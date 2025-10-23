"Умная бомба" долетела до Лозовой: полковник Алехин о тревожном сигнале для ВСУ - 23.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251023/umnaya-bomba-doletela-do-lozovoy-polkovnik-alekhin-o-trevozhnom-signale-dlya-vsu-1070510402.html
"Умная бомба" долетела до Лозовой: полковник Алехин о тревожном сигнале для ВСУ
"Умная бомба" долетела до Лозовой: полковник Алехин о тревожном сигнале для ВСУ - 23.10.2025 Украина.ру
"Умная бомба" долетела до Лозовой: полковник Алехин о тревожном сигнале для ВСУ
Применение высокоточной УМПБ-5Р по Лозовой демонстрирует возросшие возможности РФ по поражению глубоких тыловых объектов противника. Удар был нанесен по ключевому железнодорожному узлу снабжения ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-10-23T06:00
2025-10-23T06:00
новости
россия
купянск
геннадий алехин
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина.ру
харьков
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065914174_0:19:620:368_1920x0_80_0_0_80b8c2e1bd4fb6d295093143ef742bac.jpg
По словам эксперта, по объекту ВСУ в Лозоваой был нанесен высокоточный удар новым видом вооружения. "По данным украинских правоохранителей, в районный центр Лозовая прилетела российская управляемая авиабомба УМПБ-5Р", — сообщил Алехин.Эксперт охарактеризовал боеприпас как высокоточное оружие нового поколения. "Это высокоточный боеприпас нового поколения, оснащенный реактивным ускорителем и складными крыльями. Подобно американской GLSDB, УМПБ-5 может запускаться с земли, при помощи РСЗО "Торнадо-С", — пояснил полковник запаса. По информации Алехина, боевая часть УМПБ унифицирована с ФАБ-250. Система наведения спутниковая, с использованием GPS/ГЛОНАСС, дальность полета боеприпаса составила более 130 километров, уточнил он."Прилет такой умной бомбы — тревожный сигнал для ВСУ в Лозовой. Город является стратегически важным железнодорожным узлом, через который идет снабжение войск на Харьковском и Донецком направлениях", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в Лозовой" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251022/ne-stoit-doveryat-zayavleniyam-o-tom-chto-u-ukrainy-net-raket-1070507496.html
россия
купянск
харьков
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065914174_36:0:588:414_1920x0_80_0_0_1b387dddab8192df72c227ef21a12ca9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, купянск, геннадий алехин, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, харьков, харьковская область, бомба, авиабомбы, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, сводка сво, война на украине, военный эксперт, новости украины
Новости, Россия, Купянск, Геннадий Алехин, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Харьков, Харьковская область, бомба, авиабомбы, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, сводка СВО, война на Украине, военный эксперт, Новости Украины

"Умная бомба" долетела до Лозовой: полковник Алехин о тревожном сигнале для ВСУ

06:00 23.10.2025
 
© Фото : скриншот видео Минобороны РФФАБ-3000 УМПК
ФАБ-3000 УМПК - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : скриншот видео Минобороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
Применение высокоточной УМПБ-5Р по Лозовой демонстрирует возросшие возможности РФ по поражению глубоких тыловых объектов противника. Удар был нанесен по ключевому железнодорожному узлу снабжения ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По словам эксперта, по объекту ВСУ в Лозоваой был нанесен высокоточный удар новым видом вооружения. "По данным украинских правоохранителей, в районный центр Лозовая прилетела российская управляемая авиабомба УМПБ-5Р", — сообщил Алехин.
Эксперт охарактеризовал боеприпас как высокоточное оружие нового поколения. "Это высокоточный боеприпас нового поколения, оснащенный реактивным ускорителем и складными крыльями. Подобно американской GLSDB, УМПБ-5 может запускаться с земли, при помощи РСЗО "Торнадо-С", — пояснил полковник запаса.
По информации Алехина, боевая часть УМПБ унифицирована с ФАБ-250. Система наведения спутниковая, с использованием GPS/ГЛОНАСС, дальность полета боеприпаса составила более 130 километров, уточнил он.
"Прилет такой умной бомбы — тревожный сигнал для ВСУ в Лозовой. Город является стратегически важным железнодорожным узлом, через который идет снабжение войск на Харьковском и Донецком направлениях", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в Лозовой" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
Вчера, 18:03
Не стоит доверять заявлениям о том, что у Украины нет ракетВо вторник, 21 октября, депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что обещанное Зеленским производство 3000 крылатых ракет не было выполнено.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКупянскГеннадий АлехинВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы УкраиныУкраина.руХарьковХарьковская областьбомбаавиабомбыСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОсводка СВОвойна на Украиневоенный экспертНовости Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10"Мы очень близко к глобальному коллапсу": Ищенко о том, почему мир перестал бояться ядерной войны
06:00Дмитрий Краснов: История с "Томагавками" похожа на очередной подарок друзьям и спонсорам Трампа
06:00"Умная бомба" долетела до Лозовой: полковник Алехин о тревожном сигнале для ВСУ
05:54Российские самолеты вне досягаемости, а у Зеленского пока ничего нет. Украина в международном контексте
05:50"Проламываем оборону в центре города": полковник запаса о зачистке северной части Купянска
05:40"Такая корова нужна самому": Дробницкий объяснил, для чего была нужна идея с "Томагавками"
05:30"Давайте жахнем": Ищенко объяснил, почему "усталое" общество выбирает радикальные решения
05:20 Геннадий Алехин: Удары ФАБами и "Ланцетами" пробивают дыры в обороне ВСУ под Купянском
05:10"Широким фронтом до 10 км": полковник Алехин о масштабном продвижении группировки войск "Запад"
05:00"Над Зеленским висит дамоклов меч за сделанное": Елена Маркосян про бессилие киевского режима
04:50Мертворожденная идея: политолог оценил предложение Зеленского обменять дроны на "Томагавки"
04:40"Устроив гадость Европе, два часа улыбался": эксперт о целях Трампа и саммит в Будапеште
04:30"Дождь и туман слепят дроны": Алехин о скрытом продвижении российской пехоты в Купянске
04:25Гасим энергетику и промышленность. Сводка ударов по Украине к этому часу
04:25"Зеленский будет покорно выполнять планы Трампа, а не Брюсселя" — Маркосян о расколе в западной коалиции
04:20Ищенко: "Россия демонстрирует возможность и намерение максимально далеко зайти на Украине"
04:10Трамп есть, а стратегия отсутствует: эксперт о хаосе в политике США и "качелях" по Украине
04:00"Втянуть США в конфликт полностью": Дробницкий о главной цели вброса "Томагавков" для Украины
03:56Цена на нефть подскочила на 5% после заявлений Трампа
03:44Трамп надеется, что "потрясающие" санкции против России не будут действовать долго
Лента новостейМолния