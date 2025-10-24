https://ukraina.ru/20251024/oni-im-samim-ponadobyatsya-putin-poshutil-o-sanktsiyakh-es-na-postavki-unitazov-1070597845.html

Они им самим понадобятся: Путин пошутил о санкциях ЕС на поставки унитазов

Они им самим понадобятся: Путин пошутил о санкциях ЕС на поставки унитазов

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Европейского союза ввести запрет на поставки сантехники в рамках нового 19-го пакета антироссийских санкций

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/04/1062923389_0:101:1970:1209_1920x0_80_0_0_ecaf20b4661a7ae1d805b26054ee917d.jpg

Глава российского государства отметил, что при сохранении текущего политического курса унитазы могут понадобиться самой Европе."То, что отменили приобретение наших унитазов - это им дорого обойдется. Они, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации", — сказал Путин .Девятнадцатый пакет санкций ЕС включает запрет на экспорт в Россию унитазов, биде, моек и других изделий санитарно-технического назначения. Соответствующий документ был опубликован в "Официальном журнале Европейского союза".Помимо сантехники, под ограничения попали декоративные растения, включая рододендроны, азалии и розы, а также их черенки. Также запрещены поставки листвы, веток, частей растений, мхов и лишайников, используемых для создания композиций.Ранее на включение в санкционный список мхов и лишайников иронично отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её мнению, следующим шагом ЕС может стать запрет на перелёт птиц или движение подземных вод.Основной фокус 19-го пакета санкций направлен на российскую энергетическую инфраструктуру. Ограничения затронули импорт сжиженного природного газа, крупные нефтяные компании и суда.Больше важных новостей в публикации: Главное за ночь 24 октября на сайте Украина.ру.

