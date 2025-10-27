Оптоволокно стелется по поверхности: военный эксперт раскрыл уязвимость украинских БПЛА
Сильное течение Днепра мешает дронам ВСУ на оптоволокне атаковать российские переправы, так как кабель стелется по воде и течение его разматывает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
"На Днепре сильное течение. И оптоволокно разматывается и стелется по поверхности, а течение разматывает эту катушку быстрее, чем на земле. Это не дает дрону свободно двигаться к цели", — объяснил Линин.
Эксперт добавил, что противник использует и другие типы дронов, но с ними тоже научились успешно бороться.
"У ВСУ есть обычные дроны, которые летают на радиосигнале. Но радиосигнал можно подавить. Есть еще, конечно, "Баба-Яга", которая работает через спутниковую систему связи. С ней будет сложнее. Тем не менее, она большая и неповоротливая. Наша дроны-перехватчики научились ее сбивать", — заявил он.
Военкор подчеркнул, что российские специалисты учли все эти нюансы. "Наши военные учитывали все эти моменты и грамотно проработали эту операцию. Посмотрите, насколько хорошо она реализована", — резюмировал собеседник издания.
