Военкор Евгений Линин: Даже если ВСУ сейчас насытят Херсон войсками, это не поможет им удержать город - 23.10.2025
Военкор Евгений Линин: Даже если ВСУ сейчас насытят Херсон войсками, это не поможет им удержать город
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Военкор Евгений Линин: Даже если ВСУ сейчас насытят Херсон войсками, это не поможет им удержать город

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Ранее в Минобороны РФ официально сообщили, что разведывательные и десантные подразделения группировки войск "Днепр" в Херсоне успешно форсировали одноименную водную преграду и захватили плацдарм на острове Карантинный. В частности, там располагается микрорайон Корабел с промышленной застройкой и частным сектором. В ведомстве уточнили, что сейчас плацдарм надежно закреплен, ведется минирование подходов и налаживается снабжение.
Украина уже ничего не сможет предпринять, чтобы купировать эту угрозу.
Чтобы выбить нас с острова, украинцы должны будут форсировать речку Кошевая. Использовать понтоны, мосты или какие-то спецсредства, чтобы через нее перебраться. Это сделать тяжело. У киевского режима сейчас там нет сил и средств, чтобы провести такую сложную операцию.
Более того, наша тактика просачивания, которую мы используем на всех участках, стала возможна и на Корабеле. Наши ребята заходили поэтапно. Это не так, что они где-то все вместе высадились из боями прошли весь этот остров. Проводились диверсионные операции, разведчики потихоньку занимали места. А потом оказалось, что мы практически в центре Карантинного.
У ВСУ сейчас очень сложное положение на этом участке. Выбить наши войска с острова нынешними ресурсами невозможно. Нарушить коммуникации между нашими тыловыми подразделениям и отрядами закрепления на острове тоже почти невозможно.
Более того, у ВСУ сейчас нет ресурсов, чтобы перебросить их под Херсон. Они учитывали угрозу нашей высадки, но сделать с этим ничего не могли. У противника там была слабая группировка. И сейчас, как бы они ни пытались насытить Херсон войсками, это уже поздно, потому что все уже свершилось.
Почему группировка "Восток" отбивает и отбивает населенные пункты один за другим? Это результат не только ее заслуг. Это коллективная работа всех группировок, которые бьются за Покровск, Купянск и Волчанск. Если у нас где-то есть успех, это значит, что противник оттуда уже перебросил силы на другое направление.
Сырский сейчас очень стеснен в резервах. У него очень плохо с логистикой. Наши авиабомбы пролетают уже до 200 километров и разрушают врагу склады с горючим и боеприпасами. Мы серьезно нарушили железнодорожное сообщение на Украине. У киевского режима почти не осталось локомотивов на электрической тяге – все идет на тепловозах, а тепловозов очень мало. И каждой ночью мы вычеркиваем новые тепловозы из эксплуатации.
Каждое разбитое депо означает, что какое-то украинское подразделение проседает на линии соприкосновения. Им не приходит подкрепление, горючее и боеприпасы. И резервов не остается.
В частности, ВСУ недавно попытались контратаковать под Юнаковкой. Была плохая погода, шли дожди. Группами по десять человек они попытались Юнаковку отбить. Ничего не вышло. И чтобы провести эту операцию, противнику пришлось применить много усилий и хитрости, дабы сформировать эту небольшую, но все-таки ударную группировку.
А Херсон – это очень перспективное направление для российских сил, потому что там у ВСУ находятся слабые подразделения. Заход на Корабел это и показал.
