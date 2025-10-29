https://ukraina.ru/20251029/v-ogorode-sidel-zhdun-komandir-vzvoda-rasskazal-o-dronnoy-zasade-pri-vzyatii-ivanovki-1070806518.html

В огороде сидел "ждун": командир взвода рассказал о дронной засаде при взятии Ивановки

В огороде сидел "ждун": командир взвода рассказал о дронной засаде при взятии Ивановки

Российский боец получил легкое ранение ног от дрона-камикадзе, который "сидел" в засаде в одном из дворов Ивановки, когда бойцы уже закрепились в селе. Об этом изданию Украина.ру рассказал командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии, ГВ "Центр", младший сержант Сергей Базанов

После того как штурмовой взвод закрепился в Ивановке, командир стал передвигаться от дома к дому для координации действий. "Я стал передвигаться от дома к дому и в огороде одного из дворов сидел "ждун". Он быстро взлетел и атаковал меня", — рассказал Базанов. Это произошло в тот момент, когда основные боевые действия уже завершились и велась зачистка территории. Как пояснил младший сержант, "ждун" — это дрон, находящийся в засаде. "Да, он там лежал и ждал", — подтвердил он. "Как это работает? Дрон лежит на пути нашего предполагаемого следования, а оператор сидит где-то на другом конце Ивановки. На подходе к "птичке" разбросаны датчики. Сработал датчик — оператор поднимает "камикадзе" и атакует", — рассказал военнослужащий.От тяжелых последствий атаки командира спасла хорошая физическая форма. "Благо, что физическая подготовка у меня отличная. Вовремя отпрыгнул и получил лёгкое ранение ног", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Игоря Гомольского "Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть" на сайте Украина.ру.Про особенности службы и о том, как спас раненного товарища из-под обстрела — в материале Александа Чаленко "Позывной "ППШ": В госпитале хотели ампутировать ногу, но я сжульничал и продолжаю ходить на двух ногах" на сайте Украина.ру.

