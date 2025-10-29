Что Вучич хочет сделать с сербской "дочкой" Газпрома? Стоянович о газовом аргументе России - 29.10.2025 Украина.ру
Что Вучич хочет сделать с сербской "дочкой" Газпрома? Стоянович о газовом аргументе России
США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России. Это также стало ударом по энергетической безопасности Сербии, так как в списки попала "Нефтяная индустрия Сербии" — филиал "Газпрома".
С 1 января 2026 года вступает в силу запрет на транзит российского газа через территорию ЕС в другие страны, что сильнейшим образом повлияет на экономику Белграда. бозреватель издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассказала, что может ждать сербскую "дочку" Газпрома и объяснила, на чём держатся отношения между Москвой и Белградом. *В материале упоминается Instagram — продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещённая в РФ
Что Вучич хочет сделать с сербской "дочкой" Газпрома? Стоянович о газовом аргументе России

США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России. Это также стало ударом по энергетической безопасности Сербии, так как в списки попала "Нефтяная индустрия Сербии" — филиал "Газпрома".
С 1 января 2026 года вступает в силу запрет на транзит российского газа через территорию ЕС в другие страны, что сильнейшим образом повлияет на экономику Белграда.
бозреватель издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассказала, что может ждать сербскую "дочку" Газпрома и объяснила, на чём держатся отношения между Москвой и Белградом.
*В материале упоминается Instagram — продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещённая в РФ
Лента новостейМолния