Украинские СМИ: Зеленский готовит отставку главкома Сырского - 29.10.2025
Украинские СМИ: Зеленский готовит отставку главкома Сырского
Украинские СМИ: Зеленский готовит отставку главкома Сырского - 29.10.2025 Украина.ру
Украинские СМИ: Зеленский готовит отставку главкома Сырского
По данным ряда украинских медиа, в руководстве страны может произойти серьезная кадровая перестановка. Об этом 29 октября пишет телеграм-канал "Срочно. Сейчас"
Сообщается, что глава киевского режима Владимир Зеленский планирует отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Согласно информации профильных ресурсов, снятие Сырского с должности может произойти уже в ноябре этого года. Формальным основанием для такого решения, как утверждается, станут провалы Украины на фронте и тяжелая оперативная обстановка. Если эти сообщения найдут подтверждение, это будет одной из самых громких кадровых перемен в ВСУ с начала полномасштабного вторжения России. Ранее Украина.ру писала о возможной отставке Сырского в материале Провал ВСУ в Красноармейске: киевский режим уже готовит "козла отпущения"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
новости, украина, россия, александр сырский, трамп и зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Александр Сырский, Трамп и Зеленский, Вооруженные силы Украины

Украинские СМИ: Зеленский готовит отставку главкома Сырского

20:19 29.10.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУСырский
Сырский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
По данным ряда украинских медиа, в руководстве страны может произойти серьезная кадровая перестановка. Об этом 29 октября пишет телеграм-канал "Срочно. Сейчас"
Сообщается, что глава киевского режима Владимир Зеленский планирует отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.
Согласно информации профильных ресурсов, снятие Сырского с должности может произойти уже в ноябре этого года. Формальным основанием для такого решения, как утверждается, станут провалы Украины на фронте и тяжелая оперативная обстановка.
Если эти сообщения найдут подтверждение, это будет одной из самых громких кадровых перемен в ВСУ с начала полномасштабного вторжения России.
Ранее Украина.ру писала о возможной отставке Сырского в материале Провал ВСУ в Красноармейске: киевский режим уже готовит "козла отпущения"
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
