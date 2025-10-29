https://ukraina.ru/20251029/v-2027-godu-nastupit-udachnyy-moment-chtoby-reshit-problemu-pribaltiki--ekspert-kononchuk-1070811676.html

В 2027 году наступит удачный момент, чтобы решить проблему Прибалтики — эксперт Конончук

В 2027 году наступит удачный момент, чтобы решить проблему Прибалтики — эксперт Конончук - 29.10.2025 Украина.ру

В 2027 году наступит удачный момент, чтобы решить проблему Прибалтики — эксперт Конончук

К 2027 году Россия получит возможность решить вопрос безопасности своих западных границ, включая возвращение Прибалтики в орбиту своего влияния, пока США будут отвлечены на конфликт с Китаем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук

2025-10-29T05:30

2025-10-29T05:30

2025-10-29T05:30

новости

россия

сша

китай

дмитрий евстафьев

украина.ру

ес

нато

литва

латвия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1d/1066094561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a172ccfd882ab245a3a8bb5a11afbea.jpg

Конончук заявил, что России придётся решать вопрос с безопасностью западных границ , и "одной только Украиной дело не обойдется"."Руководство Литвы, Латвии и Эстонии играло и играет роль наиболее оголтелых русофобов (и синофобов) в ЕС и НАТО – разумеется, не потому, что такая политика в интересах народов этих республик, а потому, что они были избраны верхушками ЕС и НАТО как "страны, которые не жалко"", — отметил китаист.По мнению Конончука, несмотря на этнические чистки прибалтийских властей, в Риге, не говоря уже о Нарве, "осталось немало людей, которые будут встречать российские танки цветами".Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в материале "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251016/ruslan-pankratov-poka-polsha-i-germaniya-boryutsya-za-mesto-lidera-es-pribaltika-igraet-v-opasnye-1070164849.html

россия

сша

китай

литва

латвия

эстония

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, китай, дмитрий евстафьев, украина.ру, ес, нато, литва, латвия, эстония, граница, безопасность, конфликт, главные новости