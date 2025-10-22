Советуют украинцам греться дыханием и самовнушением. Чем занимаются украинские элиты - 22.10.2025 Украина.ру
Советуют украинцам греться дыханием и самовнушением. Чем занимаются украинские элиты
Советуют украинцам греться дыханием и самовнушением. Чем занимаются украинские элиты - 22.10.2025 Украина.ру
Советуют украинцам греться дыханием и самовнушением. Чем занимаются украинские элиты
В конце октября на Украине похолодало, местами выпал первый снег, но отопление украинцам так и не включают. Зеленский рассказывает, что для покрытия дефицита газа на зиму есть только половина необходимой суммы.
2025-10-22T06:27
2025-10-22T06:27
эксклюзив
Состоятельные украинцы приобретают генераторы и домашние электростанции, а бедные стараются запастись хотя бы фонариками. В связи с этим представители украинской политической элиты раздают согражданам советы, как жить без отопления и электричества и пугают "черной зимой". Многие из них возлагают друг на друга ответственность за отсутствие тепла, света и воды в домах простых граждан, включаясь в предвыборную кампанию.Позабавил украинцев на днях советник Офиса президента Тимофей Милованов, бывший министр экономики. Он прогнозирует отключения света грядущей зимой и советует украинцам заранее готовиться к возможным блэкаутам с помощью дыхательных практик, чтобы бороться со стрессом. "Самое простое — дыхательные упражнения. Вдох на 4 секунды, задержка на 4, выдох на 4, пауза 4 секунды. Несколько таких циклов — и мозг получает сигнал, что всё под контролем", - советует спикер Офиса Зеленского, словно издеваясь над жителями холодных квартир и беженцами в необустроенных подвалах.Поскольку украинцев будет становиться всё меньше, инфраструктуру будет поддерживать некому, тот же Милованов говорит, что украинской экономике потребуется завозить до 10 миллионов трудовых мигрантов. "Гений экономики", очевидно, не понимает, почему беженцы из бедных стран мира не особо рвутся на Украину, где им могут предложить условия, которые подчас хуже, чем у них на родине.Замминистра энергетики Украины Николай Колесник на экономическом форуме в Киеве рассказывает, что украинцам уже нужно "внушать", что отключения света и тепла – это нормально. То есть, как и Милованов предлагает греться внушением. Без такого внушения, говорит Колесник, в городах могут начаться бунты и дестабилизация, чего якобы Россия и добивается.Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона обещает украинцам включить отопление 1 ноября, что должно снизить потребление электричества, так как многие сейчас вынуждены пользоваться электрообогревателями. Зайченко жалуется, что потребление электричества в октябре возросло на 20% и продолжает расти. Фактором "неожиданного" роста потребления он называет похолодание.Однако для экономии электроэнергии необходимо увеличить закупку газа. Член наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталия Бойко не нашла ничего лучшего, как рекомендовать украинцам еще до начала отопительного сезона уже прикрутить газ и одеться в теплые джемперы. "Какой будет следующий бесценный совет от соросят и Натальи Бойко? Спать в шубах и шапках или сразу всем подъездом идти на улицу и жечь костры?", - задает вопрос украинский Telegram-канал "Министр в отставке".Советы о том, как согреться посыпались буквально из каждого утюга. "Эффективные менеджеры" Зеленского рекомендуют заводить пушистых котов, чтобы те согревали их холодными ночами, или делать пробежки.Тем временем к бывшему главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому возник ряд вопросов. Во вторник 21 октября к нему с обысками пришли из ГБР (Государственного бюро расследований). Кудрицкий проходит по делу о завышении объемов вырубки леса и стоимости работ при строительстве энергетических магистралей. Его уволили в прошлом году после его отчета по защите энергообъектов от обстрелов – он вместе с группой "эффективных менеджеров" освоил около десятки миллиардов гривен на строительстве защиты энергообъектов. По факту же эти объекты сейчас регулярно "выносят" российские дроны, а сами построенные укрепления зачастую оказывались грудой мешков с песком.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Картель" пишет, что причина дефицита газа и электроэнергии не столько в российских ударах, сколько в катастрофических ошибках собственной власти. "Станции и подстанции по-прежнему уязвимы, как в первый день войны. Зато в декларациях чиновников Зеленского всё стабильно: дорогие авто, недвижимость, "инвестиции". Пока энергетика страны рушится, банковская стабильность элиты только крепнет", - подчёркивает "Картель".Естественно, советники Офиса президента, руководство "Укрэнерго" и "Нафтогаза", депутаты и министры будут согреваться не только самовнушением и теплыми джемперами. Тем не менее, по телемарафону украинцы услышат еще много "ценных" советов, демонстрирующих уровень профессионализма украинских чиновников. Правда, без электричества численность аудитории может сократиться.
