"Они ведут себя как звери": выяснился состав заградотрядов ВСУ
Украинская армия использует радикальных националистов из специфических формирований в заградительных отрядах, препятствующих отступлению с поля боя. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода Южного военного округа с позывным "Якудза".
Российский командир сообщил, что ВСУ на Константиновском направлении в ДНР создали заградотряды из боевиков запрещённых в России террористических формирований "Азов"* и "Айдар"*."Заградотряды — в основном у них азовцы. "Азов", "Айдар" (запрещенные в РФ террористические организации) - эти люди стоят в заградотрядах", — рассказал "Якудза".Он отметил, что боевики этих подразделений отличаются особой жестокостью по отношению не только к российским военнослужащим, но и к сослуживцам."Потому что они безбожники. Они ведут себя как звери", — сказал командир российской армии.* В тексте содержится упоминание запрещенных организаций (Украинское военизированное националистическое объединение "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") Верховный Суд Российской Федерации, от 02.08.2022 № АКПИ22-411С, вступило в силу 10.09.2022, Террористическое сообщество "Айдар" )Тем временем "Уже поздно, все уже свершилось": Линин рассказал о безнадежном положении ВСУ под Херсоном Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
08:32 27.10.2025 (обновлено: 09:30 27.10.2025)
 
Украинская армия использует радикальных националистов из специфических формирований в заградительных отрядах, препятствующих отступлению с поля боя. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода Южного военного округа с позывным "Якудза".
Российский командир сообщил, что ВСУ на Константиновском направлении в ДНР создали заградотряды из боевиков запрещённых в России террористических формирований "Азов"* и "Айдар"*.
"Заградотряды — в основном у них азовцы. "Азов", "Айдар" (запрещенные в РФ террористические организации) - эти люди стоят в заградотрядах", — рассказал "Якудза".
Он отметил, что боевики этих подразделений отличаются особой жестокостью по отношению не только к российским военнослужащим, но и к сослуживцам.
"Потому что они безбожники. Они ведут себя как звери", — сказал командир российской армии.
* В тексте содержится упоминание запрещенных организаций (Украинское военизированное националистическое объединение "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") Верховный Суд Российской Федерации, от 02.08.2022 № АКПИ22-411С, вступило в силу 10.09.2022, Террористическое сообщество "Айдар" )
Тем временем "Уже поздно, все уже свершилось": Линин рассказал о безнадежном положении ВСУ под Херсоном
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Россия Новости Донецкая Народная Республика "Азов" Айдар ВСУ Украина Вооруженные силы Украины крах ВСУ Донбасс ДНР новости ДНР Константиновка Военные преступления
 
Лента новостейМолния