Успешное наступление ВС РФ: штурмовые группы входят в Мирноград
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО в Запорожской области
Продолжается успешное продвижение российских войск на Мирноградском направлении. Штурмовые группы ВС РФ продвинулись на 1.5 км, 28 октября передаёт телеграм-канал Украина.ру
По данным украинских источников, штурмовые группы ВС РФ совершили резкий рывок на 1,5 км и вышли к восточным окраинам города — микрорайону Молодёжный.
Одновременно с наступлением российская армия наносит точечные удары по военной инфраструктуре в глубоком тылу ВСУ.
В Конотопе Сумской области поражены ключевые объекты противника, что нарушает логистику и управление украинских войск.
