https://ukraina.ru/20251029/tochnye-udary-po-logistike-i-infrastrukture-vsu-rossiyskaya-armiya-paralizuet-voennyy-potentsial-1070849784.html

Точные удары по логистике и инфраструктуре ВСУ: российская армия парализует военный потенциал противника

Точные удары по логистике и инфраструктуре ВСУ: российская армия парализует военный потенциал противника - 29.10.2025 Украина.ру

Точные удары по логистике и инфраструктуре ВСУ: российская армия парализует военный потенциал противника

Российские Вооруженные Силы продолжают наносить высокоточные удары по военным объектам и логистической инфраструктуре Вооруженных сил Украины, что существенно подрывает возможности противника по ведению боевых действий. Краткую сводку 29 октября представляет телеграм-канал Украина.ру

2025-10-29T14:16

2025-10-29T14:16

2025-10-29T14:16

новости

россия

изюм

украина

вооруженные силы украины

украина.ру

"азов"

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1d/1070847262_0:175:800:625_1920x0_80_0_0_79b0a1b012f0b372a8332b0554c3d974.jpg

Сегодня были поражены ключевые объекты в Одесской и Харьковской областях, используемые ВСУ в военных целях. Удар по логистическому узлу в КотовскеВ Котовске Одесской области (Подольск) ночными ударами были выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры и локомотивное депо. Как свидетельствуют публикуемые кадры, удары были нанесены с высокой точностью. Поражение этих объектов затрудняет переброску вражеских резервов и вооружений по железной дороге, что нарушает логистические цепочки ВСУ в южном направлении. Ликвидация опорных пунктов в Изюме В Изюме Харьковской области силы РФ нанесли удары по объектам, которые украинская сторона активно использовала в военных целях, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права.Было поражено недостроенное офисное здание, где ВСУ оборудовали склад боеприпасов и материально-технических средств. Также удар нанесен по торгово-развлекательному центру, превращенному противником в укрепленный опорный пункт и место дислокации личного состава. Зафиксированы попадания на территории лицея, в зданиях которого также разместились военнослужащие ВСУ. Эти факты являются подтверждением тактики "живого щита", используемого киевским режимом. ВСУ продолжают сознательно размещать военные объекты в гражданской инфраструктуре.Беспредел нацбатальоновПоступающая из Изюма информация рисует тревожную картину положения в городе. Источники сообщают о высокой концентрации подразделений ВСУ, иностранных наемников и боевиков националистических батальонов, в том числе признанного в РФ террористическим формирования "Азов"*. Отмечается, что эти формирования творят беспредел по отношению к местным жителям. Имеются многочисленные факты изъятия у гражданских автомобилей, провизии и жилья для "нужд обороны". Точечные удары Российской армии по военным объектам на временно подконтрольной Киеву территории носят выверенный и законный характер. Они направлены на подрыв военного потенциала противника и деморализацию его группировок. * - Национальный батальон "Азов" признан Верховным Судом Российской Федерации террористической организацией, его деятельность на территории РФ запрещена.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251016/banditizm-v-forme-boytsy-azova-ustroili-massovye-grabezhi-i-pokhischeniya-v-ivano-frankovskoy-oblasti-1070227607.html

россия

изюм

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, изюм, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, "азов", сво