https://ukraina.ru/20251022/ekonomika-ukrainy-i-voyna-mesto-dlya-apgreyda-krasnodarskiy-kray-v-teni-i-zhizn-na-peretokakh-1070461781.html

Экономика Украины и война: место для апгрейда, Краснодарский край в тени и жизнь на перетоках

Экономика Украины и война: место для апгрейда, Краснодарский край в тени и жизнь на перетоках - 22.10.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: место для апгрейда, Краснодарский край в тени и жизнь на перетоках

Минувшая неделя была периодом относительного затишья: массовых налётов "Гераней" и ударов ракет не было, а значит новостная повестка не вращалась исключительно вокруг проблем электроэнергетики.

2025-10-22T04:27

2025-10-22T04:27

2025-10-22T04:28

эксклюзив

украина

краснодарский край

сша

дональд трамп

владимир путин

ес

нбу

politico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0a/1065018187_302:448:2530:1701_1920x0_80_0_0_c732db78ceee14f3a418d2dcebc45cab.jpg.webp

Но это не означает отсутствия новостей как с энергетического фронта, так и с фронта борьбы украинских чиновников за экономику, в ходе которой от оной не останется камня на камне.Оказалось, что на Украине чиновники не знают о 4 млн га пашни, что эквивалентно площади земель сельхозназначения в Краснодарском крае, а сама Украина является местом для "апгрейда" для трудовых мигрантов.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Электричество есть, а газа нетСитуация в украинской электроэнергетике несколько стабилизировалась в силу отсутствия масштабных ударов со стороны России.Тяжёлая ситуация сохраняется в Сумской и Черниговской областях — сам Чернигов в ночь с понедельника на вторник вновь остался без электроэнергии и зависящих от неё благ цивилизации. Без перемен в прифронтовых территориях ДНР под контролем ВСУ: там просто некому чинить и много мест, где вся власть уже давно находится в руках военных.А на остальной территории Украины ситуация стала лучше.Для бытовых потребителей ограничений нет, легче и бизнесу: ему электроэнергию теперь отключают по графику, с 16 до 20 часов. В данном случае сказались два фактора. Первый — работа ремонтных бригад. Второй — увеличение объёмов импорта электроэнергии.На протяжении 13–17 октября Украина увеличила импорт электроэнергии из Евросоюза на 64%, до 56,5 тыс. МВт*ч, по сравнению с предыдущей неделей. Лимит по перетокам поднят до 2,1 ГВт, однако вряд ли киевская власть когда-либо в него упрётся — уж слишком дорого обходится электроэнергия из Евросоюза. Тем не менее, её можно закупить в моменте.А если верить главе "Укрэнерго" Виталию Зайченко, то в ближайшие 10 дней энергетикам станет легче в силу начала отопительного сезона и сокращения потребления электроэнергии для обогрева. Но на самом деле старт отопительного сезона приведёт к ускоренному отбору газа из хранилищ, и голова от этого начнёт ещё сильнее болеть уже у менеджеров "Нафтогаза".Во-первых, уничтожено больше половины мощностей украинской газодобычи. Глава НБУ Андрей Пышный сообщил о потере 55% мощностей. Примерно о том же говорят и другие украинские чиновники.Во-вторых, уничтожение газодобычи приводит к необходимости увеличения объёмов импорта природного газа. Глава союза потребителей ЖКУ Олег Попенко оценивает дефицит газа на Украине примерно в 5,5 млрд м3 и за счёт чьих средств этот дефицит будет покрыт пока не ясно.Примечательно, что несмотря на серьёзные удары по газовым промыслам и инфраструктуре, украинские власти не увеличили закупки газа в Евросоюзе, что свидетельствует как о скорости принятия важнейших решений, так и о дефиците денег для закупки топлива."Тормозит" и евробюрократия, хотя это как раз тот случай, когда требуется максимально быстрое принятие решений со стороны Евросоюза, которому предстоит как выделить 2–2,5 млрд долларов, так и обеспечить импорт газа.США против конфискации российских ЗВРК слову, о Евросоюзе. Там продолжают упражняться в двух важнейших европейских дисциплинах: генерировании и ужесточении запретов, а также агитации в пользу необходимости конфискации российских ЗВР.20 октября министры энергетики Евросоюза поддержали инициативу по постепенному отказу от импорта нефти и газа из России до января 2028 года, сделав исключение для Венгрии и Словакии.А вот с конфискацией ЗВР, на которые киевские чиновники давно положили глаз (глава минфина Марченко в Вашингтоне убеждал американских чиновников в необходимости изъятия российских ЗВР), дела идут так себе, хотя есть основания полагать, что евробюрократии удалось дожать Бельгию.Издание Politico сообщило, что власти Бельгии "не будут препятствовать" разработке Европейской комиссией юридического предложения по использованию средств из замороженных российских активов. Но решение Бельгии по этому вопросу мы узнаем уже после выхода данного обзора — в четверг, когда состоится очередная встреча евробюрократов.К слову, Politico также писало о желании Еврокомиссии изъять 25 млрд евро суверенных активов в других странах. Однако появилась проблема: США отказались поддерживать европейскую инициативу под предлогом нежелания "создавать риски для рыночной стабильности". Логика в этом решении есть.Во-первых, Дональд Трамп желает в ближайшие недели встретиться с Владимиром Путиным и принятие подобных решений сорвёт встречу. Во-вторых, Дональд Трамп настолько преуспел в создании рисков для рыночной стабильности, что перестал нуждаться в помощи европейцев. В-третьих, конфискация ЗВР ничего не изменит — просто позволит Киеву вести войну до последнего украинца на протяжении ещё года-полутора прежде, чем у ЕС закончатся все идеи по поводу изыскания средств для поддержки Украины.