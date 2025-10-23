https://ukraina.ru/20251023/budut-nazyvatsya-drugie-mesta-vstrechi-evstafev-o-novom-etape-manipulyatsiy-es-po-otnosheniyu-k-trampu-1070569670.html

Будут называться другие места встречи: Евстафьев о новом этапе манипуляций ЕС по отношению к Трампу

Будут называться другие места встречи: Евстафьев о новом этапе манипуляций ЕС по отношению к Трампу - 23.10.2025

Будут называться другие места встречи: Евстафьев о новом этапе манипуляций ЕС по отношению к Трампу

Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру проанализировал готовность сторон к переговорному процессу по... Украина.ру, 23.10.2025

Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру проанализировал готовность сторон к переговорному процессу по Украине, а также объяснил, почему мир через дипломатию пока невозможен: 00:23 - Действия России, США и ЕС до возможного саммита; 09:13 - Из-за чего Трамп не продавил свою позицию в Европе и почему он не может начинать и заканчивать войны? 19:23 - О готовности к миру через дипломатию. #Евстафьев #РФ #Россия #США #Путин #Трамп #Зеленский #экономика #Европа #Будапешт #переговоры #торговля #Венгрия #Украина #Орбан #ЕС #НАТО #СВО #ВСРФ #война #армия #регионы #ХАМАС #Газа #Лувр ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir

