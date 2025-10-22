https://ukraina.ru/20251022/politicheskiy-terakt-v-belgrade-kiev-bez-sveta-i-kto-vzorval-vengerskuyu-neftebazu-itogi-22-oktyabrya-1070506035.html

Политический теракт в Белграде, Киев без света, и кто взорвал венгерскую нефтебазу. Итоги 22 октября

Взрыв в столице Сербии, который президент Александар Вучич назвал политическим терактом, происходит на фоне обострения ситуации в регионе: аналитики предполагают причастность Украины к подрывам НПЗ в Венгрии и Румынии, в то время как в самом Киеве предрекают тотальный блэкаут

Столицу Сербии потряс теракт, совершённый по политическим мотивам. Именно так Вучич охарактеризовал нападение 70-летнего Владана Анджелковича на палаточный лагерь сторонников сербской власти у здания Народной скупщины (парламента) республики.По словам президента, Анджелкович с канистрой бензина приготовился к совершению поджога. На него обратил внимание один из участников акции, по которому Анджелкович открыл огонь.По информации местного издания Kurir, Анджелкович выстрелил в бедро 57-летнего мужчины, а затем поджег одну из белых палаток сторонников властей и бросил в огонь несколько патронов. Пострадавшему предстоит сложная операция.По словам министра здравоохранения Сербии Златибора Лончара, раненый не был знаком с нападавшим.Палаточный лагерь был организован патриотическими сербскими силами в целях предотвращения захвата здания Народной скупщины прозападными активистами.С августа в Сербии продолжаются агрессивные манифестации прозападной оппозиции. Одним из требований "майданных" сил является проведение внеочередных выборов в республике. Пока они добились отставки премьер-министра, но президент Вучич уходить в отставку не собирается.В результате несанкционированных протестных акций ранения получили десятки полицейских и местных жителей.Прогнозы для Киева все более мрачны Эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил о возможности многодневных отключений света из-за ударов по инфраструктуре. Ранее массированной атаке подверглись объекты в Черниговской области, из-за чего по региону прокатилась волна веерных отключений электроэнергии.В ряде областей Украины, включая Киев и Днепропетровскую область, уже сегодня введены экстренные отключения электроэнергии, сообщил энергохолдинг ДТЭК.В ночь на 22 октября в Чернигове произошел полный блэкаут, оставивший город без света и воды, а в Черниговской области действуют почасовые графики отключений. На этом фоне советник Владимира Зеленского Тимофей Милованов призвал украинцев морально готовиться к таким ситуациям и укреплять нервную систему с помощью дыхательных упражнений.Милованов посоветовал украинцам делать медленные вдохи и выдохи, задерживая между ними дыхание. По словам советника, благодаря этому мозг будет думать, что "все под контролем".В столице Украины зафиксированы перебои с водой. Из-за аварийной ситуации в энергетике понижено давление в системе водоснабжения, сообщает городской водоканал.В свою очередь, в центре Черкасс остановились троллейбусы - вероятно, из-за экстренных исключений света, пишут местные паблики.По словам депутата Рады Алексея Гончаренко*, российскими ударами "выбита" практически вся газовая система. По его словам, отопление этой зимой "будет под огромным вопросом".Проблемы с энергетикой на Украине обострились после ударов по инфраструктуре, нанесенных в начале октября.На нефтеперерабатывающие заводы в Румынии и Венгрии совершено нападениеВ один день на двух крупных нефтеперерабатывающих заводах в Восточной Европе, работающих с российским сырьем, прогремели взрывы. Инциденты вызвали подозрения в возможной причастности Украины.Что произошло:Румыния, Плоешти: 20 октября на НПЗ "Петротел Лукойл" прогремел взрыв в цехе промышленных стоков. По данным СМИ, мощность взрыва была такой, что металлический люк выбросило на десятки метров. На момент инцидента велись плановые ремонтные работы, один человек пострадал.Венгрия, Сазахаломбатта: На заводе MOL Danube Refinery, который получает нефть по трубопроводу "Дружба", вспыхнул пожар. Возгорание произошло в ключевой установке первичной перегонки нефти. Пожар был локализован, но полный перезапуск производства может занять несколько месяцев.Власти обеих стран заявляют о проведении тщательного расследования, исключив технический сбой или человеческую ошибку.Совпадение инцидентов по времени и масштабам последствий позволяет аналитикам предполагать, что это могла быть скоординированная из Киева атака. Телеграм-канал "Рыбарь" называет целями атаки удар по энергетической инфраструктуре стран, сотрудничающих с Россией, а также попытку дестабилизировать рынок и оказать политическое давление.Сводка боевых действий на фронтеНа ряде направлений продолжаются ожесточенные бои. Фронтовую сводку приводит "Донбасс Сегодня".Херсонское: Бои в районе острова Карантинный. Противник обстрелял 13 сел на левом берегу Днепра, есть раненые.Запорожское: Позиционные бои у Степногорска и Приморского. ВСУ подтверждают бои за Малую Токмачку после российского бронепрорыва. Активно применяются артиллерия и дроны.Покровское: Российские подразделения продвигаются в центральной и западной частях города, идут бои в Родинском и Шахово.Купянское: Тяжелые уличные бои в самом городе. ВС РФ закрепляют тактические успехи на юге Купянска и в районе Степовой Новосёловки.Харьковское: Российские силы укрепились в южной части Волчанска и продвинулись в районе ТихогоНа других участках фронта ситуация остается напряженной, продолжаются позиционные бои и артиллерийские дуэли.Между тем, украинские эксперты пожаловались на изменение тактики применения российских крылатых ракет. Вместо ракет Х-101 и "Калибр" активно задействуются другие комплексы, такие как "Искандер". Подробности в публикации. *Алексей Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