К слову, ЕС с инициативой о конфискации российских ЗВР опоздал примерно на 1,5 года — весной 2024 года такую инициативу продвигала администрация Джо Байдена, но тогда ЕС отказался поддерживать предложение демократов и предпочёл ограничиться перечислением прибыли от инвестирования средств от российских ЗВР.Тем не менее, нежелание США поддерживать конфискацию российских ЗВР вряд ли станет серьёзной преградой для европейцев — получать одобрения Вашингтона для этого совершенно не обязательно.Краснодарский край в тениЗа первые 9 месяцев 2025 года производство сельхозпродукции сократилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Животноводство просело на 4,4%, а растениеводство съёжилось на 6,4%. Сказались расширение театра боевых действий, а также засуха, серьёзно повредившая зерновые и масличные.Но на этом беды аграриев не заканчиваются.После возвращения Евросоюзом квот на украинскую сельскохозяйственную продукцию доля Украины в европейском импорте кукурузы сократилась с 50% до 17%. Впрочем, это более чем ожидаемо.К слову, эстафету размышлений о необходимости выведения экономики из тени у главы налогового и таможенного комитета Рады подхватил замминистра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Денис Башлык. Он заявил, что на подконтрольной киевской власти территории свыше 4 млн га сельскохозяйственных земель обрабатываются вне правового поля, из-за чего бюджеты теряют около 24 млрд гривен. Для понимания: в Краснодарском крае к землям сельскохозяйственного назначения отнесено 4,6 млн га.Проще говоря, где-то на территории Украины потерялся аналог Краснодарского края, который фермеры обрабатывают без какого-либо налогообложения и власти с этим ничего не могут (или не хотя) поделать.Украина как место "апгрейда"Каждую неделю появляются новости о растущем кадровом дефиците. В прошлом обзоре жаловались владельцы транспортных предприятий, у которых машин больше, чем водителей.Теперь же пожаловались строители.Украинская строительная промышленность работает лишь на 60% от уровня 2021 года, а дефицит кадров превысил 30%: на одного кандидата приходится 2,4 вакансии. Особенно не хватает работодателям маляров, арматурщиков, электриков, сварщиков, отделочников и мастеров по бетонированию. На учебные заведения особой надежды нет так как работать по специальности после учёбы идут от 13% до 36% выпускников, а 70% работодателей жалуются на отсутствие у кандидатов практических навыков. Поэтому застройщики возлагают надежды на трудовых мигрантов — у них есть и навыки, и бронь от мобилизации в виде иностранного гражданства.Предвосхищает массовое появление трудовых мигрантов украинский бизнес-омбудсмен Роман Ващук, выражающий интересы крупного капитала. Отвечая на вопрос журналистки, он отметил, что с каждым погибающим или бросающим работу украинцем шанс на новую жизнь получает трудовой мигрант и для многих иностранцев жизнь на Украине стала бы "невероятным апгрейдом". Заявление Ващука является очередным примером, когда по сути всё верно, а по форме — издевательство. Впрочем, винить в том, что украинцев становится всё меньше стоит саму же киевскую власть — она с выталкиванием украинцев за границу прекрасно справлялась и до начала СВО. А после научилась зарабатывать как на их уничтожении, так и на их временном освобождении от этого самого уничтожения.Прочие новостиФонд государственного имущества выставил на приватизацию 97,5% акций Запорожской алюминиевого комбината. Стартовая стоимость — 151,9 млн гривен. Кому может понадобиться это предприятие в условиях, когда по Запорожью (и не только) теперь прилетают реактивные КАБы — не ясно. Тем более, что запустить предприятие невозможно даже при всём желании: производственные мощности устарели (это первый алюминиевый комбинат в СССР), сохранность оборудования под вопросом, да и алюминий является концентрированной электроэнергией, а с ней теперь беда — для бизнеса действуют жёсткие диспетчерские ограничения.Вблизи Запорожской АЭС при посредничестве МАГАТЭ продолжается ремонт единственной ЛЭП, связывающей её с Украиной. В итоге линию электропередач отремонтируют и о станции вновь забудут на какое-то время, а затем — когда провода вновь перебьют — СМИ вновь начнут писать о неизбежности ядерного апокалипсиса из-за работы станции от генераторов, предпочитая не напоминать, что уже парочка прогнозов о таких апокалипсисов так и осталась пустой болтовнёй.Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку не поддержала законопроект №14093 о переименовании копеек в шаги, отметив в своём заключении, что подобные инициативы "не имеют экономического обоснования и целесообразности, приводящим к отвлечению государственных ресурсов от потребностей безопасности и защиты от государства-агрессора". Соответствующий законопроект НБУ (Национальный банк Украины - Ред.) внёс в Раду 1 октября и теперь на него собирают отзывы от различных органов власти.Кабмин создал Координационный центр инженерной защиты для объектов электроэнергетики. Заодно Кабмин направил 6 млрд гривен из резервного фонда госбюджета на защиту объектов критической инфраструктуры. 800 млн гривен направят "Укржелдороге", а 5,2 млрд распределят межу облгосадминистрациями и военно-гражданскими администрациями. Насколько это поможет Украине — вопрос риторический, но кто-то гарантированно станет богаче.Подробнее о том, что происходит с трудовыми кадрами - в статье Павла Котова ""Невероятный апгрейд". Какой будет Украина без украинцев"

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

украина

краснодарский край

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

эксклюзив, украина, краснодарский край, сша, дональд трамп, владимир путин, ес, нбу, politico