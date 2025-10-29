Украинские СМИ: Зеленский готовит отставку главкома Сырского
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
По данным ряда украинских медиа, в руководстве страны может произойти серьезная кадровая перестановка. Об этом 29 октября пишет телеграм-канал "Срочно. Сейчас"
Сообщается, что глава киевского режима Владимир Зеленский планирует отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.
Согласно информации профильных ресурсов, снятие Сырского с должности может произойти уже в ноябре этого года. Формальным основанием для такого решения, как утверждается, станут провалы Украины на фронте и тяжелая оперативная обстановка.
Если эти сообщения найдут подтверждение, это будет одной из самых громких кадровых перемен в ВСУ с начала полномасштабного вторжения России.
