Параллельный трек: зачем Дмитриев ездил в США
Визит спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в США, который проходил с 24 по 26 октября, показал, что переговорный трек продолжается. Несмотря на ужесточение риторики со стороны США, введение новых санкции и перенос личной встречи Трампа и Путина, Дмитриев отправился в Штаты донести позицию России – непринуждённо, но официально.
Итак, 25 октября в Майами Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. 26 октября он провел встречу с конгрессвумен от Республиканской партии Анной Паулиной Луной.Свои позиции Дмитриев обозначил: Россия открыта для дипломатического решения конфликта вокруг Украины, ключевыми элементами которого являются территориальный вопрос, нейтралитет Украины и гарантии безопасности. Политика давления на Россию бесперспективна, а новые санкции не окажут существенного влияния на российскую экономику. Главная задача России — исключить угрозу НАТО у своих границ.По общему мнению, и западных, и отечественных экспертов, визит Дмитриева в США свидетельствует о том, что обе стороны оставляют открытыми каналы для коммуникации. И это уже можно отметить, как позитивный сигнал. Большее оценок – в обзоре соцсетей.Публицист Илья ЮнашевУ нас по факту два переговорных трека с Вашингтоном. Первый — официальный, политический — мидовский. Личной встречи Лаврова и Рубио пока не было, но телефонный разговор признан "продуктивным" обеими сторонами. Пока этот трек как будто на паузе, но внешнеполитическое ведомство продолжает информационную обработку американцев через интервью иноСМИ. Одновременно с этим на сцену выходит второй переговорщик.Этот трек, хоть и тоже официальный, но более невидимый для публики, возглавляет Кирилл Дмитриев. Дмитриев — переговорщик, понятный для Штатов, обладающий персональными связями и влиянием. При этом очевидно, что он в первую очередь ориентирован на восстановление двусторонних отношений России и США.Таким образом, Кремль заходит с двух сторон, показывая, что решение украинского вопроса напрямую связано с возможностями совместного экономического развития Москвы и Вашингтона.Политолог Юрий БаранчикТак называемый переговорный трек России с США ходит по кругу. Чем на данный момент отличается переговорная позиция президента США Трампа от позиции кандидата в президенты Трампа? Одним маленьким пунктиком - отказом пока официально принимать Украину в НАТО. Ещё раз обращаю внимание - пока.Почти за четыре года войны запасы США и их союзников по НАТО изрядно исчерпались, а военно-промышленная база после окончания Холодной войны сильно деградировала. Поэтому ключевая проблема Запада сегодня - это наличие физических запасов оружия для передачи Украине. Мировой гегемон уже не может успевать везде: не хватает ресурсов. Поэтому Трамп и давит Россию на заморозку конфликта. Чтобы заняться Ближним Востоком, Китаем, да и Латинской Америкой. Плюс на территории самих США накопилась масса проблем.Никакие экономические плюшки в виде сотрудничества с Россией Америку не интересуют. Она уверена, что, нанеся нам стратегическое поражение, возьмёт наши природные богатства и другие лакомые активы даром. С наскока не получилось, значит, нужна пауза, доподготовка и довооружение Украины. И новый бросок на Восток.Отсюда и бесполезность дипломатии умиротворения. Более того, борьба за внимание Белого дома обесценивает все остальные наши шаги по сдерживанию США. Тут полезнее было бы взять паузу, насупиться и просто помолчать, одновременно перекрыв все каналы коммуникаций, оставив только прямую линию для экстренной связи между руководителями стран. Трамп уже 8 месяцев у власти и даже нашу захваченную дипсобствнность в США не вернул. О чём можно с ним говорить? США очень уверенно себя чувствуют: тратят лишь материальные ресурсы, воюют на нашей территории, не ощущают угрозы не только континентальной части США, но и своим базам в Европе. Какой им смысл учитывать интересы России в отсутствие реальной угрозы? Мы изначально сделали Трампу огромную уступку - признали США посредником в переговорах с Украиной, при том, что их реальная позиция - сторона в войне. Очевидно, надо откатывать эту ситуацию обратно и сворачивать обманный переговорный кейс, который Штаты используют в первую очередь для контроля эскалации с нашей стороны, чтобы мы случаем не ударили по реальным участникам войны, а не по посреднику в лице Украины, и не перешли к применению ядерного оружия.Украинский политик Александр ДубинскийУ Трампа и Путина, если исходить из анализа их переговоров, есть две линии переговорщиков: Лавров и Рубио, которые придерживаются в отношении друг друга и стан-оппонентов максимально жесткой позиции, и Дмитриев с Уиткоффом - неформальные переговорщики, по линии которых идут договоренности “понятийные”. То, что Дмитриев летает в США и продолжает переговоры, подтверждает тот факт, что санкции США не стали в понимании Путина “актом войны”, и договоренности о разделе Украины - продолжаются. До следующего “разворота” Трампа, который, как знает Путин, скоро опять произойдет.Никто никуда не спешит. Трамп обещает вернуться к ситуации с Украиной через 6 месяцев, Стармер - представить “четкую повестку” через 2 месяца, а заявление “коалиции желающих” подписывают всего трое - Стармер и Макрон, а также зеленский (Дубинский намеренно пишет эту фамилию с маленькой буквы - Ред.) - трое политических карликов, не имеющих шансов на переизбрание каждый в своей стране.Поддержка Украины зашла в экзистенциальный тупик, и так как ей больше нечего сказать и сделать - уходит “в отпуск” на 2 месяца, чтобы вернуться к разговору в декабре. Если к этому моменту Путину удастся добиться успехов на фронте - зеленского начнут склонять к компромиссу, либо ликвидируют в случае отказа.Политолог Марат БашировПромежуточные выводы:1. Трамп дал слабину. Не приняв условия России, настаивая на остановке огня на ЛБС, он невольно придал Зеленскому статус полноценного участника переговоров (Зеленский тут же согласился с ЛБС). Все понимают, что Украина воюет на деньги Европы и при военно - технической поддержке Европы и США, то есть это прокси, а не самостоятельный субъект. Но, Трамп в спешке лишился статуса "папы".2. Становится понятно, что Трамп играет короткими перебежками, меняя приоритетные направления. Вчера БВ (а там всё не просто), сегодня Украина, завтра Китай, послезавтра Венесуэла и тд. Трамп каждый кейс ставит на паузу, использует угрозы и барьеры, как торможение, не достигая результата нигде. Потом возвращается и меняет свою позицию. Иногда, как с Ираном идет на обострение, но опять короткое. Такие короткие забеги не позволяют его команде выстраивать долгосрочный план, отсюда бутафорные результаты, как между ХАМАС с Израилем или с Израилем и Ираном. Все, кто задействован в каждом кейсе, уже знают про многосерийность Трампа и готовятся пережить очередную серию, но оставаться в своей долгосрочной стратегии. Эта тактика работает у Европы, эта тактика работает и для России. Визит Дмитриева в Вашингтон как раз доказывает это - он готовит следующее событие.3. Есть негативный вывод, но он закономерен. Кейсы сплетаются. Например, кейс Россия - США переплетается с кейсом США - Китай или США - Венесуэла и тд. Если у Трампа обязательства короткие: слово дал - слово забрал, то у тех, кто строит долгосрочную стратегию есть долгосрочные обязательства и при переплетении кейсов издержки растут в среднесрочном периоде, что мы и видим по новому бюджету России. Это не абсолютный эффект, но на три ближайших года он есть и будет.Пока так.Общественный деятель Татьяна ПопДля Киева (и не только) хороших новостей нет. Утром Кремль официально сообщил о совещании президента с военными, на котором Минобороны доложило, во-первых, о незавидном положении ВСУ на западе Донбасса и в Харьковской области – в сумме в окружении находятся около 10 тысяч украинских боевиков, которых Зеле и так не хватает.Кроме того, российская армия успешно испытала ракету "Буревестник", которая, по большому счету может долететь куда угодно на земном шарике и при этом нести ядерный боезапас. Так сказать, не "Орешником" единым жив отечественный ВПК. Кстати, все это сообщили не только нам с вами, но и Вашингтону. Об этом позаботился спецпредставитель Путина Дмитриев. Так что всем тем, кто в Белом доме все еще испытывает иллюзии по поводу украинских перемог, есть о чем подумать на досуге.О проблемах с украинскими ракетами - в статье Павла Котова ""Технологическая проблема": "Фламинго" взлетит не скоро, но расслабляться не надо"
18:30 27.10.2025
 
Итак, 25 октября в Майами Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. 26 октября он провел встречу с конгрессвумен от Республиканской партии Анной Паулиной Луной.
Свои позиции Дмитриев обозначил: Россия открыта для дипломатического решения конфликта вокруг Украины, ключевыми элементами которого являются территориальный вопрос, нейтралитет Украины и гарантии безопасности. Политика давления на Россию бесперспективна, а новые санкции не окажут существенного влияния на российскую экономику. Главная задача России — исключить угрозу НАТО у своих границ.
По общему мнению, и западных, и отечественных экспертов, визит Дмитриева в США свидетельствует о том, что обе стороны оставляют открытыми каналы для коммуникации. И это уже можно отметить, как позитивный сигнал. Большее оценок – в обзоре соцсетей.
Публицист Илья Юнашев
У нас по факту два переговорных трека с Вашингтоном. Первый — официальный, политический — мидовский. Личной встречи Лаврова и Рубио пока не было, но телефонный разговор признан "продуктивным" обеими сторонами. Пока этот трек как будто на паузе, но внешнеполитическое ведомство продолжает информационную обработку американцев через интервью иноСМИ. Одновременно с этим на сцену выходит второй переговорщик.
Этот трек, хоть и тоже официальный, но более невидимый для публики, возглавляет Кирилл Дмитриев. Дмитриев — переговорщик, понятный для Штатов, обладающий персональными связями и влиянием. При этом очевидно, что он в первую очередь ориентирован на восстановление двусторонних отношений России и США.
Таким образом, Кремль заходит с двух сторон, показывая, что решение украинского вопроса напрямую связано с возможностями совместного экономического развития Москвы и Вашингтона.
Политолог Юрий Баранчик
Так называемый переговорный трек России с США ходит по кругу. Чем на данный момент отличается переговорная позиция президента США Трампа от позиции кандидата в президенты Трампа? Одним маленьким пунктиком - отказом пока официально принимать Украину в НАТО. Ещё раз обращаю внимание - пока.
Почти за четыре года войны запасы США и их союзников по НАТО изрядно исчерпались, а военно-промышленная база после окончания Холодной войны сильно деградировала. Поэтому ключевая проблема Запада сегодня - это наличие физических запасов оружия для передачи Украине. Мировой гегемон уже не может успевать везде: не хватает ресурсов. Поэтому Трамп и давит Россию на заморозку конфликта. Чтобы заняться Ближним Востоком, Китаем, да и Латинской Америкой. Плюс на территории самих США накопилась масса проблем.
Никакие экономические плюшки в виде сотрудничества с Россией Америку не интересуют. Она уверена, что, нанеся нам стратегическое поражение, возьмёт наши природные богатства и другие лакомые активы даром. С наскока не получилось, значит, нужна пауза, доподготовка и довооружение Украины. И новый бросок на Восток.
Отсюда и бесполезность дипломатии умиротворения. Более того, борьба за внимание Белого дома обесценивает все остальные наши шаги по сдерживанию США. Тут полезнее было бы взять паузу, насупиться и просто помолчать, одновременно перекрыв все каналы коммуникаций, оставив только прямую линию для экстренной связи между руководителями стран. Трамп уже 8 месяцев у власти и даже нашу захваченную дипсобствнность в США не вернул. О чём можно с ним говорить?
США очень уверенно себя чувствуют: тратят лишь материальные ресурсы, воюют на нашей территории, не ощущают угрозы не только континентальной части США, но и своим базам в Европе. Какой им смысл учитывать интересы России в отсутствие реальной угрозы? Мы изначально сделали Трампу огромную уступку - признали США посредником в переговорах с Украиной, при том, что их реальная позиция - сторона в войне. Очевидно, надо откатывать эту ситуацию обратно и сворачивать обманный переговорный кейс, который Штаты используют в первую очередь для контроля эскалации с нашей стороны, чтобы мы случаем не ударили по реальным участникам войны, а не по посреднику в лице Украины, и не перешли к применению ядерного оружия.