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
Советуют украинцам греться дыханием и самовнушением. Чем занимаются украинские элиты

06:27 22.10.2025
 
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В конце октября на Украине похолодало, местами выпал первый снег, но отопление украинцам так и не включают. Зеленский рассказывает, что для покрытия дефицита газа на зиму есть только половина необходимой суммы.
Состоятельные украинцы приобретают генераторы и домашние электростанции, а бедные стараются запастись хотя бы фонариками. В связи с этим представители украинской политической элиты раздают согражданам советы, как жить без отопления и электричества и пугают "черной зимой". Многие из них возлагают друг на друга ответственность за отсутствие тепла, света и воды в домах простых граждан, включаясь в предвыборную кампанию.
Позабавил украинцев на днях советник Офиса президента Тимофей Милованов, бывший министр экономики. Он прогнозирует отключения света грядущей зимой и советует украинцам заранее готовиться к возможным блэкаутам с помощью дыхательных практик, чтобы бороться со стрессом. "Самое простое — дыхательные упражнения. Вдох на 4 секунды, задержка на 4, выдох на 4, пауза 4 секунды. Несколько таких циклов — и мозг получает сигнал, что всё под контролем", - советует спикер Офиса Зеленского, словно издеваясь над жителями холодных квартир и беженцами в необустроенных подвалах.
Поскольку украинцев будет становиться всё меньше, инфраструктуру будет поддерживать некому, тот же Милованов говорит, что украинской экономике потребуется завозить до 10 миллионов трудовых мигрантов. "Гений экономики", очевидно, не понимает, почему беженцы из бедных стран мира не особо рвутся на Украину, где им могут предложить условия, которые подчас хуже, чем у них на родине.
Замминистра энергетики Украины Николай Колесник на экономическом форуме в Киеве рассказывает, что украинцам уже нужно "внушать", что отключения света и тепла – это нормально. То есть, как и Милованов предлагает греться внушением. Без такого внушения, говорит Колесник, в городах могут начаться бунты и дестабилизация, чего якобы Россия и добивается.
Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона обещает украинцам включить отопление 1 ноября, что должно снизить потребление электричества, так как многие сейчас вынуждены пользоваться электрообогревателями. Зайченко жалуется, что потребление электричества в октябре возросло на 20% и продолжает расти. Фактором "неожиданного" роста потребления он называет похолодание.
Однако для экономии электроэнергии необходимо увеличить закупку газа. Член наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталия Бойко не нашла ничего лучшего, как рекомендовать украинцам еще до начала отопительного сезона уже прикрутить газ и одеться в теплые джемперы. "Какой будет следующий бесценный совет от соросят и Натальи Бойко? Спать в шубах и шапках или сразу всем подъездом идти на улицу и жечь костры?", - задает вопрос украинский Telegram-канал "Министр в отставке".
Советы о том, как согреться посыпались буквально из каждого утюга. "Эффективные менеджеры" Зеленского рекомендуют заводить пушистых котов, чтобы те согревали их холодными ночами, или делать пробежки.
Тем временем к бывшему главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому возник ряд вопросов. Во вторник 21 октября к нему с обысками пришли из ГБР (Государственного бюро расследований). Кудрицкий проходит по делу о завышении объемов вырубки леса и стоимости работ при строительстве энергетических магистралей. Его уволили в прошлом году после его отчета по защите энергообъектов от обстрелов – он вместе с группой "эффективных менеджеров" освоил около десятки миллиардов гривен на строительстве защиты энергообъектов. По факту же эти объекты сейчас регулярно "выносят" российские дроны, а сами построенные укрепления зачастую оказывались грудой мешков с песком.
Украинский оппозиционный Telegram-канал "Картель" пишет, что причина дефицита газа и электроэнергии не столько в российских ударах, сколько в катастрофических ошибках собственной власти. "Станции и подстанции по-прежнему уязвимы, как в первый день войны. Зато в декларациях чиновников Зеленского всё стабильно: дорогие авто, недвижимость, "инвестиции". Пока энергетика страны рушится, банковская стабильность элиты только крепнет", - подчёркивает "Картель".
Естественно, советники Офиса президента, руководство "Укрэнерго" и "Нафтогаза", депутаты и министры будут согреваться не только самовнушением и теплыми джемперами. Тем не менее, по телемарафону украинцы услышат еще много "ценных" советов, демонстрирующих уровень профессионализма украинских чиновников. Правда, без электричества численность аудитории может сократиться.
