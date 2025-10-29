В 2027 году наступит удачный момент, чтобы решить проблему Прибалтики — эксперт Конончук
К 2027 году Россия получит возможность решить вопрос безопасности своих западных границ, включая возвращение Прибалтики в орбиту своего влияния, пока США будут отвлечены на конфликт с Китаем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
Конончук заявил, что России придётся решать вопрос с безопасностью западных границ , и "одной только Украиной дело не обойдется".
"Руководство Литвы, Латвии и Эстонии играло и играет роль наиболее оголтелых русофобов (и синофобов) в ЕС и НАТО – разумеется, не потому, что такая политика в интересах народов этих республик, а потому, что они были избраны верхушками ЕС и НАТО как "страны, которые не жалко"", — отметил китаист.
"Поэтому в 2027 году, когда силы США окажутся втянуты в конфликт с Китаем, для России наступит довольно удачный момент, чтобы решить проблему Прибалтики", — пояснил эксперт.
По мнению Конончука, несмотря на этнические чистки прибалтийских властей, в Риге, не говоря уже о Нарве, "осталось немало людей, которые будут встречать российские танки цветами".
