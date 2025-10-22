Политический теракт в Белграде, Киев без света, и кто взорвал венгерскую нефтебазу. Итоги 22 октября - 22.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251022/politicheskiy-terakt-v-belgrade-kiev-bez-sveta-i-kto-vzorval-vengerskuyu-neftebazu-itogi-22-oktyabrya-1070506035.html
Политический теракт в Белграде, Киев без света, и кто взорвал венгерскую нефтебазу. Итоги 22 октября
Политический теракт в Белграде, Киев без света, и кто взорвал венгерскую нефтебазу. Итоги 22 октября - 22.10.2025 Украина.ру
Политический теракт в Белграде, Киев без света, и кто взорвал венгерскую нефтебазу. Итоги 22 октября
Взрыв в столице Сербии, который президент Александар Вучич назвал политическим терактом, происходит на фоне обострения ситуации в регионе: аналитики предполагают причастность Украины к подрывам НПЗ в Венгрии и Румынии, в то время как в самом Киеве предрекают тотальный блэкаут
2025-10-22T18:07
2025-10-22T18:25
киев
украина
александр вучич
владимир зеленский
рада
дтэк
нпз
венгрия
тимофей милованов
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/15/1033721532_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_366fa079b3bf2862447b67d933ef4167.jpg
Столицу Сербии потряс теракт, совершённый по политическим мотивам. Именно так Вучич охарактеризовал нападение 70-летнего Владана Анджелковича на палаточный лагерь сторонников сербской власти у здания Народной скупщины (парламента) республики.По словам президента, Анджелкович с канистрой бензина приготовился к совершению поджога. На него обратил внимание один из участников акции, по которому Анджелкович открыл огонь.По информации местного издания Kurir, Анджелкович выстрелил в бедро 57-летнего мужчины, а затем поджег одну из белых палаток сторонников властей и бросил в огонь несколько патронов. Пострадавшему предстоит сложная операция.По словам министра здравоохранения Сербии Златибора Лончара, раненый не был знаком с нападавшим.Палаточный лагерь был организован патриотическими сербскими силами в целях предотвращения захвата здания Народной скупщины прозападными активистами.С августа в Сербии продолжаются агрессивные манифестации прозападной оппозиции. Одним из требований "майданных" сил является проведение внеочередных выборов в республике. Пока они добились отставки премьер-министра, но президент Вучич уходить в отставку не собирается.В результате несанкционированных протестных акций ранения получили десятки полицейских и местных жителей.Прогнозы для Киева все более мрачны Эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил о возможности многодневных отключений света из-за ударов по инфраструктуре. Ранее массированной атаке подверглись объекты в Черниговской области, из-за чего по региону прокатилась волна веерных отключений электроэнергии.В ряде областей Украины, включая Киев и Днепропетровскую область, уже сегодня введены экстренные отключения электроэнергии, сообщил энергохолдинг ДТЭК.В ночь на 22 октября в Чернигове произошел полный блэкаут, оставивший город без света и воды, а в Черниговской области действуют почасовые графики отключений. На этом фоне советник Владимира Зеленского Тимофей Милованов призвал украинцев морально готовиться к таким ситуациям и укреплять нервную систему с помощью дыхательных упражнений.Милованов посоветовал украинцам делать медленные вдохи и выдохи, задерживая между ними дыхание. По словам советника, благодаря этому мозг будет думать, что "все под контролем".В столице Украины зафиксированы перебои с водой. Из-за аварийной ситуации в энергетике понижено давление в системе водоснабжения, сообщает городской водоканал.В свою очередь, в центре Черкасс остановились троллейбусы - вероятно, из-за экстренных исключений света, пишут местные паблики.По словам депутата Рады Алексея Гончаренко*, российскими ударами "выбита" практически вся газовая система. По его словам, отопление этой зимой "будет под огромным вопросом".