"Умная бомба" долетела до Лозовой: полковник Алехин о тревожном сигнале для ВСУ
"Умная бомба" долетела до Лозовой: полковник Алехин о тревожном сигнале для ВСУ
Применение высокоточной УМПБ-5Р по Лозовой демонстрирует возросшие возможности РФ по поражению глубоких тыловых объектов противника. Удар был нанесен по ключевому железнодорожному узлу снабжения ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По словам эксперта, по объекту ВСУ в Лозоваой был нанесен высокоточный удар новым видом вооружения. "По данным украинских правоохранителей, в районный центр Лозовая прилетела российская управляемая авиабомба УМПБ-5Р", — сообщил Алехин.Эксперт охарактеризовал боеприпас как высокоточное оружие нового поколения. "Это высокоточный боеприпас нового поколения, оснащенный реактивным ускорителем и складными крыльями. Подобно американской GLSDB, УМПБ-5 может запускаться с земли, при помощи РСЗО "Торнадо-С", — пояснил полковник запаса. По информации Алехина, боевая часть УМПБ унифицирована с ФАБ-250. Система наведения спутниковая, с использованием GPS/ГЛОНАСС, дальность полета боеприпаса составила более 130 километров, уточнил он."Прилет такой умной бомбы — тревожный сигнал для ВСУ в Лозовой. Город является стратегически важным железнодорожным узлом, через который идет снабжение войск на Харьковском и Донецком направлениях", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в Лозовой" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
