Евстафьев: Трамп зависит от евроатлантистов ради более важных, чем Украина, геополитических проектов

Евстафьев: Трамп зависит от евроатлантистов ради более важных, чем Украина, геополитических проектов

Второй приход Дональда Трампа в Белый дом не приведет к радикальному развороту политики США в отношении Украины, поскольку американский лидер зависит от поддержки союзников по НАТО для реализации более важных проектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев

По его мнению, президент США зависит от евроатлантистов ради осуществления более важных, чем Украина, геополитических проектов. Он напомнил, что "когда он во второй раз приходил в Белый дом было очевидно, что должной работы над ошибками Трамп не сделал".В качестве примера он привел ситуацию на Ближнем Востоке: "Для Трампа абсолютным приоритетом является ситуация вокруг Газы и Восточного Средиземноморья. Понятно, что мало интересуют судьбы палестинцев или израильтян. Его интересуют арабские нефтедоллары"."И для большой миротворческой миссии там, которая должна включать военно-силовой элемент, необходима поддержка союзников по НАТО в Европе, потому что от них зависит логистика", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.Также о последних решениях Трампа — в материале "Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир" на сайте Украина.ру.

