Нейтралитет во имя единства: к 70-й годовщине независимости Австрии

26 октября 1955 года парламент Австрии принял Декларацию о нейтралитете, ставшую конституционным законом. Именно эту дату отмечают как день независимости страны, сделавшей правильный геополитический выбор

Сто с небольшим лет тому назад Австрия была одной из пяти крупнейших европейских империй, правивших тогда миром. Великобритания, Франция, Германия, Россия и Австро-Венгрия – так выглядела эта пятёрка. Но в 1918 году привычное мироустройство рухнуло, и австрийцам досталось больше других проигравших. От их империи осталась бледная тень в виде небольшого огрызка территории, расположенной вокруг города Вены. Вновь созданное государство называли Немецкой Австрией, и само оно рассматривало вопрос слияния с Германией.В этот вопрос, однако, вмешались Великобритания и Франция. Усиления Германия путем объединения с Австрией никто из победителей не жаждал, потому они категорически запретили слияние двух частей немецкой нации, и заставили Немецкую Австрию сменить название. В 1919 году все общенемецкие разговоры закончились, и Немецкая Австрия стала Австрийской республикой.Правда, в 1938 году Австрия всё же стала немецкой, но уже путём фактической аннексии со стороны нацистской Германии, получившей название "аншлюс" (воссоединение). Австрийское население было по этому поводу в восторге, послушать речь фюрера германской нации Адольфа Гитлера на центральной пощади Вены явилось чуть ли не полгорода. Против слияния с "Великой Германией" возражали разве что австрийские евреи, у которых после аншлюса забрали имущество (но всё же большинству из них позволили уехать из страны).Во Второй мировой войне австрийцы участвовали зачастую активнее, чем немцы из Германии. Помимо самого Адольфа Гитлера, Австрия дала Третьему рейху таких одиозных персонажей, как Эрнст Кальтенбруннер (высший руководитель СС и полиции на Дунае, затем начальник Главного управления имперской безопасности), Одило Глобочник (создатель лагерей смерти Белжец, Майданек, Собибор и Треблинка), Отто Скорцени (немецкий диверсант №1). Австрийцы составляли около 13% членов СС и почти 70% руководства концентрационных лагерей, около 40% охраны которых составляли также выходцы из Австрии.Неудивительно, что на защиту Вены Гитлер бросил 6-ю танковую армию СС – одно из лучших воинских соединений, оставшихся в Рейхе на то время. Однако, когда 5 апреля 1945 года советские войска начали штурм Вены, командующий эсэсовской армией оберстгруппенфюрер Йозеф Дитрих развернул свои войска на запад, навстречу американцам, чтобы сдаться им, а не русским. Австрийский гарнизон сдался практически сразу.Большую роль в процессе перехода к нейтралитету сыграл Карл Реннер – один из крупнейших политических деятелей Австрии и европейской социал-демократии. Он стал первым канцлером независимого австрийского государства в 1918-19 годах, но в 1938-м на волне всеобщей народной эйфории одобрил присоединение страны к Германии.Весной 1945 года вернулся в политику, причем самым необычным образом: 4 апреля Карл Реннер в парадном костюме перешёл линию фронта и заявился на позиции передовых советских частей с требованием отвести его в самый главный штаб. Только в штабе дивизии нашелся политработник, узнавший в нем знаменитого деятеля, с которым состоял в переписке Ленин.Реннер встретился с членом Военного совета 3-го Украинского фронта генерал-полковником Алексеем Желтовым. В считанные дни "товарища Реннера" назначили главой временного правительства Австрии, а 27 апреля 1945 года он провозгласил независимость Австрии от нацистской Германии. Официальная позиция новых властей Австрии: мы – первая жертва германского фашизма и не несём никакой ответственности за преступления австрийцев в рядах нацистских формирований.Западные союзники признали правительство Реннера в октябре 1945 года, хотя оно продолжало работать в Вене, находившейся в советской зоне оккупации Австрии. Западная же часть страны находилась под оккупацией американских и британских войск, и с началом "холодной войны" многие полагали, что Австрия повторит судьбу Германии. Но произошло геополитическое чудо.В апреле 1946 года федеральный президент Карл Реннер выразил надежду на то, что его страна пойдёт по пути Швейцарии. Согласно исследованию, проведенному в 1947 году американскими оккупационными властями, за нейтралитет по швейцарскому образцу высказались 78% австрийского населения.В начале апреля 1953 года вступил в должность канцлер от консервативной Австрийской народной партии Юлиус Рааб, который был готов заплатить цену в виде нейтралитета за вывод войск союзников из Австрии. СССР опасался ползучего втягивания Австрии в НАТО, однако после смерти Сталина Москва решила поддержать восстановление независимости Австрии взамен на её реальный нейтралитет.В феврале 1954 года в ходе Берлинского совещания министров иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции и Австрии впервые на официальном международном уровне речь зашла о нейтралитете Австрии. Австрийский министр иностранных дел Леопольд Фигль заявил на этом совещании, что его страна не стремится вступать в какие-либо коалиции и военные блоки. Советская делегация во главе с Вячеславом Молотовым предложила зафиксировать положение о нейтралитете Австрии в будущем Государственном договоре о восстановлении Австрии.