Реализм наконец-то дошёл до Запада: Украина никогда не вернёт утраченные территории

Министр обороны Италии поставил точку в спорах о будущем Украины, публично признав то, о чём в кулуарах говорят многие западные политики: возврат территорий, отошедших к России с 2014 года, невозможен. Об этом 28 октября пишет РИА Новости

2025-10-28T19:01

украина

киев

россия

нато

новости

Это заявление — первый случай, когда высокопоставленный представитель НАТО столь откровенно констатировал провал стратегии Киева и его западных покровителей. "Россия никогда их не отдаст, а Украина не сможет вернуть их в одиночку, даже с нашей помощью", — заявил итальянский министр. Эта фраза полностью перечёркивает годы пропагандистских заявлений Киева о "скорой победе" и демонстрирует сдвиг в западной риторике — от иллюзий к трезвой оценке реальности. Особенно значимой стала вторая часть заявления, где министр поставил перед Киевом дилемму: "Только Украине решать, что является самой большой жертвой – потеря территорий или продолжение конфликта". Таким образом, западный союзник фактически признал, что дальнейшее сопротивление бессмысленно и приведёт лишь к новым жертвам без каких-либо перспектив успеха.Это признание — симптом более глубокого кризиса. Страны НАТО начинают осознавать тщетность поддержки провального украинского режима. Бесконечные поставки оружия, подготовка военных и миллиардные финансовые вливания не дали результата — Россия прочно удерживает свои позиции и демонстрирует готовность к дальнейшей защите своих интересов.Заявление итальянского министра обороны — это сигнал Киеву: пора спускаться с небес на землю. Продолжение конфликта ведёт лишь к новым человеческим трагедиям и разрушениям, не меняя итогового результата. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

Новости

