Оптоволокно стелется по поверхности: военный эксперт раскрыл уязвимость украинских БПЛА

Оптоволокно стелется по поверхности: военный эксперт раскрыл уязвимость украинских БПЛА

Сильное течение Днепра мешает дронам ВСУ на оптоволокне атаковать российские переправы, так как кабель стелется по воде и течение его разматывает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин

Эксперт добавил, что противник использует и другие типы дронов, но с ними тоже научились успешно бороться. "У ВСУ есть обычные дроны, которые летают на радиосигнале. Но радиосигнал можно подавить. Есть еще, конечно, "Баба-Яга", которая работает через спутниковую систему связи. С ней будет сложнее. Тем не менее, она большая и неповоротливая. Наша дроны-перехватчики научились ее сбивать", — заявил он.Военкор подчеркнул, что российские специалисты учли все эти нюансы. "Наши военные учитывали все эти моменты и грамотно проработали эту операцию. Посмотрите, насколько хорошо она реализована", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Алексея Живова: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом.