Украинский политик Александр Дубинский
У Трампа и Путина, если исходить из анализа их переговоров, есть две линии переговорщиков: Лавров и Рубио, которые придерживаются в отношении друг друга и стан-оппонентов максимально жесткой позиции, и Дмитриев с Уиткоффом - неформальные переговорщики, по линии которых идут договоренности “понятийные”. То, что Дмитриев летает в США и продолжает переговоры, подтверждает тот факт, что санкции США не стали в понимании Путина “актом войны”, и договоренности о разделе Украины - продолжаются. До следующего “разворота” Трампа, который, как знает Путин, скоро опять произойдет.
Никто никуда не спешит. Трамп обещает вернуться к ситуации с Украиной через 6 месяцев, Стармер - представить “четкую повестку” через 2 месяца, а заявление “коалиции желающих” подписывают всего трое - Стармер и Макрон, а также зеленский (Дубинский намеренно пишет эту фамилию с маленькой буквы - Ред.) - трое политических карликов, не имеющих шансов на переизбрание каждый в своей стране.
Поддержка Украины зашла в экзистенциальный тупик, и так как ей больше нечего сказать и сделать - уходит “в отпуск” на 2 месяца, чтобы вернуться к разговору в декабре. Если к этому моменту Путину удастся добиться успехов на фронте - зеленского начнут склонять к компромиссу, либо ликвидируют в случае отказа.
Политолог Марат Баширов
Промежуточные выводы:
1. Трамп дал слабину. Не приняв условия России, настаивая на остановке огня на ЛБС, он невольно придал Зеленскому статус полноценного участника переговоров (Зеленский тут же согласился с ЛБС). Все понимают, что Украина воюет на деньги Европы и при военно - технической поддержке Европы и США, то есть это прокси, а не самостоятельный субъект. Но, Трамп в спешке лишился статуса "папы".
2. Становится понятно, что Трамп играет короткими перебежками, меняя приоритетные направления. Вчера БВ (а там всё не просто), сегодня Украина, завтра Китай, послезавтра Венесуэла и тд. Трамп каждый кейс ставит на паузу, использует угрозы и барьеры, как торможение, не достигая результата нигде. Потом возвращается и меняет свою позицию. Иногда, как с Ираном идет на обострение, но опять короткое. Такие короткие забеги не позволяют его команде выстраивать долгосрочный план, отсюда бутафорные результаты, как между ХАМАС с Израилем или с Израилем и Ираном. Все, кто задействован в каждом кейсе, уже знают про многосерийность Трампа и готовятся пережить очередную серию, но оставаться в своей долгосрочной стратегии. Эта тактика работает у Европы, эта тактика работает и для России. Визит Дмитриева в Вашингтон как раз доказывает это - он готовит следующее событие.
3. Есть негативный вывод, но он закономерен. Кейсы сплетаются. Например, кейс Россия - США переплетается с кейсом США - Китай или США - Венесуэла и тд. Если у Трампа обязательства короткие: слово дал - слово забрал, то у тех, кто строит долгосрочную стратегию есть долгосрочные обязательства и при переплетении кейсов издержки растут в среднесрочном периоде, что мы и видим по новому бюджету России. Это не абсолютный эффект, но на три ближайших года он есть и будет.
Пока так.
Общественный деятель Татьяна Поп
Для Киева (и не только) хороших новостей нет. Утром Кремль официально сообщил о совещании президента с военными, на котором Минобороны доложило, во-первых, о незавидном положении ВСУ на западе Донбасса и в Харьковской области – в сумме в окружении находятся около 10 тысяч украинских боевиков, которых Зеле и так не хватает.
Кроме того, российская армия успешно испытала ракету "Буревестник", которая, по большому счету может долететь куда угодно на земном шарике и при этом нести ядерный боезапас. Так сказать, не "Орешником" единым жив отечественный ВПК. Кстати, все это сообщили не только нам с вами, но и Вашингтону. Об этом позаботился спецпредставитель Путина Дмитриев. Так что всем тем, кто в Белом доме все еще испытывает иллюзии по поводу украинских перемог, есть о чем подумать на досуге.
О проблемах с украинскими ракетами - в статье Павла Котова ""Технологическая проблема": "Фламинго" взлетит не скоро, но расслабляться не надо"
