Варяг" вспоминает два самых важных Новых года своей жизни: теплый семейный праздник у бабушки и фронтовую встречу 2015‑го в Донецке. В детстве вся большая семья собиралась 1 января в старой "сталинке": высокая ёлка со старинными игрушками, советский Дед Мороз, запечённое мясо, картошка фри, оливье, дети, гоняющие на педальных машинках, и тот самый неповторимый запах хвои и апельсинов, который для него навсегда стал ароматом Нового года. Второе воспоминание — Новый год с 2014 на 2015 год, уже после тяжелых боев в Донецке.

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, донецк, видео, дед мороз, новый год, фронт