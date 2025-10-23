Будут называться другие места встречи: Евстафьев о новом этапе манипуляций ЕС по отношению к Трампу - 23.10.2025 Украина.ру
Будут называться другие места встречи: Евстафьев о новом этапе манипуляций ЕС по отношению к Трампу
2025-10-23T17:22
2025-10-23T17:22
видео
россия
украина
сша
дмитрий евстафьев
дональд трамп
ес
украина.ру
нато
саммит
Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру проанализировал готовность сторон к переговорному процессу по Украине, а также объяснил, почему мир через дипломатию пока невозможен: 00:23 - Действия России, США и ЕС до возможного саммита; 09:13 - Из-за чего Трамп не продавил свою позицию в Европе и почему он не может начинать и заканчивать войны? 19:23 - О готовности к миру через дипломатию. #Евстафьев #РФ #Россия #США #Путин #Трамп #Зеленский #экономика #Европа #Будапешт #переговоры #торговля #Венгрия #Украина #Орбан #ЕС #НАТО #СВО #ВСРФ #война #армия #регионы #ХАМАС #Газа #Лувр ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir
россия
украина
сша
видео, россия, украина, сша, дмитрий евстафьев, дональд трамп, ес, украина.ру, нато, саммит, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, когда будет мир, мир с украиной, война и мир, дипломатия, дипломатические отношения, переговоры по украине 2025, международные отношения, международная политика, будет ли мир между россией и украиной, видео
Будут называться другие места встречи: Евстафьев о новом этапе манипуляций ЕС по отношению к Трампу

17:22 23.10.2025
 
Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру проанализировал готовность сторон к переговорному процессу по Украине, а также объяснил, почему мир через дипломатию пока невозможен:
00:23 - Действия России, США и ЕС до возможного саммита;
09:13 - Из-за чего Трамп не продавил свою позицию в Европе и почему он не может начинать и заканчивать войны?
19:23 - О готовности к миру через дипломатию.
#Евстафьев #РФ #Россия #США #Путин #Трамп #Зеленский #экономика #Европа #Будапешт #переговоры #торговля #Венгрия #Украина #Орбан #ЕС #НАТО #СВО #ВСРФ #война #армия #регионы #ХАМАС #Газа #Лувр
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir
Лента новостейМолния