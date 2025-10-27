"Уже поздно, все уже свершилось": Линин рассказал о безнадежном положении ВСУ под Херсоном
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
У ВСУ нет резервов, чтобы усилить группировку под Херсоном и попытаться остановить российское наступление на этом направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
Комментируя успешное форсирование Днепра ВС РФ и создание плацдарма на острове Карантинный, Линин заявил, что у ВСУ нет резервов для переброски.
"Да нечем ей жертвовать. У ВСУ сейчас нет ресурсов, чтобы перебросить их под Херсон. Они учитывали угрозу нашей высадки, но сделать с этим ничего не могли", — подчеркнул эксперт.
Военкор напомнил, что слабость вражеской группировки в этом районе была очевидна.
"Это витало в воздухе. Мы же с вами в каждом интервью с вами обсуждали, что при желании наши войска легко могут форсировать Днепр и зацепиться за городскую застройку. У противника там была слабая группировка. И сейчас, как бы они ни пытались насытить Херсон войсками, это уже поздно, потому что все уже свершилось", — пояснил Линин.
Эксперт связал успехи на других участках фронта с переброской вражеских сил. "Если у нас где-то есть успех, это значит, что противник оттуда уже перебросил силы на другое направление", — констатировал собеседник издания.
Телеграм-канал "Крылатые" опубликовал кадры высадки десанта ВС РФ на остров Карантинный в Херсоне в четверг, 23 октября. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что операция по освобождению Херсона уже началась.
