ВС РФ ударили ракетами и бомбами по целям на Украине

Российские военные ударили "Геранями" и ракетами по целям в Черниговской области, передает 21 октября телеграм-канал Украина.ру

2025-10-21T07:20

Кроме того, Воздушно-космические силы России нанесли удары управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области.Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские войска ведут бои за освобождение микрорайона Херсона "Корабел", который находится на Карантинном острове.Несколькими часами ранее мы писали, что за ночь больше всего сообщений поступало о налётах ВС РФ на цели в Черкасской области, где, по утверждениям местных каналов, "Герани" просто "умножают на ноль" объекты противника в Смеле. Также стали доступны видеосвидетельства четырёх прилётов по ТЭЦ-4 в Харькове. Кроме того, российские БПЛА атаковали цели в Сумской и Днепропетровской областях. Взрывы также гремели во временно оккупированных Херсоне и Дружковке (ДНР).Подробнее - в материале "Множим на ноль" энергетику. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.

