Точные удары по логистике и инфраструктуре ВСУ: российская армия парализует военный потенциал противника
Российские Вооруженные Силы продолжают наносить высокоточные удары по военным объектам и логистической инфраструктуре Вооруженных сил Украины, что существенно подрывает возможности противника по ведению боевых действий. Краткую сводку 29 октября представляет телеграм-канал Украина.ру
Сегодня были поражены ключевые объекты в Одесской и Харьковской областях, используемые ВСУ в военных целях. Удар по логистическому узлу в КотовскеВ Котовске Одесской области (Подольск) ночными ударами были выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры и локомотивное депо. Как свидетельствуют публикуемые кадры, удары были нанесены с высокой точностью. Поражение этих объектов затрудняет переброску вражеских резервов и вооружений по железной дороге, что нарушает логистические цепочки ВСУ в южном направлении. Ликвидация опорных пунктов в Изюме В Изюме Харьковской области силы РФ нанесли удары по объектам, которые украинская сторона активно использовала в военных целях, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права.Было поражено недостроенное офисное здание, где ВСУ оборудовали склад боеприпасов и материально-технических средств. Также удар нанесен по торгово-развлекательному центру, превращенному противником в укрепленный опорный пункт и место дислокации личного состава. Зафиксированы попадания на территории лицея, в зданиях которого также разместились военнослужащие ВСУ. Эти факты являются подтверждением тактики "живого щита", используемого киевским режимом. ВСУ продолжают сознательно размещать военные объекты в гражданской инфраструктуре.Беспредел нацбатальоновПоступающая из Изюма информация рисует тревожную картину положения в городе. Источники сообщают о высокой концентрации подразделений ВСУ, иностранных наемников и боевиков националистических батальонов, в том числе признанного в РФ террористическим формирования "Азов"*. Отмечается, что эти формирования творят беспредел по отношению к местным жителям. Имеются многочисленные факты изъятия у гражданских автомобилей, провизии и жилья для "нужд обороны". Точечные удары Российской армии по военным объектам на временно подконтрольной Киеву территории носят выверенный и законный характер. Они направлены на подрыв военного потенциала противника и деморализацию его группировок. * - Национальный батальон "Азов" признан Верховным Судом Российской Федерации террористической организацией, его деятельность на территории РФ запрещена.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Точные удары по логистике и инфраструктуре ВСУ: российская армия парализует военный потенциал противника

Российские Вооруженные Силы продолжают наносить высокоточные удары по военным объектам и логистической инфраструктуре Вооруженных сил Украины, что существенно подрывает возможности противника по ведению боевых действий. Краткую сводку 29 октября представляет телеграм-канал Украина.ру
Сегодня были поражены ключевые объекты в Одесской и Харьковской областях, используемые ВСУ в военных целях.
Удар по логистическому узлу в Котовске
В Котовске Одесской области (Подольск) ночными ударами были выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры и локомотивное депо. Как свидетельствуют публикуемые кадры, удары были нанесены с высокой точностью. Поражение этих объектов затрудняет переброску вражеских резервов и вооружений по железной дороге, что нарушает логистические цепочки ВСУ в южном направлении.
Ликвидация опорных пунктов в Изюме
В Изюме Харьковской области силы РФ нанесли удары по объектам, которые украинская сторона активно использовала в военных целях, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права.
Было поражено недостроенное офисное здание, где ВСУ оборудовали склад боеприпасов и материально-технических средств.
Также удар нанесен по торгово-развлекательному центру, превращенному противником в укрепленный опорный пункт и место дислокации личного состава.
Зафиксированы попадания на территории лицея, в зданиях которого также разместились военнослужащие ВСУ.
Эти факты являются подтверждением тактики "живого щита", используемого киевским режимом. ВСУ продолжают сознательно размещать военные объекты в гражданской инфраструктуре.
Беспредел нацбатальонов
Поступающая из Изюма информация рисует тревожную картину положения в городе. Источники сообщают о высокой концентрации подразделений ВСУ, иностранных наемников и боевиков националистических батальонов, в том числе признанного в РФ террористическим формирования "Азов"*.
Отмечается, что эти формирования творят беспредел по отношению к местным жителям.
Имеются многочисленные факты изъятия у гражданских автомобилей, провизии и жилья для "нужд обороны".
Точечные удары Российской армии по военным объектам на временно подконтрольной Киеву территории носят выверенный и законный характер. Они направлены на подрыв военного потенциала противника и деморализацию его группировок.
* - Национальный батальон "Азов" признан Верховным Судом Российской Федерации террористической организацией, его деятельность на территории РФ запрещена.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
