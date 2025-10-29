https://ukraina.ru/20251029/ukraina-pogruzhaetsya-v-sostoyanie-voennoy-katastrofy-vsu-teryayut-sposobnost-soprotivlyatsya--ischenko-1070789802.html

Украина погружается в состояние военной катастрофы, ВСУ теряют способность сопротивляться — Ищенко

Украина погружается в состояние военной катастрофы, ВСУ теряют способность сопротивляться — Ищенко - 29.10.2025 Украина.ру

Украина погружается в состояние военной катастрофы, ВСУ теряют способность сопротивляться — Ищенко

Успешное развитие наступления Армии России создает для Москвы выгодные условия для любых будущих переговоров, тогда как части ВСУ стремительно теряют боеспособность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

2025-10-29T04:50

2025-10-29T04:50

2025-10-29T04:50

новости

украина

россия

москва

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

украина.ру

вс рф

наступление вс рф

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070472995_0:0:1459:821_1920x0_80_0_0_4f51029462a81daf74a4ff69e3c63bab.jpg

Политолог дал жесткую оценку текущему положению ВСУ. "Украина реально уже погружается в состояние военной катастрофы. То есть через некоторое время украинская армия потеряет способность сопротивляться", — констатировал эксперт.Он подчеркнул, что успешное наступление повлияет на переговорные позиции. "Это даст, безусловно, нам преимущество в любых переговорах. С кем угодно. И вообще поставит под вопрос необходимость переговоров с Украиной как таковых", — сказал Ищенко.Эксперт также напомнил о прошлых предложениях по урегулированию. "Потому что в декабре 23-го [экс-президент США Джо] Байден уже предлагал мир по линии разграничения. И 20-30 километров в ту или в другую сторону, и еще 100 или 200 населенных пунктов, с точки зрения безопасности России никакой роли не играют", — отметил политолог."Поэтому пока что непонятно, как будут развиваться события", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.О нарастающем кризисе между украинской армией и обществом: "Сын за отца. Дети российских генералов гибнут на СВО, а украинских - прячутся от войны" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251028/krylya-pobedy-instruktory-bars-sarmat-o-tom-kak-gotovyat-bespilotchikov-na-zaporozhskom-fronte---1070782460.html

украина

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, москва, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров