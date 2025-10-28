https://ukraina.ru/20251028/pozyvnoy-krismas-esli-ty-spasla-boytsa-ot-smerti-on-blagodaren-tebe-vse-zhizn-na-grazhdanke-ne-tak-1070751000.html

Позывной "Крисмас": Если ты спасла бойца от смерти, он благодарен тебе все жизнь. На гражданке не так

Сотрудник медицинской службы Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Крисмас" рассказала, как оказывала помощь мирному жителю с черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника, и как спасла развороченную руку бойцу

2025-10-28T06:50

интервью

сво

медики

александр чаленко

россия

белоруссия

барс-сармат

спецоперация

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070740671_97:28:828:439_1920x0_80_0_0_54482d65c3c8e1acdda502cbdce0ebcd.jpg

- Крисмас, какие-то интересные случаи в зоне СВО, которые с вами происходили, можете вспомнить?- Самым запоминающийся случай, который произошел недавно, был такой. Мы возвращались с 15-дневного боевого дежурства с боевой точки. Когда мы ехали на ПВД (пункт временной дислокации -прим.), нам поступила информация, что впереди случилось очень серьезное ДТП. Нами молниеносно было принято решение: мы должны оказать помощь людям, нуждающимся в ней. Мы ускорились, подготовили все необходимое в пути следования.По приезду на место выяснилось, что в ДТП трое пострадавших: два из них были в тяжелом состоянии. Одному оказывала помощь бригада "Скорой помощи", вторым пациентом - он вообще лежал за машиной - никто не занимался. О нем нам даже сначала не сказали. Чуть позже выяснилось, что есть еще один пациент, который нуждается в помощи, и которым никто не занимается. Мы все силы бросили на оказание помощи именно ему.- А что вообще там произошло? Каков был характер ранения?- Произошло лобовое столкновение между легковым автомобилем и комбайном. Легковую машину выбросило с дороги, и она перевернулась. У того пациента, которым занимались непосредственно мы, была тяжелая черепно-мозговая травма, перелом позвоночника, было подозрение, что у него к тому же еще и внутреннее кровоизлияние.Его состояние стремительно ухудшалось, поэтому необходимо было действовать быстро и доставить пострадавшего в стационар. В нашей машине, к сожалению, не было места, так как мы ехали с боевой точки загруженными. Поэтому к себе в машину забрали легкого пациента, а тяжелого отдали сотрудникам "Скорой помощи". Все вместе поехали в госпиталь. Там помогли выгрузить пациента, который был передан дежурному персоналу приемного отделения.- А на боевом дежурстве какой в основном характер ранений?- Было огнестрельное ранение, минно-взрывная травма у одного бойца. Если бы ему помощь не была оказана сразу, то он мог бы остаться без руки. Но она была оказана: правильно наложен жгут, произведено обезболивание, остановлено кровотечение, была проведена тампонада (медицинская процедура, заключающаяся во введении тампона в рану для остановки кровотечения - прим.). Потом последовала достаточно быстрая доставка в стационар.- Почему у вас такой необычный - рождественский - позывной? У вас случайно отец или муж не священник?- Меня зовут Марина. Друзья называли Мэри. Так и зацепилось – Merry Christmas. Потом Мэри ушла в сторону, осталось просто Крисмас.- Знаю, что наряду с тем, что вы гражданка России, вы еще и гражданка Белоруссии, хотя последние 15 лет живете в России. Почему решили, что вам нужно на СВО?- Беларусь и Россия – это союзное государство, обе страны очень давно дружат, и когда-то были одним целым. Поэтому я считаю, что все равно Россия - это моя родина даже пусть не по рождению. К тому же я оказываю помощь тем людям, которые в ней нуждаются. В данном случае в ней нуждаются бойцы в зоне СВО. По этой причине я здесь.Я человек все-таки достаточно патриотичный. У меня воевали два деда в Великую Отечественную войну. Отец был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. Патриотизм у членов нашей семьи в крови. Так что приход на СВО - это был своеобразный зов крови. Когда меня позвали, я согласилась.- Как долго длится ваш трудовой день?- Мы работаем 24 на 7. С утра у нас предрейсовые осмотры. Ведем амбулаторный прием: бойцы приходят на постоянные процедуры в виде уколов, капельниц, перевязок и всего остального. Возим бойцов на консультации к более узким специалистам. Бывает такое, что в 2 часа ночи привозят пациента, и ты идешь работать, независимо от того, хочешь спать или нет.- А не хочется после всех этих стрессов возвратиться домой обратно, в мирную жизнь?- В мирной жизни работала на "Скорой помощи". Пусть я здесь совсем недавно, но, честно говоря, я не знаю, как уже вернуться отсюда в мирную жизнь.-А что вас пугает? Вас пугает то, что время будет равномерно идти, будет скучно? Или адреналина не будет?- Нет, адреналина там хватает. Дело в другом. Дело в отношении людей к медицинским работникам. Здесь ты видишь эти благодарные глаза пациентов, которым ты помог. Пусть даже, не знаю, просто головную боль им снял. В мирное же время люди перестали, к сожалению, ценить медицинскую помощь.В мирной жизни бывает много вызовов, когда люди вызывают "Скорую помощь" просто потому, что на улице плохая погода, и им не хочется поэтому идти в поликлинику. И таких, к сожалению, много. Медицинскую службу, именно "Скорую помощь", просто обесценили. А здесь я чувствую, что я действительно на своём месте.И тут благодарные пациенты… Они ценят твою помощь. Тем более, если пациент тяжёлый. Если ты спас его от смерти, оказал правильную помощь, он действительно тебя помнит потом всю жизнь. А на гражданке такого нет. Есть, конечно, но большая часть пациентов воспринимают тебя просто как обслуживающий персонал...

россия

белоруссия

2025

интервью, сво, медики, александр чаленко, россия, белоруссия, барс-сармат, спецоперация