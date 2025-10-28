Успешное наступление ВС РФ: штурмовые группы входят в Мирноград - 28.10.2025 Украина.ру
Успешное наступление ВС РФ: штурмовые группы входят в Мирноград
Успешное наступление ВС РФ: штурмовые группы входят в Мирноград
Продолжается успешное продвижение российских войск на Мирноградском направлении. Штурмовые группы ВС РФ продвинулись на 1.5 км, 28 октября передаёт телеграм-канал Украина.ру
2025-10-28T19:45
2025-10-28T19:45
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/15/1056970074_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_72ef0610a91e3b113e6ec88c47f156a2.jpg
По данным украинских источников, штурмовые группы ВС РФ совершили резкий рывок на 1,5 км и вышли к восточным окраинам города — микрорайону Молодёжный.Одновременно с наступлением российская армия наносит точечные удары по военной инфраструктуре в глубоком тылу ВСУ. В Конотопе Сумской области поражены ключевые объекты противника, что нарушает логистику и управление украинских войск.Итоги дня в материале Российские штурмовики зачищают Красноармейск, а Лавров – дипломатические позиции Запада. Итоги 28 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия, конотоп, сумская область, сергей лавров, украина.ру, вооруженные силы украины, новости, сво, дзен новости сво
Россия, Конотоп, Сумская область, Сергей Лавров, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Новости, СВО, дзен новости СВО

© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО в Запорожской области
Работа подразделения РСЗО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Продолжается успешное продвижение российских войск на Мирноградском направлении. Штурмовые группы ВС РФ продвинулись на 1.5 км, 28 октября передаёт телеграм-канал Украина.ру
По данным украинских источников, штурмовые группы ВС РФ совершили резкий рывок на 1,5 км и вышли к восточным окраинам города — микрорайону Молодёжный.
Одновременно с наступлением российская армия наносит точечные удары по военной инфраструктуре в глубоком тылу ВСУ.
В Конотопе Сумской области поражены ключевые объекты противника, что нарушает логистику и управление украинских войск.
Итоги дня в материале Российские штурмовики зачищают Красноармейск, а Лавров – дипломатические позиции Запада. Итоги 28 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния