Начало битвы за Херсон: Живов рассказал про риски и перспективы операции по освобождению города - 24.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251024/nachalo-bitvy-za-kherson-zhivov-rasskazal-pro-riski-i-perspektivy-operatsii-po-osvobozhdeniyu-goroda-1070572772.html
Начало битвы за Херсон: Живов рассказал про риски и перспективы операции по освобождению города
Начало битвы за Херсон: Живов рассказал про риски и перспективы операции по освобождению города - 24.10.2025 Украина.ру
Начало битвы за Херсон: Живов рассказал про риски и перспективы операции по освобождению города
Операция по освобождению оккупированного Херсона связана с серьезными рисками из-за необходимости переправы через Днепр, однако слабость украинской группировки и продуманное командование дают шансы на успех. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-24T05:50
2025-10-24T05:50
новости
херсон
днепр
россия
алексей живов
владимир сальдо
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060792431_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1155692e9e3d8571bfcb9b2fc0290257.jpg
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что фактически началось освобождение оккупированного Украиной Херсона. По его словам, сейчас бои идут за микрорайон Корабел, который находится на Карантинном острове.Живов прокомментировал начало операции по освобождению города, отметив как сложности, так и благоприятные факторы. "Если действительно началась операция по освобождению Херсона, то это очень хорошо. Хотя она сопряжена с большими рисками", — заявил эксперт.Основную сложность он видит в географическом положении Херсона. "Поскольку город и наши передовые позиции разделяет Днепр, войска приходится перебрасывать по воде. Это сложная задача. Надеюсь, у нас все продумано и просчитано", — пояснил Живов.При этом слабость обороны ВСУ дает войскам определенное преимущество. "Тем более, насколько я знаю, Херсон обороняет небольшая группировка ВСУ, основанная на дронах. И если все сделать по-умному, можно и заскочить", — отметил эксперт."Группировкой "Днепр" командует генерал [Михаил] Теплинский, что в целом внушает доверие и надежду, что операция закончится успехом", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью Александра Ионова: Наступление на Запорожье и Херсон дает РФ поле для маневра, в том числе в переговорах.
https://ukraina.ru/20251023/dmitriy-golubovskiy-esli-rossiya-zaberet-prichernomore-kitay-smozhet-zanyatsya-renovatsiey-ostatkov-1070514422.html
херсон
днепр
россия
херсонская область
херсонское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060792431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_09b7368d13cf4819c71c2c3cb91fbdd9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, херсон, днепр, россия, алексей живов, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, херсонская область, херсонское направление, главные новости
Новости, Херсон, Днепр, Россия, Алексей Живов, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Херсонская область, Херсонское направление, Главные новости

Начало битвы за Херсон: Живов рассказал про риски и перспективы операции по освобождению города

05:50 24.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Операция по освобождению оккупированного Херсона связана с серьезными рисками из-за необходимости переправы через Днепр, однако слабость украинской группировки и продуманное командование дают шансы на успех. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что фактически началось освобождение оккупированного Украиной Херсона. По его словам, сейчас бои идут за микрорайон Корабел, который находится на Карантинном острове.
Живов прокомментировал начало операции по освобождению города, отметив как сложности, так и благоприятные факторы. "Если действительно началась операция по освобождению Херсона, то это очень хорошо. Хотя она сопряжена с большими рисками", — заявил эксперт.
Основную сложность он видит в географическом положении Херсона. "Поскольку город и наши передовые позиции разделяет Днепр, войска приходится перебрасывать по воде. Это сложная задача. Надеюсь, у нас все продумано и просчитано", — пояснил Живов.
При этом слабость обороны ВСУ дает войскам определенное преимущество. "Тем более, насколько я знаю, Херсон обороняет небольшая группировка ВСУ, основанная на дронах. И если все сделать по-умному, можно и заскочить", — отметил эксперт.
"Группировкой "Днепр" командует генерал [Михаил] Теплинский, что в целом внушает доверие и надежду, что операция закончится успехом", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в интервью Александра Ионова: Наступление на Запорожье и Херсон дает РФ поле для маневра, в том числе в переговорах.
Дмитрий Голубовский интервью - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Вчера, 07:30
Дмитрий Голубовский: Если Россия заберет Причерноморье, Китай сможет заняться реновацией остатков УкраиныТрамп хочет зарабатывать на войне, и у него это получается. Трамп не будет давить на Зеленского, чтобы тот сдался, потому что, когда он перестал Зеленского кормить, у него не осталось рычагов влияния на него. Трамп может пойти дальше и перестать продавать оружие европейцам. Но это значит пойти против собственного ВПК. Его не поймет бизнес в США.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиХерсонДнепрРоссияАлексей ЖивовВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОХерсонская областьХерсонское направлениеГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10"Мы возьмем под огневой контроль Херсон и окраины": Живов про значение плацдарма на Карантинном
06:00Эксперт про обрушение фронта и выход к Днепру: "Это может произойти очень быстро или очень медленно"
05:50Начало битвы за Херсон: Живов рассказал про риски и перспективы операции по освобождению города
05:40Аналитик про удары по энергетике: "Нам не нужно, чтобы Украина замерзла, важно остановить снабжение ВСУ"
05:30"Вся левобережная Украина плюс Одесса": эксперт про возможные варианты соглашения по Украине
05:20"Будут решать судьбу Европы": Шишкин о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште
05:10"Уровень детского сада": политолог Шишкин опроверг миф о "внушаемом дедушке" Трампе
05:00"Принять смерть или сдаться": Сорокин рассказал о безысходности гарнизона ВСУ в Купянске
04:50"Мир стоял на грани": Шишкин раскрыл, как разговор с президентом России сорвал опасный план Трампа
04:40"Мы уже это проходили": политолог ответил на заявления Германии о "милитаризации" Арктики
04:30"Вертится как уж на сковородке": аналитик раскрыл, как Трамп разрывается между MAGA и неоконами
04:20"Серьезный и опасный противник": Игорь Шишкин предупредил о реальных целях Трампа
04:16"Герани" продолжают готовить незалежную к зиме. Сводка ударов по Украине к этому часу
04:10Цель — изолировать театры боевых действий: эксперт раскрыл суть новой военной стратегии России
04:00Сорокин: Путин донес до Трампа — удар "Томагавка" по России сотрет Киев и Львов с лица земли
03:49Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР
03:35Ким Чен Ын заявил, что дружба России и КНДР проверена в боях и находится на пике
02:48Анонсировано содержание речи Стармера на встрече "Коалиции желающих" 24 октября
02:20Дело о трагедии в Копейске передано в центральный аппарат СК. В регионе объявлен траур
02:02"Пусть воюют": премьер Баварии призвал не пускать молодых мужчин с Украины в Германию
Лента новостейМолния