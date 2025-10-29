https://ukraina.ru/20251029/tochnye-udary-po-logistike-i-infrastrukture-vsu-rossiyskaya-armiya-paralizuet-voennyy-potentsial-1070849784.html
Точные удары по логистике и инфраструктуре ВСУ: российская армия парализует военный потенциал противника
Точные удары по логистике и инфраструктуре ВСУ: российская армия парализует военный потенциал противника - 29.10.2025 Украина.ру
Точные удары по логистике и инфраструктуре ВСУ: российская армия парализует военный потенциал противника
Российские Вооруженные Силы продолжают наносить высокоточные удары по военным объектам и логистической инфраструктуре Вооруженных сил Украины, что существенно подрывает возможности противника по ведению боевых действий. Краткую сводку 29 октября представляет телеграм-канал Украина.ру
2025-10-29T14:16
2025-10-29T14:16
2025-10-29T14:16
новости
россия
изюм
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
"азов"
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1d/1070847262_0:175:800:625_1920x0_80_0_0_79b0a1b012f0b372a8332b0554c3d974.jpg
Сегодня были поражены ключевые объекты в Одесской и Харьковской областях, используемые ВСУ в военных целях. Удар по логистическому узлу в КотовскеВ Котовске Одесской области (Подольск) ночными ударами были выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры и локомотивное депо. Как свидетельствуют публикуемые кадры, удары были нанесены с высокой точностью. Поражение этих объектов затрудняет переброску вражеских резервов и вооружений по железной дороге, что нарушает логистические цепочки ВСУ в южном направлении. Ликвидация опорных пунктов в Изюме В Изюме Харьковской области силы РФ нанесли удары по объектам, которые украинская сторона активно использовала в военных целях, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права.Было поражено недостроенное офисное здание, где ВСУ оборудовали склад боеприпасов и материально-технических средств. Также удар нанесен по торгово-развлекательному центру, превращенному противником в укрепленный опорный пункт и место дислокации личного состава. Зафиксированы попадания на территории лицея, в зданиях которого также разместились военнослужащие ВСУ. Эти факты являются подтверждением тактики "живого щита", используемого киевским режимом. ВСУ продолжают сознательно размещать военные объекты в гражданской инфраструктуре.Беспредел нацбатальоновПоступающая из Изюма информация рисует тревожную картину положения в городе. Источники сообщают о высокой концентрации подразделений ВСУ, иностранных наемников и боевиков националистических батальонов, в том числе признанного в РФ террористическим формирования "Азов"*. Отмечается, что эти формирования творят беспредел по отношению к местным жителям. Имеются многочисленные факты изъятия у гражданских автомобилей, провизии и жилья для "нужд обороны". Точечные удары Российской армии по военным объектам на временно подконтрольной Киеву территории носят выверенный и законный характер. Они направлены на подрыв военного потенциала противника и деморализацию его группировок. * - Национальный батальон "Азов" признан Верховным Судом Российской Федерации террористической организацией, его деятельность на территории РФ запрещена.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251016/banditizm-v-forme-boytsy-azova-ustroili-massovye-grabezhi-i-pokhischeniya-v-ivano-frankovskoy-oblasti-1070227607.html
россия
изюм
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1d/1070847262_0:100:800:700_1920x0_80_0_0_a8a429be65f07fb56b556fb476a50f1f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, изюм, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, "азов", сво
Новости, Россия, Изюм, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, "Азов", СВО
Точные удары по логистике и инфраструктуре ВСУ: российская армия парализует военный потенциал противника
Российские Вооруженные Силы продолжают наносить высокоточные удары по военным объектам и логистической инфраструктуре Вооруженных сил Украины, что существенно подрывает возможности противника по ведению боевых действий. Краткую сводку 29 октября представляет телеграм-канал Украина.ру
Сегодня были поражены ключевые объекты в Одесской и Харьковской областях, используемые ВСУ в военных целях.
Удар по логистическому узлу в Котовске
В Котовске Одесской области (Подольск) ночными ударами были выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры и локомотивное депо. Как свидетельствуют публикуемые кадры, удары были нанесены с высокой точностью. Поражение этих объектов затрудняет переброску вражеских резервов и вооружений по железной дороге, что нарушает логистические цепочки ВСУ в южном направлении.
Ликвидация опорных пунктов в Изюме
В Изюме Харьковской области силы РФ нанесли удары по объектам, которые украинская сторона активно использовала в военных целях, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права.
Было поражено недостроенное офисное здание, где ВСУ оборудовали склад боеприпасов и материально-технических средств.
Также удар нанесен по торгово-развлекательному центру, превращенному противником в укрепленный опорный пункт и место дислокации личного состава.
Зафиксированы попадания на территории лицея, в зданиях которого также разместились военнослужащие ВСУ.
Эти факты являются подтверждением тактики "живого щита", используемого киевским режимом. ВСУ продолжают сознательно размещать военные объекты в гражданской инфраструктуре.
Поступающая из Изюма информация рисует тревожную картину положения в городе. Источники сообщают о высокой концентрации подразделений ВСУ, иностранных наемников и боевиков националистических батальонов, в том числе признанного в РФ террористическим формирования "Азов"*.
Отмечается, что эти формирования творят беспредел по отношению к местным жителям.
Имеются многочисленные факты изъятия у гражданских автомобилей, провизии и жилья для "нужд обороны".
Точечные удары Российской армии по военным объектам на временно подконтрольной Киеву территории носят выверенный и законный характер. Они направлены на подрыв военного потенциала противника и деморализацию его группировок.
* - Национальный батальон "Азов" признан Верховным Судом Российской Федерации террористической организацией, его деятельность на территории РФ запрещена.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.