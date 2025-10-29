Украина погружается в состояние военной катастрофы, ВСУ теряют способность сопротивляться — Ищенко - 29.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251029/ukraina-pogruzhaetsya-v-sostoyanie-voennoy-katastrofy-vsu-teryayut-sposobnost-soprotivlyatsya--ischenko-1070789802.html
Украина погружается в состояние военной катастрофы, ВСУ теряют способность сопротивляться — Ищенко
Украина погружается в состояние военной катастрофы, ВСУ теряют способность сопротивляться — Ищенко - 29.10.2025 Украина.ру
Украина погружается в состояние военной катастрофы, ВСУ теряют способность сопротивляться — Ищенко
Успешное развитие наступления Армии России создает для Москвы выгодные условия для любых будущих переговоров, тогда как части ВСУ стремительно теряют боеспособность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2025-10-29T04:50
2025-10-29T04:50
новости
украина
россия
москва
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
украина.ру
вс рф
наступление вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070472995_0:0:1459:821_1920x0_80_0_0_4f51029462a81daf74a4ff69e3c63bab.jpg
Политолог дал жесткую оценку текущему положению ВСУ. "Украина реально уже погружается в состояние военной катастрофы. То есть через некоторое время украинская армия потеряет способность сопротивляться", — констатировал эксперт.Он подчеркнул, что успешное наступление повлияет на переговорные позиции. "Это даст, безусловно, нам преимущество в любых переговорах. С кем угодно. И вообще поставит под вопрос необходимость переговоров с Украиной как таковых", — сказал Ищенко.Эксперт также напомнил о прошлых предложениях по урегулированию. "Потому что в декабре 23-го [экс-президент США Джо] Байден уже предлагал мир по линии разграничения. И 20-30 километров в ту или в другую сторону, и еще 100 или 200 населенных пунктов, с точки зрения безопасности России никакой роли не играют", — отметил политолог."Поэтому пока что непонятно, как будут развиваться события", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.О нарастающем кризисе между украинской армией и обществом: "Сын за отца. Дети российских генералов гибнут на СВО, а украинских - прячутся от войны" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251028/krylya-pobedy-instruktory-bars-sarmat-o-tom-kak-gotovyat-bespilotchikov-na-zaporozhskom-fronte---1070782460.html
украина
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070472995_0:0:1459:1095_1920x0_80_0_0_1d0fa975f473952ba6fa9fc57df5e928.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, москва, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров
Новости, Украина, Россия, Москва, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, Спецоперация, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров

Украина погружается в состояние военной катастрофы, ВСУ теряют способность сопротивляться — Ищенко

04:50 29.10.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Успешное развитие наступления Армии России создает для Москвы выгодные условия для любых будущих переговоров, тогда как части ВСУ стремительно теряют боеспособность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
"Российской стороне спешить некуда. У нас развивается прекрасное наступление", — заявил Ищенко.
Политолог дал жесткую оценку текущему положению ВСУ. "Украина реально уже погружается в состояние военной катастрофы. То есть через некоторое время украинская армия потеряет способность сопротивляться", — констатировал эксперт.
Он подчеркнул, что успешное наступление повлияет на переговорные позиции. "Это даст, безусловно, нам преимущество в любых переговорах. С кем угодно. И вообще поставит под вопрос необходимость переговоров с Украиной как таковых", — сказал Ищенко.
Эксперт также напомнил о прошлых предложениях по урегулированию. "Потому что в декабре 23-го [экс-президент США Джо] Байден уже предлагал мир по линии разграничения. И 20-30 километров в ту или в другую сторону, и еще 100 или 200 населенных пунктов, с точки зрения безопасности России никакой роли не играют", — отметил политолог.
"Поэтому пока что непонятно, как будут развиваться события", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.
О нарастающем кризисе между украинской армией и обществом: "Сын за отца. Дети российских генералов гибнут на СВО, а украинских - прячутся от войны" на сайте Украина.ру.
Вчера, 13:00
Крылья победы: инструкторы "БАРС-Сармат" о том, как готовят беспилотчиков на Запорожском фронте
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияМоскваРостислав ИщенкоВооруженные силы УкраиныУкраина.руВС РФнаступление ВС РФСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОСпецоперацияпереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:37Евгений Примаков: киевлянин, развернувший внешнюю политику России и самолёт над Атлантикой
06:06Французы в Польше, британцы в лесах Латвии. Как Европа готовит большую войну
06:00Последняя линия обороны: Ищенко рассказал, как Зеленский теряет укрепленные позиции в Славянске
05:50"Противник уже не готов стоять насмерть": командир штурмового взвода о потере морального духа ВСУ
05:40"Япония окажется втянутой в схватку гигантов" — философ-китаист о последствиях милитаризации
05:30В 2027 году наступит удачный момент, чтобы решить проблему Прибалтики — эксперт Конончук
05:20Одна дорожка: Ищенко о том, почему вступление Украины в ЕС неизбежно повлечет вступление в НАТО
05:10"Их просто вышвырнут оттуда": Ростислав Ищенко о том, почему Украина не хочет выходить из ДНР
05:00В огороде сидел "ждун": командир взвода рассказал о дронной засаде при взятии Ивановки
04:50Украина погружается в состояние военной катастрофы, ВСУ теряют способность сопротивляться — Ищенко
04:40Ищенко: Прекратить кровопролитие — весьма благородная цель, но вряд ли Трамп этим обеспокоен
04:30Зима всё ближе. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30"С тепловизора уже не разглядишь": командир взвода о том, как антидроновые пончо делают бойцов невидимыми
04:20Философ-китаист о звонке Путина: В Москве дали понять, что ответ на "Томагавки" будет "ошеломляющим"
04:10"Укрепление влияния Си Цзиньпина в армии – ещё один шаг к событиям вокруг Тайваня" — Конончук
04:02Lockheed Martin и RTX сообщили о рекордном росте продаж ракет в Европу
04:00"Громко сказать боятся, потому что Урсула денег не даст": Ищенко о позиции ЕС по Украине
03:41Перемирие всё? Израиль бьёт по Газе, десятки убитых и раненых
03:11Российские войска продолжают освобождение Харьковской области
02:49Москва отражает атаку БПЛА. Закрыты для полётов 15 российских аэропортов
Лента новостейМолния