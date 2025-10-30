Пять новых заводов и 200 миллиардов: "Роснано" определила основные направления развития - 30.10.2025 Украина.ру
Пять новых заводов и 200 миллиардов: "Роснано" определила основные направления развития
Президент России провёл встречу с председателем правления управляющей компании "Роснано" Сергеем Куликовым. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин и Сергей Куликов обсудили состояние и перспективы деятельности госкорпорации."Обсуждалось финансовое оздоровление организации и новые проекты. Среди приоритетных направлений деятельности – малотоннажная и среднетоннажная химия, энергомашиностроение и энергосервис, технологии рационального природопользования, электротакси и аккумуляторы, системы безопасности для объектов инфраструктуры, наноматериалы", - сказано в официальном сообщении. Куликов поблагодарил президента за поддержку оздоровления "Роснано". "Мы за четыре года внедрили более 80 процентов заделов, исторических, вновь приобретённых, вновь сформированных, практически "трудоустраивали" наши проекты в хорошие руки", - отметил глава компании. По его словам, в "Роснано" сфокусировались на пяти направлениях деятельности и выбрали партнёров. "Прежде всего это малотоннажная и среднетоннажная химия. Нас вместе с "Газпром нефтью" назначили технологическим оператором. Сегодня мы сконцентрировались на пяти технологических цепочках, на пяти химических продуктах. Это более сотни продуктов, которые мы будем производить на пяти заводах. Выбрали площадку на Урале. Надеюсь, что всё мы сейчас уже там приобретём, и мы рассчитываем, что портфель этих проектов будет 200 миллиардов рублей", - рассказал Куликов. Второе большое направление также связано с "Газпром нефтью" – это энергомашиностроение и энергосервис. В "Роснано" были освоены технологии напыления, технологии производства компонентов. Запланированы инвестиции в объёме 25 миллиардов рублей в развитие производств."И мы ещё наметили движение в сторону энергосервиса. Это уже более такой токенизированный бизнес, где можно использовать цифровые активы. Здесь мы рассчитываем привлечь внебюджетных биржевых средств порядка 175 миллиардов рублей", - рассказал Куликов. Он отметил президентское поручение компании в области экологии и рационального природопользования, в отношении извлечения полезных компонентов из отвалов, из техногенных образований. На некоторых предприятиях (в частности, "Норникеля") уже начата работа.Для переработки медико-биологических отходов и переработки взрывоопасных отходов, рекультивант, в "Роснано" завершили прототипирование и готовятся к промышленному тиражу."Отдельно прорабатываем вопрос гибридной логистики. Мы формировали рынок под автокомпоненты, где мы могли бы быть полезны, и, самое главное, электрохимию, то есть аккумуляторные батареи. Зашли сначала в рынок электротакси – пошло, восемь городов, сейчас уже к концу года 18", - добавил Куликов.Минпромторг сориентировал "Роснано" на грузовой транспорт. По проекту ведутся переговоры с азиатскими партнёрами."Здесь, конечно, мы понимаем, что гибридный автотранспорт – это прежде всего рынок под электрохимию. С тем же "Норильским никелем" мы выбрали работу по натрий-ионным батареям – это российская, наша отечественная альтернатива литий-ионным, потому что мы считаем, что в наших условиях морозостойкость, устойчивость, простота в эксплуатации натрий-ионных батарей будет востребована", - рассказал глава компании.Кроме того, компания остаётся в проектах по безопасности критической инфраструктуры. Более 50 объектов применяют системы видеообнаружения и подавления от "Роснано".Ранее сообщалось, что Суд арестовал деньги Чубайса и других фигурантов дела "Роснано" Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
14:36 30.10.2025 (обновлено: 14:42 30.10.2025)
 
Президент России провёл встречу с председателем правления управляющей компании "Роснано" Сергеем Куликовым. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин и Сергей Куликов обсудили состояние и перспективы деятельности госкорпорации.
"Обсуждалось финансовое оздоровление организации и новые проекты. Среди приоритетных направлений деятельности – малотоннажная и среднетоннажная химия, энергомашиностроение и энергосервис, технологии рационального природопользования, электротакси и аккумуляторы, системы безопасности для объектов инфраструктуры, наноматериалы", - сказано в официальном сообщении.
Куликов поблагодарил президента за поддержку оздоровления "Роснано".
"Мы за четыре года внедрили более 80 процентов заделов, исторических, вновь приобретённых, вновь сформированных, практически "трудоустраивали" наши проекты в хорошие руки", - отметил глава компании.
По его словам, в "Роснано" сфокусировались на пяти направлениях деятельности и выбрали партнёров.
"Прежде всего это малотоннажная и среднетоннажная химия. Нас вместе с "Газпром нефтью" назначили технологическим оператором. Сегодня мы сконцентрировались на пяти технологических цепочках, на пяти химических продуктах. Это более сотни продуктов, которые мы будем производить на пяти заводах. Выбрали площадку на Урале. Надеюсь, что всё мы сейчас уже там приобретём, и мы рассчитываем, что портфель этих проектов будет 200 миллиардов рублей", - рассказал Куликов.
Второе большое направление также связано с "Газпром нефтью" – это энергомашиностроение и энергосервис. В "Роснано" были освоены технологии напыления, технологии производства компонентов. Запланированы инвестиции в объёме 25 миллиардов рублей в развитие производств.
"И мы ещё наметили движение в сторону энергосервиса. Это уже более такой токенизированный бизнес, где можно использовать цифровые активы. Здесь мы рассчитываем привлечь внебюджетных биржевых средств порядка 175 миллиардов рублей", - рассказал Куликов.
Он отметил президентское поручение компании в области экологии и рационального природопользования, в отношении извлечения полезных компонентов из отвалов, из техногенных образований. На некоторых предприятиях (в частности, "Норникеля") уже начата работа.
Для переработки медико-биологических отходов и переработки взрывоопасных отходов, рекультивант, в "Роснано" завершили прототипирование и готовятся к промышленному тиражу.
"Отдельно прорабатываем вопрос гибридной логистики. Мы формировали рынок под автокомпоненты, где мы могли бы быть полезны, и, самое главное, электрохимию, то есть аккумуляторные батареи. Зашли сначала в рынок электротакси – пошло, восемь городов, сейчас уже к концу года 18", - добавил Куликов.
Минпромторг сориентировал "Роснано" на грузовой транспорт. По проекту ведутся переговоры с азиатскими партнёрами.
"Здесь, конечно, мы понимаем, что гибридный автотранспорт – это прежде всего рынок под электрохимию. С тем же "Норильским никелем" мы выбрали работу по натрий-ионным батареям – это российская, наша отечественная альтернатива литий-ионным, потому что мы считаем, что в наших условиях морозостойкость, устойчивость, простота в эксплуатации натрий-ионных батарей будет востребована", - рассказал глава компании.
Кроме того, компания остаётся в проектах по безопасности критической инфраструктуры. Более 50 объектов применяют системы видеообнаружения и подавления от "Роснано".
Ранее сообщалось, что Суд арестовал деньги Чубайса и других фигурантов дела "Роснано"
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
