В огороде сидел "ждун": командир взвода рассказал о дронной засаде при взятии Ивановки - 29.10.2025
В огороде сидел "ждун": командир взвода рассказал о дронной засаде при взятии Ивановки
Российский боец получил легкое ранение ног от дрона-камикадзе, который "сидел" в засаде в одном из дворов Ивановки, когда бойцы уже закрепились в селе. Об этом изданию Украина.ру рассказал командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии, ГВ "Центр", младший сержант Сергей Базанов
2025-10-29T05:00
2025-10-29T05:00
После того как штурмовой взвод закрепился в Ивановке, командир стал передвигаться от дома к дому для координации действий. "Я стал передвигаться от дома к дому и в огороде одного из дворов сидел "ждун". Он быстро взлетел и атаковал меня", — рассказал Базанов. Это произошло в тот момент, когда основные боевые действия уже завершились и велась зачистка территории. Как пояснил младший сержант, "ждун" — это дрон, находящийся в засаде. "Да, он там лежал и ждал", — подтвердил он. "Как это работает? Дрон лежит на пути нашего предполагаемого следования, а оператор сидит где-то на другом конце Ивановки. На подходе к "птичке" разбросаны датчики. Сработал датчик — оператор поднимает "камикадзе" и атакует", — рассказал военнослужащий.От тяжелых последствий атаки командира спасла хорошая физическая форма. "Благо, что физическая подготовка у меня отличная. Вовремя отпрыгнул и получил лёгкое ранение ног", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Игоря Гомольского "Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть" на сайте Украина.ру.Про особенности службы и о том, как спас раненного товарища из-под обстрела — в материале Александа Чаленко "Позывной "ППШ": В госпитале хотели ампутировать ногу, но я сжульничал и продолжаю ходить на двух ногах" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251028/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-28-oktyabrya-1070780602.html
05:00 29.10.2025
 
Российский боец получил легкое ранение ног от дрона-камикадзе, который "сидел" в засаде в одном из дворов Ивановки, когда бойцы уже закрепились в селе. Об этом изданию Украина.ру рассказал командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии, ГВ "Центр", младший сержант Сергей Базанов
После того как штурмовой взвод закрепился в Ивановке, командир стал передвигаться от дома к дому для координации действий. "Я стал передвигаться от дома к дому и в огороде одного из дворов сидел "ждун". Он быстро взлетел и атаковал меня", — рассказал Базанов.
Это произошло в тот момент, когда основные боевые действия уже завершились и велась зачистка территории. Как пояснил младший сержант, "ждун" — это дрон, находящийся в засаде. "Да, он там лежал и ждал", — подтвердил он.
"Как это работает? Дрон лежит на пути нашего предполагаемого следования, а оператор сидит где-то на другом конце Ивановки. На подходе к "птичке" разбросаны датчики. Сработал датчик — оператор поднимает "камикадзе" и атакует", — рассказал военнослужащий.
От тяжелых последствий атаки командира спасла хорошая физическая форма. "Благо, что физическая подготовка у меня отличная. Вовремя отпрыгнул и получил лёгкое ранение ног", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Игоря Гомольского "Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть" на сайте Украина.ру.
Про особенности службы и о том, как спас раненного товарища из-под обстрела — в материале Александа Чаленко "Позывной "ППШ": В госпитале хотели ампутировать ногу, но я сжульничал и продолжаю ходить на двух ногах" на сайте Украина.ру.
