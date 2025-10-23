https://ukraina.ru/20251023/zelenskiy-prodolzhaet-khoronit-mirnye-initsiativy-1070544551.html

Зеленский продолжает хоронить мирные инициативы

Владимир Зеленский вновь перечеркнул надежды на мирное урегулирование конфликта: глава киевского режима категорически отверг предложение о передаче России оккупированной киевской режимом части ДНР. Об этом 23 октября пишет Gazeta.ru

Соответствующее заявление Зеленский сделал, выступая на саммите Европейского совета в Брюсселе."Никаких территориальных уступок", – заявил Зеленский, отвечая на вопрос европейских журналистов.Эта позиция была озвучена на фоне сообщений газеты Financial Times от 20 октября. Издание, ссылаясь на свои источники, сообщило, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме требовал от него принять условия России для завершения конфликта. Согласно FT, разговор проходил на повышенных тонах, и Трамп настаивал на передаче Москве всего Донбасса. Также утверждается, что американский лидер тогда отказался одобрить продажу Украине крылатых ракет Tomahawk.Позже Зеленский публично отверг возможность вывода украинских войск с территории Донецкой народной республики. Это не первое подобное заявление главы киевского режима. Еще в начале сентября он подчеркивал, что Киев не может отдавать свои территории, поскольку Донбасс представляет собой "мощную линию обороны".Тема возможных территориальных компромиссов со стороны Киева периодически поднимается в международной повестке. Ранее на эту тему высказывался и президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что решение по уступке подконтрольной Киеву территории может принять только Зеленский.Тем временем ЕС принял 19-й пакет антироссийских санкций. Главные новости к 11:00Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

