Второй приход Дональда Трампа в Белый дом не приведет к радикальному развороту политики США в отношении Украины, поскольку американский лидер зависит от поддержки союзников по НАТО для реализации более важных проектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
По его мнению, президент США зависит от евроатлантистов ради осуществления более важных, чем Украина, геополитических проектов. Он напомнил, что "когда он во второй раз приходил в Белый дом было очевидно, что должной работы над ошибками Трамп не сделал".В качестве примера он привел ситуацию на Ближнем Востоке: "Для Трампа абсолютным приоритетом является ситуация вокруг Газы и Восточного Средиземноморья. Понятно, что мало интересуют судьбы палестинцев или израильтян. Его интересуют арабские нефтедоллары"."И для большой миротворческой миссии там, которая должна включать военно-силовой элемент, необходима поддержка союзников по НАТО в Европе, потому что от них зависит логистика", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.Также о последних решениях Трампа — в материале "Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир" на сайте Украина.ру.
05:10 28.10.2025
 
© AP / Ben Curtis
© AP / Ben Curtis
Второй приход Дональда Трампа в Белый дом не приведет к радикальному развороту политики США в отношении Украины, поскольку американский лидер зависит от поддержки союзников по НАТО для реализации более важных проектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
По его мнению, президент США зависит от евроатлантистов ради осуществления более важных, чем Украина, геополитических проектов. Он напомнил, что "когда он во второй раз приходил в Белый дом было очевидно, что должной работы над ошибками Трамп не сделал".
"Потому что он обещал выйти из НАТО, но Америка без Североатлантического альянса не может решать свои военно-политические задачи на данном этапе", — подчеркнул политолог.
В качестве примера он привел ситуацию на Ближнем Востоке: "Для Трампа абсолютным приоритетом является ситуация вокруг Газы и Восточного Средиземноморья. Понятно, что мало интересуют судьбы палестинцев или израильтян. Его интересуют арабские нефтедоллары".
"И для большой миротворческой миссии там, которая должна включать военно-силовой элемент, необходима поддержка союзников по НАТО в Европе, потому что от них зависит логистика", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.
Также о последних решениях Трампа — в материале "Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир" на сайте Украина.ру.
Вчера, 14:41
Чего хотят американцы от Трампа? Трапп об изменчивости президента СШАВ среду, 22 октября, президент США Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным, о которой было объявлено на прошлой неделе. По словам американского президента, ему "показалось это неправильным".
Лента новостейМолния