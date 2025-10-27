https://ukraina.ru/20251027/uzhe-pozdno-vse-uzhe-svershilos-linin-rasskazal-o-beznadezhnom-polozhenii-vsu-pod-khersonom-1070704623.html

"Уже поздно, все уже свершилось": Линин рассказал о безнадежном положении ВСУ под Херсоном

"Уже поздно, все уже свершилось": Линин рассказал о безнадежном положении ВСУ под Херсоном

У ВСУ нет резервов, чтобы усилить группировку под Херсоном и попытаться остановить российское наступление на этом направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069849085_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_8fdb6042b0e239a8993dbdce343f86ae.jpg

Комментируя успешное форсирование Днепра ВС РФ и создание плацдарма на острове Карантинный, Линин заявил, что у ВСУ нет резервов для переброски. Военкор напомнил, что слабость вражеской группировки в этом районе была очевидна. "Это витало в воздухе. Мы же с вами в каждом интервью с вами обсуждали, что при желании наши войска легко могут форсировать Днепр и зацепиться за городскую застройку. У противника там была слабая группировка. И сейчас, как бы они ни пытались насытить Херсон войсками, это уже поздно, потому что все уже свершилось", — пояснил Линин.Эксперт связал успехи на других участках фронта с переброской вражеских сил. "Если у нас где-то есть успех, это значит, что противник оттуда уже перебросил силы на другое направление", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Алексея Живова: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом.