Проблемы с энергетикой на Украине обострились после ударов по инфраструктуре, нанесенных в начале октября.На нефтеперерабатывающие заводы в Румынии и Венгрии совершено нападениеВ один день на двух крупных нефтеперерабатывающих заводах в Восточной Европе, работающих с российским сырьем, прогремели взрывы. Инциденты вызвали подозрения в возможной причастности Украины.Что произошло:Румыния, Плоешти: 20 октября на НПЗ "Петротел Лукойл" прогремел взрыв в цехе промышленных стоков. По данным СМИ, мощность взрыва была такой, что металлический люк выбросило на десятки метров. На момент инцидента велись плановые ремонтные работы, один человек пострадал.Венгрия, Сазахаломбатта: На заводе MOL Danube Refinery, который получает нефть по трубопроводу "Дружба", вспыхнул пожар. Возгорание произошло в ключевой установке первичной перегонки нефти. Пожар был локализован, но полный перезапуск производства может занять несколько месяцев.Власти обеих стран заявляют о проведении тщательного расследования, исключив технический сбой или человеческую ошибку.Совпадение инцидентов по времени и масштабам последствий позволяет аналитикам предполагать, что это могла быть скоординированная из Киева атака. Телеграм-канал "Рыбарь" называет целями атаки удар по энергетической инфраструктуре стран, сотрудничающих с Россией, а также попытку дестабилизировать рынок и оказать политическое давление.Сводка боевых действий на фронтеНа ряде направлений продолжаются ожесточенные бои. Фронтовую сводку приводит "Донбасс Сегодня".Херсонское: Бои в районе острова Карантинный. Противник обстрелял 13 сел на левом берегу Днепра, есть раненые.Запорожское: Позиционные бои у Степногорска и Приморского. ВСУ подтверждают бои за Малую Токмачку после российского бронепрорыва. Активно применяются артиллерия и дроны.Покровское: Российские подразделения продвигаются в центральной и западной частях города, идут бои в Родинском и Шахово.Купянское: Тяжелые уличные бои в самом городе. ВС РФ закрепляют тактические успехи на юге Купянска и в районе Степовой Новосёловки.Харьковское: Российские силы укрепились в южной части Волчанска и продвинулись в районе ТихогоНа других участках фронта ситуация остается напряженной, продолжаются позиционные бои и артиллерийские дуэли.Между тем, украинские эксперты пожаловались на изменение тактики применения российских крылатых ракет. Вместо ракет Х-101 и "Калибр" активно задействуются другие комплексы, такие как "Искандер". Подробности в публикации. *Алексей Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ukraina.ru/20251013/rossiyu-s-serbiey-possorit-neft-iz-za-ssha-sudba-serbskoy-dochki-gazproma-okazalas-pod-voprosom-1070049207.html
https://ukraina.ru/20251022/1070505669.html
https://ukraina.ru/20251022/1070502750.html
киев
украина
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Эдуард Рштуни
Эдуард Рштуни
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/15/1033721532_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_a3afd79886a0c813561e8c4fe667868a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
киев, украина, александр вучич, владимир зеленский, рада, дтэк, нпз, венгрия, тимофей милованов, эксклюзив, хроники
Киев, Украина, Александр Вучич, Владимир Зеленский, Рада, ДТЭК, НПЗ, Венгрия, Тимофей Милованов, Эксклюзив, Хроники

Политический теракт в Белграде, Киев без света, и кто взорвал венгерскую нефтебазу. Итоги 22 октября

18:07 22.10.2025 (обновлено: 18:25 22.10.2025)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Эдуард Рштуни
автор Украина.ру
Все материалы
Взрыв в столице Сербии, который президент Александар Вучич назвал политическим терактом, происходит на фоне обострения ситуации в регионе: аналитики предполагают причастность Украины к подрывам НПЗ в Венгрии и Румынии, в то время как в самом Киеве предрекают тотальный блэкаут
Столицу Сербии потряс теракт, совершённый по политическим мотивам. Именно так Вучич охарактеризовал нападение 70-летнего Владана Анджелковича на палаточный лагерь сторонников сербской власти у здания Народной скупщины (парламента) республики.
По словам президента, Анджелкович с канистрой бензина приготовился к совершению поджога. На него обратил внимание один из участников акции, по которому Анджелкович открыл огонь.
По информации местного издания Kurir, Анджелкович выстрелил в бедро 57-летнего мужчины, а затем поджег одну из белых палаток сторонников властей и бросил в огонь несколько патронов. Пострадавшему предстоит сложная операция.
По словам министра здравоохранения Сербии Златибора Лончара, раненый не был знаком с нападавшим.

"Он пришел убить его, он пришел сжечь их всех. Как можно прийти и стрелять в человека только из-за различий во взглядах. Это ужасно", - резюмировал Лончар.

Палаточный лагерь был организован патриотическими сербскими силами в целях предотвращения захвата здания Народной скупщины прозападными активистами.

С августа в Сербии продолжаются агрессивные манифестации прозападной оппозиции. Одним из требований "майданных" сил является проведение внеочередных выборов в республике. Пока они добились отставки премьер-министра, но президент Вучич уходить в отставку не собирается.
В результате несанкционированных протестных акций ранения получили десятки полицейских и местных жителей.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2025
13 октября, 19:58
Россию с Сербией поссорит нефть? Из-за США судьба сербской дочки "Газпрома" оказалась под вопросомПрезидент Сербии Александр Вучич разочарован решением российской стороны продлить договор о снабжении Сербии газом всего лишь до конца декабря 2025 года. Об этом сербский лидер рассказал 11 октября в интервью телевидению Informer
Прогнозы для Киева все более мрачны
Эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил о возможности многодневных отключений света из-за ударов по инфраструктуре. Ранее массированной атаке подверглись объекты в Черниговской области, из-за чего по региону прокатилась волна веерных отключений электроэнергии.
В ряде областей Украины, включая Киев и Днепропетровскую область, уже сегодня введены экстренные отключения электроэнергии, сообщил энергохолдинг ДТЭК.
В ночь на 22 октября в Чернигове произошел полный блэкаут, оставивший город без света и воды, а в Черниговской области действуют почасовые графики отключений. На этом фоне советник Владимира Зеленского Тимофей Милованов призвал украинцев морально готовиться к таким ситуациям и укреплять нервную систему с помощью дыхательных упражнений.
Милованов посоветовал украинцам делать медленные вдохи и выдохи, задерживая между ними дыхание. По словам советника, благодаря этому мозг будет думать, что "все под контролем".
В столице Украины зафиксированы перебои с водой. Из-за аварийной ситуации в энергетике понижено давление в системе водоснабжения, сообщает городской водоканал.
В свою очередь, в центре Черкасс остановились троллейбусы - вероятно, из-за экстренных исключений света, пишут местные паблики.
По словам депутата Рады Алексея Гончаренко*, российскими ударами "выбита" практически вся газовая система. По его словам, отопление этой зимой "будет под огромным вопросом".
Проблемы с энергетикой на Украине обострились после ударов по инфраструктуре, нанесенных в начале октября.
Заседание правительства Украины - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
17:58
Украинский экс-министр спрогнозировал скорые отключения света, тепла, воды и газаОтставные украинские чиновники делятся с согражданами мрачными прогнозами. Об этом 22 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
На нефтеперерабатывающие заводы в Румынии и Венгрии совершено нападение
В один день на двух крупных нефтеперерабатывающих заводах в Восточной Европе, работающих с российским сырьем, прогремели взрывы. Инциденты вызвали подозрения в возможной причастности Украины.
Что произошло:
Румыния, Плоешти: 20 октября на НПЗ "Петротел Лукойл" прогремел взрыв в цехе промышленных стоков. По данным СМИ, мощность взрыва была такой, что металлический люк выбросило на десятки метров. На момент инцидента велись плановые ремонтные работы, один человек пострадал.
Венгрия, Сазахаломбатта: На заводе MOL Danube Refinery, который получает нефть по трубопроводу "Дружба", вспыхнул пожар. Возгорание произошло в ключевой установке первичной перегонки нефти. Пожар был локализован, но полный перезапуск производства может занять несколько месяцев.
