Успешное наступление ВС РФ: штурмовые группы входят в Мирноград

Продолжается успешное продвижение российских войск на Мирноградском направлении. Штурмовые группы ВС РФ продвинулись на 1.5 км, 28 октября передаёт телеграм-канал Украина.ру

По данным украинских источников, штурмовые группы ВС РФ совершили резкий рывок на 1,5 км и вышли к восточным окраинам города — микрорайону Молодёжный.Одновременно с наступлением российская армия наносит точечные удары по военной инфраструктуре в глубоком тылу ВСУ. В Конотопе Сумской области поражены ключевые объекты противника, что нарушает логистику и управление украинских войск.Итоги дня в материале Российские штурмовики зачищают Красноармейск, а Лавров – дипломатические позиции Запада. Итоги 28 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

