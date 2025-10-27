Оптоволокно стелется по поверхности: военный эксперт раскрыл уязвимость украинских БПЛА - 27.10.2025 Украина.ру
Оптоволокно стелется по поверхности: военный эксперт раскрыл уязвимость украинских БПЛА
Оптоволокно стелется по поверхности: военный эксперт раскрыл уязвимость украинских БПЛА
Оптоволокно стелется по поверхности: военный эксперт раскрыл уязвимость украинских БПЛА
Сильное течение Днепра мешает дронам ВСУ на оптоволокне атаковать российские переправы, так как кабель стелется по воде и течение его разматывает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
Эксперт добавил, что противник использует и другие типы дронов, но с ними тоже научились успешно бороться. "У ВСУ есть обычные дроны, которые летают на радиосигнале. Но радиосигнал можно подавить. Есть еще, конечно, "Баба-Яга", которая работает через спутниковую систему связи. С ней будет сложнее. Тем не менее, она большая и неповоротливая. Наша дроны-перехватчики научились ее сбивать", — заявил он.Военкор подчеркнул, что российские специалисты учли все эти нюансы. "Наши военные учитывали все эти моменты и грамотно проработали эту операцию. Посмотрите, насколько хорошо она реализована", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Алексея Живова: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом.
Украина.ру
Новости
Оптоволокно стелется по поверхности: военный эксперт раскрыл уязвимость украинских БПЛА

04:00 27.10.2025
 
Сильное течение Днепра мешает дронам ВСУ на оптоволокне атаковать российские переправы, так как кабель стелется по воде и течение его разматывает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
"На Днепре сильное течение. И оптоволокно разматывается и стелется по поверхности, а течение разматывает эту катушку быстрее, чем на земле. Это не дает дрону свободно двигаться к цели", — объяснил Линин.
Эксперт добавил, что противник использует и другие типы дронов, но с ними тоже научились успешно бороться.
"У ВСУ есть обычные дроны, которые летают на радиосигнале. Но радиосигнал можно подавить. Есть еще, конечно, "Баба-Яга", которая работает через спутниковую систему связи. С ней будет сложнее. Тем не менее, она большая и неповоротливая. Наша дроны-перехватчики научились ее сбивать", — заявил он.
Военкор подчеркнул, что российские специалисты учли все эти нюансы. "Наши военные учитывали все эти моменты и грамотно проработали эту операцию. Посмотрите, насколько хорошо она реализована", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Алексея Живова: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом.
"За Херсоном нет обороны": военный эксперт раскрыл, почему это направление является уязвимым для ВСУРоссийское командование создает давление на нескольких направлениях фронта, чтобы растянуть оборону ВСУ и найти слабые места для прорыва. Херсонское направление является критически уязвимым для Украины. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Больше материалов по теме:
НовостиДнепрРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина.руБПЛАдроныбеспилотникирекаДнепр (река)наступление ВС РФнаступление РоссииСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОСпецоперацияаналитикиАналитикаУкраина аналитикаВоеннаяАналитикавойна на Украине
 
Лента новостейМолния