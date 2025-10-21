ВС РФ ударили ракетами и бомбами по целям на Украине - 21.10.2025 Украина.ру
ВС РФ ударили ракетами и бомбами по целям на Украине
ВС РФ ударили ракетами и бомбами по целям на Украине - 21.10.2025 Украина.ру
ВС РФ ударили ракетами и бомбами по целям на Украине
Российские военные ударили "Геранями" и ракетами по целям в Черниговской области, передает 21 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-21T07:20
2025-10-21T07:25
новости
россия
украина
херсон
владимир сальдо
Кроме того, Воздушно-космические силы России нанесли удары управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области.Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские войска ведут бои за освобождение микрорайона Херсона "Корабел", который находится на Карантинном острове.Несколькими часами ранее мы писали, что за ночь больше всего сообщений поступало о налётах ВС РФ на цели в Черкасской области, где, по утверждениям местных каналов, "Герани" просто "умножают на ноль" объекты противника в Смеле. Также стали доступны видеосвидетельства четырёх прилётов по ТЭЦ-4 в Харькове. Кроме того, российские БПЛА атаковали цели в Сумской и Днепропетровской областях. Взрывы также гремели во временно оккупированных Херсоне и Дружковке (ДНР).Подробнее - в материале "Множим на ноль" энергетику. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
украина
херсон
новости, россия, украина, херсон, владимир сальдо
Новости, Россия, Украина, Херсон, Владимир Сальдо

ВС РФ ударили ракетами и бомбами по целям на Украине

07:20 21.10.2025 (обновлено: 07:25 21.10.2025)
 
Российские военные ударили "Геранями" и ракетами по целям в Черниговской области, передает 21 октября телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, Воздушно-космические силы России нанесли удары управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области.
Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские войска ведут бои за освобождение микрорайона Херсона "Корабел", который находится на Карантинном острове.
"Боевики противника продолжают прятаться по жилым и производственным помещениям на его территории. Однако наши военные плотно держат ситуацию под наблюдением, наносят удары по выявленным целям и уничтожают их", - отметил он.
Несколькими часами ранее мы писали, что за ночь больше всего сообщений поступало о налётах ВС РФ на цели в Черкасской области, где, по утверждениям местных каналов, "Герани" просто "умножают на ноль" объекты противника в Смеле. Также стали доступны видеосвидетельства четырёх прилётов по ТЭЦ-4 в Харькове. Кроме того, российские БПЛА атаковали цели в Сумской и Днепропетровской областях. Взрывы также гремели во временно оккупированных Херсоне и Дружковке (ДНР).
Подробнее - в материале "Множим на ноль" энергетику. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
