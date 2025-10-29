Главное за ночь 29 октября - 29.10.2025 Украина.ру
Главное за ночь 29 октября
Главное за ночь 29 октября
Телеграм-канал Украина.ру 29 октября рассказал о главных событиях минувшей ночи
2025-10-29T08:13
2025-10-29T08:13
🟥 В Харьковской области у бригады ВСУ закончились терминалы Starlink. Противник фактически остался без связи и управления, сообщили в российских силовых структурах.🟥 Бойцы отряда "Барс-27" сорвали фланговую атаку ВСУ в ДНР, информировали в пресс-службе Добровольческого корпуса в составе Южной группировки.🟥 Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили укрепления ВСУ в районе Клебан-Быка в ДНР, рассказали в Минобороны РФ. 🟥 ВСУ выгоняют жителей из подвалов домов в Красноармейске ДНР и укрываются в них, сказал военный эксперт Виталий Киселев.🟦 Население в США до сих пор страдает от последствий проводимых в стране ядерных испытаний, не получая необходимой компенсации от властей, заявила американская конгрессвуман-демократ Рашида Тлаиб.🟦 Президент США Дональд Трамп намерен заняться проблемой отношений США с КНДР, но он отметил, что сначала хочет сконцентрироваться на Китае. Он также выразил уверенность в том, что "в какой-то момент" встретится с Ким Чен Ыном, возможно, в не столь отдаленном будущем.Об отношениях КНДР и России - в материале Россия и КНДР выстраивают новый порядок. Санкции Запада против самой Европы. Главное к этому часу на сайте Украина.ру.
Главное за ночь 29 октября

08:13 29.10.2025
 
Телеграм-канал Украина.ру 29 октября рассказал о главных событиях минувшей ночи
🟥 В Харьковской области у бригады ВСУ закончились терминалы Starlink. Противник фактически остался без связи и управления, сообщили в российских силовых структурах.
🟥 Бойцы отряда "Барс-27" сорвали фланговую атаку ВСУ в ДНР, информировали в пресс-службе Добровольческого корпуса в составе Южной группировки.
🟥 Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили укрепления ВСУ в районе Клебан-Быка в ДНР, рассказали в Минобороны РФ.
🟥 ВСУ выгоняют жителей из подвалов домов в Красноармейске ДНР и укрываются в них, сказал военный эксперт Виталий Киселев.
🟦 Население в США до сих пор страдает от последствий проводимых в стране ядерных испытаний, не получая необходимой компенсации от властей, заявила американская конгрессвуман-демократ Рашида Тлаиб.
🟦 Президент США Дональд Трамп намерен заняться проблемой отношений США с КНДР, но он отметил, что сначала хочет сконцентрироваться на Китае. Он также выразил уверенность в том, что "в какой-то момент" встретится с Ким Чен Ыном, возможно, в не столь отдаленном будущем.
Об отношениях КНДР и России - в материале Россия и КНДР выстраивают новый порядок. Санкции Запада против самой Европы. Главное к этому часу на сайте Украина.ру.
