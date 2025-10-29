https://ukraina.ru/20251029/ukrainskie-smi-zelenskiy-gotovit-otstavku-glavkoma-syrskogo-1070877679.html

Украинские СМИ: Зеленский готовит отставку главкома Сырского

Украинские СМИ: Зеленский готовит отставку главкома Сырского - 29.10.2025 Украина.ру

Украинские СМИ: Зеленский готовит отставку главкома Сырского

По данным ряда украинских медиа, в руководстве страны может произойти серьезная кадровая перестановка. Об этом 29 октября пишет телеграм-канал "Срочно. Сейчас"

2025-10-29T20:19

2025-10-29T20:19

2025-10-29T20:19

новости

украина

россия

александр сырский

трамп и зеленский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070474928_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_ea01cbe76b90cee5660e29d8e622ed71.jpg

Сообщается, что глава киевского режима Владимир Зеленский планирует отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Согласно информации профильных ресурсов, снятие Сырского с должности может произойти уже в ноябре этого года. Формальным основанием для такого решения, как утверждается, станут провалы Украины на фронте и тяжелая оперативная обстановка. Если эти сообщения найдут подтверждение, это будет одной из самых громких кадровых перемен в ВСУ с начала полномасштабного вторжения России. Ранее Украина.ру писала о возможной отставке Сырского в материале Провал ВСУ в Красноармейске: киевский режим уже готовит "козла отпущения"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, александр сырский, трамп и зеленский, вооруженные силы украины