Против этого выступили американцы. Госсекретарь США Джон Фостер Даллес на пленарном заседании совещания заявил: "Сущность суверенитета заключается в возможности удалить из своей страны вооруженные силы других стран, если их присутствие вам нежелательно; сущность суверенитета заключается также в возможности, если вы этого пожелаете, вступать в надёжные союзы с другими странами. Мы полагаем, что Австрия должна иметь то и другое право". В результате Фигль сказал, что "Австрия не может принять никаких новых статей к проекту Государственного договора".Австрийский канцлер Юлиус Рааб на съезде своей политической партии 16 сентября 1954 года заявил: "с точки зрения Австрийской народной партии, я думаю, что мы не имеем права отклонять предложение вести переговоры о Государственном договоре".21 ноября 1954 года Рааб отправился в США, где после переговоров с президентом Эйзенхауэром и госсекретарём Даллесом изменил свою позицию. Он заявил, что австрийский вопрос может быть решен только после ратификации Парижских соглашений (о присоединении ФРГ к НАТО), и только "растущая сила западного мира заставит Советы вести переговоры с Западом и пойти на уступки". Но уже 16 декабря в Париже канцлер Австрии пообещал начать переговоры с СССР.Переговоры состоялись в Москве 12-15 апреля 1955 года в Москве. Результатом стал "Московский меморандум".В первой части этого документа отмечалось, что "в духе уже сделанного Австрией на совещании в Берлине в 1954 году заявления о неприсоединении к военным союзам и недопущении военных баз на своей территории, австрийское федеральное правительство примет декларацию в форме, накладывающей на Австрию международное обязательство о том, что Австрия будет постоянно придерживаться нейтралитета такого рода, которого придерживается Швейцария".Австрийское правительство предпримет все соответствующие шаги для того, чтобы декларация получила международное признание, и будет приветствовать предоставление четырьмя великими державами гарантии целостности и неприкосновенности австрийской государственной территории.Советское правительство во второй части меморандума выразило согласие с тем, чтобы все оккупационные войска были выведены из Австрии после вступления в силу Государственного договора.15 мая 1955 года в венском дворце Бельведер министры иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции и Австрии подписали Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, полностью восстановивший суверенитет и независимость Австрийской Республики. В этот договор удалось включить ссылку на "Московский меморандум".Хотя в оригинальном тексте договора не заявлялось о нейтралитете Австрии, но 7 июня 1955 года, следуя обязательству, взятому в "Московском меморандуме", Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии единогласно принял резолюцию о постоянном нейтралитете страны.27 июля Декларация о независимости Австрии была ратифицирована всеми пятью государствами и вступила в силу. 19 октября 1955 года территорию Австрии покинул последний советский военнослужащий, а 25 октября, в последний день установленного срока, – последний британский солдат.26 октября 1955 года Национальный совет одобрил Федеральный конституционный закон о нейтралитете. "Австрия никогда в будущем не будет вступать ни в какие военные союзы, и не будет допускать создания на своей территории военных опорных пунктов иностранных государств". Этот день отмечается как день независимости Австрийской республики.Федеральное правительство Австрии 14 ноября 1955 года направило всем государствам, с которыми оно поддерживало дипломатические отношения, ноты с просьбой о признании постоянного нейтралитета страны. Четыре бывшие оккупационные державы согласовали текст единой ответной ноты с признанием нового статуса Австрии, который был одновременно направлен 6 декабря 1955 года.Таким образом, сбылась мечта части политиков ещё первой Австрийской республики, образованной в 1919 году. Идею её нейтралитета поддерживал последний канцлер Австро-Венгерской империи, принимавший формальное отречение императора Карла, Генрих Ламмаш. А министр финансов республики Йозеф Редлих в январе 1919-го заявлял: "если мы будем федерализованы и нейтрализованы, то образуем вместе с Швейцарией нейтральное кольцо как по отношению к Югу, так и по отношению к Востоку".Хотя нейтралитет Австрии задумывался по образцу швейцарского, на практике он получил собственное своеобразное развитие. В период канцлера Бруно Крайского он был основой "пацифистского" внешнеполитического курса Вены.В 1995 году Австрия стала членом Европейского союза. Её внешняя политика стала все чаще "растворяться" в общем курсе ЕС, многие австрийские политики, в том числе на высших государственных должностях, всерьез ставили вопрос об отмене нейтралитета и целесообразности членства страны в НАТО.Однако, учитывая настроение граждан страны, реальных шагов в этом направлении Вена не делала. В 1999 году, несмотря на огромное давление Брюсселя и Вашингтона, Австрия не дала разрешения на пролёт авиации НАТО для бомбёжек Югославии. А после начала СВО на Украине австрийские политики отказались пойти путём Финляндии. Стоит отметить, что даже у формально всё ещё нейтральной Швейцарии ныне уровень сотрудничества с НАТО выше, чем у Австрии. Так что в Вене данное слово ценят выше, чем в Хельсинки и Берне.

