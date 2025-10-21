ВС РФ ударили ракетами и бомбами по целям на Украине
07:20 21.10.2025 (обновлено: 07:25 21.10.2025)
Российские военные ударили "Геранями" и ракетами по целям в Черниговской области, передает 21 октября телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, Воздушно-космические силы России нанесли удары управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области.
Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские войска ведут бои за освобождение микрорайона Херсона "Корабел", который находится на Карантинном острове.
"Боевики противника продолжают прятаться по жилым и производственным помещениям на его территории. Однако наши военные плотно держат ситуацию под наблюдением, наносят удары по выявленным целям и уничтожают их", - отметил он.
Несколькими часами ранее мы писали, что за ночь больше всего сообщений поступало о налётах ВС РФ на цели в Черкасской области, где, по утверждениям местных каналов, "Герани" просто "умножают на ноль" объекты противника в Смеле. Также стали доступны видеосвидетельства четырёх прилётов по ТЭЦ-4 в Харькове. Кроме того, российские БПЛА атаковали цели в Сумской и Днепропетровской областях. Взрывы также гремели во временно оккупированных Херсоне и Дружковке (ДНР).
Подробнее - в материале "Множим на ноль" энергетику. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
Подписывайся на