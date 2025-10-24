https://ukraina.ru/20251024/nachalo-bitvy-za-kherson-zhivov-rasskazal-pro-riski-i-perspektivy-operatsii-po-osvobozhdeniyu-goroda-1070572772.html

Начало битвы за Херсон: Живов рассказал про риски и перспективы операции по освобождению города

Начало битвы за Херсон: Живов рассказал про риски и перспективы операции по освобождению города

Операция по освобождению оккупированного Херсона связана с серьезными рисками из-за необходимости переправы через Днепр, однако слабость украинской группировки и продуманное командование дают шансы на успех. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что фактически началось освобождение оккупированного Украиной Херсона. По его словам, сейчас бои идут за микрорайон Корабел, который находится на Карантинном острове.Живов прокомментировал начало операции по освобождению города, отметив как сложности, так и благоприятные факторы. "Если действительно началась операция по освобождению Херсона, то это очень хорошо. Хотя она сопряжена с большими рисками", — заявил эксперт.Основную сложность он видит в географическом положении Херсона. "Поскольку город и наши передовые позиции разделяет Днепр, войска приходится перебрасывать по воде. Это сложная задача. Надеюсь, у нас все продумано и просчитано", — пояснил Живов.При этом слабость обороны ВСУ дает войскам определенное преимущество. "Тем более, насколько я знаю, Херсон обороняет небольшая группировка ВСУ, основанная на дронах. И если все сделать по-умному, можно и заскочить", — отметил эксперт."Группировкой "Днепр" командует генерал [Михаил] Теплинский, что в целом внушает доверие и надежду, что операция закончится успехом", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью Александра Ионова: Наступление на Запорожье и Херсон дает РФ поле для маневра, в том числе в переговорах.

