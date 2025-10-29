Экс-мэру Одессы грозит до восьми лет лишения свободы из-за непогоды - 29.10.2025 Украина.ру
Экс-мэру Одессы грозит до восьми лет лишения свободы из-за непогоды
Экс-мэру Одессы грозит до восьми лет лишения свободы из-за непогоды
Украинская полиция 29 октября сообщила в своем телеграм-канале, что предъявила экс-мэру Одессы Геннадию Труханову обвинение в служебной халатности
2025-10-29T12:12
2025-10-29T13:27
"Служебная халатность, стоившая жизней: подозрения получили чиновники Одесского городского совета и коммунального предприятия. Среди фигурантов – бывший мэр Одессы, двое его заместителей, должностные лица департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения", - рассказали силовики.В сентябре Труханов сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. На следующий день госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одессе в результате наводнения, вызванного сильным ливнем, погибли девять человек, в том числе ребенок. Областная прокуратура в этой связи возбудила уголовное дело.В октябре Владимир Зеленский лишил Труханова гражданства Украины. Подробнее о скандале - в материале Труханов сдаваться не собирается. Бывший мэр Одессы в борьбе с режимом Зеленского на сайте Украина.ру.
Экс-мэру Одессы грозит до восьми лет лишения свободы из-за непогоды

12:12 29.10.2025 (обновлено: 13:27 29.10.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСуд над бывшим мэром Одессы Г. Трухановым в Киеве
Украинская полиция 29 октября сообщила в своем телеграм-канале, что предъявила экс-мэру Одессы Геннадию Труханову обвинение в служебной халатности
"Служебная халатность, стоившая жизней: подозрения получили чиновники Одесского городского совета и коммунального предприятия. Среди фигурантов – бывший мэр Одессы, двое его заместителей, должностные лица департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения", - рассказали силовики.
В сентябре Труханов сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. На следующий день госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одессе в результате наводнения, вызванного сильным ливнем, погибли девять человек, в том числе ребенок. Областная прокуратура в этой связи возбудила уголовное дело.
В октябре Владимир Зеленский лишил Труханова гражданства Украины. Подробнее о скандале - в материале Труханов сдаваться не собирается. Бывший мэр Одессы в борьбе с режимом Зеленского на сайте Украина.ру.
