Экс-мэру Одессы грозит до восьми лет лишения свободы из-за непогоды

Украинская полиция 29 октября сообщила в своем телеграм-канале, что предъявила экс-мэру Одессы Геннадию Труханову обвинение в служебной халатности

2025-10-29T12:12

новости

одесса

украина

геннадий труханов

владимир зеленский

одесский городской совет

наводнение

украина.ру

"Служебная халатность, стоившая жизней: подозрения получили чиновники Одесского городского совета и коммунального предприятия. Среди фигурантов – бывший мэр Одессы, двое его заместителей, должностные лица департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения", - рассказали силовики.В сентябре Труханов сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. На следующий день госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одессе в результате наводнения, вызванного сильным ливнем, погибли девять человек, в том числе ребенок. Областная прокуратура в этой связи возбудила уголовное дело.В октябре Владимир Зеленский лишил Труханова гражданства Украины. Подробнее о скандале - в материале Труханов сдаваться не собирается. Бывший мэр Одессы в борьбе с режимом Зеленского на сайте Украина.ру.

