Они им самим понадобятся: Путин пошутил о санкциях ЕС на поставки унитазов

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Европейского союза ввести запрет на поставки сантехники в рамках нового 19-го пакета антироссийских санкций
09:25 24.10.2025 (обновлено: 09:36 24.10.2025)
Глава российского государства отметил, что при сохранении текущего политического курса унитазы могут понадобиться самой Европе.
"То, что отменили приобретение наших унитазов - это им дорого обойдется. Они, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации", — сказал Путин .
Девятнадцатый пакет санкций ЕС включает запрет на экспорт в Россию унитазов, биде, моек и других изделий санитарно-технического назначения. Соответствующий документ был опубликован в "Официальном журнале Европейского союза".
Помимо сантехники, под ограничения попали декоративные растения, включая рододендроны, азалии и розы, а также их черенки. Также запрещены поставки листвы, веток, частей растений, мхов и лишайников, используемых для создания композиций.
Ранее на включение в санкционный список мхов и лишайников иронично отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её мнению, следующим шагом ЕС может стать запрет на перелёт птиц или движение подземных вод.
Основной фокус 19-го пакета санкций направлен на российскую энергетическую инфраструктуру. Ограничения затронули импорт сжиженного природного газа, крупные нефтяные компании и суда.
Больше важных новостей в публикации: Главное за ночь 24 октября на сайте Украина.ру.