Власти обеих стран заявляют о проведении тщательного расследования, исключив технический сбой или человеческую ошибку.
Совпадение инцидентов по времени и масштабам последствий позволяет аналитикам предполагать, что это могла быть скоординированная из Киева атака. Телеграм-канал "Рыбарь" называет целями атаки удар по энергетической инфраструктуре стран, сотрудничающих с Россией, а также попытку дестабилизировать рынок и оказать политическое давление.
‼‼ По детскому саду в Харькове - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
17:17
Преступная провокация Зеленского. Зачем понадобилась инсценировка атаки на детский садК визиту Владимира Зеленского в Швецию украинские источники приурочили дезинформационную волну об очередном "преступлении России", щедро снабдив её фотографиями для западной прессы.
Сводка боевых действий на фронте
На ряде направлений продолжаются ожесточенные бои. Фронтовую сводку приводит "Донбасс Сегодня".
Херсонское: Бои в районе острова Карантинный. Противник обстрелял 13 сел на левом берегу Днепра, есть раненые.
Запорожское: Позиционные бои у Степногорска и Приморского. ВСУ подтверждают бои за Малую Токмачку после российского бронепрорыва. Активно применяются артиллерия и дроны.
Покровское: Российские подразделения продвигаются в центральной и западной частях города, идут бои в Родинском и Шахово.
Купянское: Тяжелые уличные бои в самом городе. ВС РФ закрепляют тактические успехи на юге Купянска и в районе Степовой Новосёловки.
Харьковское: Российские силы укрепились в южной части Волчанска и продвинулись в районе Тихого
На других участках фронта ситуация остается напряженной, продолжаются позиционные бои и артиллерийские дуэли.
Между тем, украинские эксперты пожаловались на изменение тактики применения российских крылатых ракет. Вместо ракет Х-101 и "Калибр" активно задействуются другие комплексы, такие как "Искандер". Подробности в публикации.

*Алексей Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КиевУкраинаАлександр ВучичВладимир ЗеленскийРадаДТЭКНПЗВенгрияТимофей МиловановЭксклюзивХроники
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:14Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает губернатор
19:10Шведские истребители нескоро попадут на Украину
18:51Вашингтон в тупике: самый длительный шатдаун в истории США бьет по экономике и гражданам
18:40ВС РФ успешно продвигаются в частной застройке Константиновки
18:30Захарова сравнила главу МИД Польши с бен Ладеном, Пашинян назвал Католикоса узурпатором. Новости к 18.30
18:23Во фракции Зеленского снова разгадали планы России
18:09Украинские СМИ паразитируют на теме сборов для ВСУ
18:07Политический теракт в Белграде, Киев без света, и кто взорвал венгерскую нефтебазу. Итоги 22 октября
18:03Не стоит доверять заявлениям о том, что у Украины нет ракет
18:01ВС РФ изменили тактику применения крылатых ракет: что отметили украинские эксперты
18:00Василий Ющук: Когда Европа наконец решится конфисковать российские активы, Украина уже потерпит крах
17:58Украинский экс-министр спрогнозировал скорые отключения света, тепла, воды и газа
17:48Масштабную постановку с "ударом БПЛА по детскому садику" в Харькове продолжают разоблачать в сети
17:27Что поможет наступлению России на юге и чем Венесуэла ответит в случае нападения США — Сорокин
17:19Польша угрожает Венгрии взрывом нефтепровода "Дружба"
17:17Преступная провокация Зеленского. Зачем понадобилась инсценировка атаки на детский сад
17:11Славянск и Краматорск будут освобождены в 2026 году. Главные направления ударов армии РФ осенью и зимой
17:00Украинский музыкант поддержал идею военного переворота
16:57Натовский генерал "проверил Россию на прочность"
16:52Генерал Попов нашел способ полного уничтожения ВПК Украины
Лента новостейМолния