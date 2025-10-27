https://ukraina.ru/20251027/oni-vedut-sebya-kak-zveri-vyyasnilsya-sostav-zagradotryadov-vsu-1070721573.html
Украинская армия использует радикальных националистов из специфических формирований в заградительных отрядах, препятствующих отступлению с поля боя. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода Южного военного округа с позывным "Якудза".
08:32 27.10.2025 (обновлено: 09:30 27.10.2025)
Украинская армия использует радикальных националистов из специфических формирований в заградительных отрядах, препятствующих отступлению с поля боя. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода Южного военного округа с позывным "Якудза".
Российский командир сообщил, что ВСУ на Константиновском направлении в ДНР создали заградотряды из боевиков запрещённых в России террористических формирований "Азов"* и "Айдар"*.
"Заградотряды — в основном у них азовцы. "Азов", "Айдар" (запрещенные в РФ террористические организации) - эти люди стоят в заградотрядах", — рассказал "Якудза".
Он отметил, что боевики этих подразделений отличаются особой жестокостью по отношению не только к российским военнослужащим, но и к сослуживцам.
"Потому что они безбожники. Они ведут себя как звери", — сказал командир российской армии.
* В тексте содержится упоминание запрещенных организаций (Украинское военизированное националистическое объединение "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") Верховный Суд Российской Федерации, от 02.08.2022 № АКПИ22-411С, вступило в силу 10.09.2022, Террористическое сообщество "Айдар" )
