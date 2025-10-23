"Широким фронтом до 10 км": полковник Алехин о масштабном продвижении группировки войск "Запад" - 23.10.2025 Украина.ру
"Широким фронтом до 10 км": полковник Алехин о масштабном продвижении группировки войск "Запад"
Подразделения ГВ "Запад" прорвали оборону ВСУ на участке фронта шириной до десяти километров. Это позволило взять под контроль лесные массивы и создать угрозу ключевой логистической артерии противника — дороге "Александровка — Коровий Яр". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Активные наступательные действия российских войск приносят тактические успехи. "Интенсивное огневое воздействие артиллерии и удары армейской авиации обеспечили продвижение подразделений 20-й армии группировки войск "Запад" широким фронтом до 10 км", — заявил Алехин.Эксперт уточнил, что это улучшило тактическое положение для дальнейших действий по блокированию дороги Александровка — Коровий Яр. "Также наши бойцы расширили зону контроля в лесном массиве от раннего продвижения вдоль грунтовой дороги Масляковка — Кировск", — добавил полковник запаса.Алехин также сообщил, что после освобождения населенного пункта Дерилово и прорыва ВС РФ в Новоселовку командование ВСУ было вынуждено срочно перебрасывать подразделения из Краснолиманского "кармана" на Изюмское направление.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в Лозовой" на сайте Украина.ру.О своем первом штурме, ранении и почему сейчас занимается РЭБом российский боец рассказал в интервью "Позывной "Телек": Я говорю, мужики, РЭБ - не панацея от дронов, а шанс на выживание" на сайте Украина.ру.
Подразделения ГВ "Запад" прорвали оборону ВСУ на участке фронта шириной до десяти километров. Это позволило взять под контроль лесные массивы и создать угрозу ключевой логистической артерии противника — дороге "Александровка — Коровий Яр". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Активные наступательные действия российских войск приносят тактические успехи. "Интенсивное огневое воздействие артиллерии и удары армейской авиации обеспечили продвижение подразделений 20-й армии группировки войск "Запад" широким фронтом до 10 км", — заявил Алехин.
Эксперт уточнил, что это улучшило тактическое положение для дальнейших действий по блокированию дороги Александровка — Коровий Яр. "Также наши бойцы расширили зону контроля в лесном массиве от раннего продвижения вдоль грунтовой дороги Масляковка — Кировск", — добавил полковник запаса.
Алехин также сообщил, что после освобождения населенного пункта Дерилово и прорыва ВС РФ в Новоселовку командование ВСУ было вынуждено срочно перебрасывать подразделения из Краснолиманского "кармана" на Изюмское направление.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в Лозовой" на сайте Украина.ру.
О своем первом штурме, ранении и почему сейчас занимается РЭБом российский боец рассказал в интервью "Позывной "Телек": Я говорю, мужики, РЭБ - не панацея от дронов, а шанс на выживание" на сайте Украина.ру.
