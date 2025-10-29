https://ukraina.ru/20251029/chto-vuchich-khochet-sdelat-s-serbskoy-dochkoy-gazproma-stoyanovich-o-gazovom-argumente-rossii-1070844191.html

Что Вучич хочет сделать с сербской "дочкой" Газпрома? Стоянович о газовом аргументе России

Что Вучич хочет сделать с сербской "дочкой" Газпрома? Стоянович о газовом аргументе России - 29.10.2025 Украина.ру

Что Вучич хочет сделать с сербской "дочкой" Газпрома? Стоянович о газовом аргументе России

США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России. Это также стало ударом по энергетической безопасности Сербии, так как в списки попала "Нефтяная индустрия Сербии" — филиал "Газпрома".

2025-10-29T15:00

2025-10-29T15:00

2025-10-29T15:00

александр вучич

нефтяная индустрия сербии

ес

газпром

сша

белград

россия

видео

нефть

сербия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1d/1070843896_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6fb71b0135147a76f1da9f9b87fae354.png

С 1 января 2026 года вступает в силу запрет на транзит российского газа через территорию ЕС в другие страны, что сильнейшим образом повлияет на экономику Белграда. бозреватель издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассказала, что может ждать сербскую "дочку" Газпрома и объяснила, на чём держатся отношения между Москвой и Белградом. *В материале упоминается Instagram — продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещённая в РФ

сша

белград

россия

сербия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

александр вучич, нефтяная индустрия сербии, ес, газпром, сша, белград, россия, видео, нефть, сербия, видео