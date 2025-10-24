Они им самим понадобятся: Путин пошутил о санкциях ЕС на поставки унитазов - 24.10.2025 Украина.ру
Они им самим понадобятся: Путин пошутил о санкциях ЕС на поставки унитазов
Они им самим понадобятся: Путин пошутил о санкциях ЕС на поставки унитазов
Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Европейского союза ввести запрет на поставки сантехники в рамках нового 19-го пакета антироссийских санкций
Глава российского государства отметил, что при сохранении текущего политического курса унитазы могут понадобиться самой Европе."То, что отменили приобретение наших унитазов - это им дорого обойдется. Они, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации", — сказал Путин .Девятнадцатый пакет санкций ЕС включает запрет на экспорт в Россию унитазов, биде, моек и других изделий санитарно-технического назначения. Соответствующий документ был опубликован в "Официальном журнале Европейского союза".Помимо сантехники, под ограничения попали декоративные растения, включая рододендроны, азалии и розы, а также их черенки. Также запрещены поставки листвы, веток, частей растений, мхов и лишайников, используемых для создания композиций.Ранее на включение в санкционный список мхов и лишайников иронично отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её мнению, следующим шагом ЕС может стать запрет на перелёт птиц или движение подземных вод.Основной фокус 19-го пакета санкций направлен на российскую энергетическую инфраструктуру. Ограничения затронули импорт сжиженного природного газа, крупные нефтяные компании и суда.Больше важных новостей в публикации: Главное за ночь 24 октября на сайте Украина.ру.
Они им самим понадобятся: Путин пошутил о санкциях ЕС на поставки унитазов

09:25 24.10.2025 (обновлено: 09:36 24.10.2025)
 
Президент Владимир Путин встретился с вице-премьером ОАЭ Сейф бин Заидом Аль-Нахайяном
Президент Владимир Путин встретился с вице-премьером ОАЭ Сейф бин Заидом Аль-Нахайяном
© POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Европейского союза ввести запрет на поставки сантехники в рамках нового 19-го пакета антироссийских санкций
Глава российского государства отметил, что при сохранении текущего политического курса унитазы могут понадобиться самой Европе.
"То, что отменили приобретение наших унитазов - это им дорого обойдется. Они, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации", — сказал Путин .
Девятнадцатый пакет санкций ЕС включает запрет на экспорт в Россию унитазов, биде, моек и других изделий санитарно-технического назначения. Соответствующий документ был опубликован в "Официальном журнале Европейского союза".
Помимо сантехники, под ограничения попали декоративные растения, включая рододендроны, азалии и розы, а также их черенки. Также запрещены поставки листвы, веток, частей растений, мхов и лишайников, используемых для создания композиций.
Ранее на включение в санкционный список мхов и лишайников иронично отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её мнению, следующим шагом ЕС может стать запрет на перелёт птиц или движение подземных вод.
Основной фокус 19-го пакета санкций направлен на российскую энергетическую инфраструктуру. Ограничения затронули импорт сжиженного природного газа, крупные нефтяные компании и суда.
Больше важных новостей в публикации: Главное за ночь 24 октября на сайте Украина.ру.
05:20
"Будут решать судьбу Европы": Шишкин о возможной встрече Путина и Трампа в БудапештеЕвропейский союз находится в отчаянии и будет пытаться любыми способами сорвать возможную встречу лидеров России и США, поскольку урегулирование украинского конфликта означает крах европейской гегемонии. Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру
