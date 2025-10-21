https://ukraina.ru/20251021/pochemu-u-rossii-teper-razvyazany-ruki-i-kakie-tseli-u-trampa-po-ukraine--kornilov-1070433195.html

Почему у России теперь развязаны руки и какие цели у Трампа по Украине — Корнилов

Политолог, политический обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в студии Украина.ру рассказал об ожиданиях и рисках, связанных Украина.ру, 21.10.2025

Политолог, политический обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в студии Украина.ру рассказал об ожиданиях и рисках, связанных с проведением саммита в Будапеште, а также проанализировал цели президента США Дональда Трампа и позицию стран ЕС по украинскому конфликту: 08:00 – О предстоящем саммите в Будапеште; 01:59 – Почему Венгрия – удачное место для саммита? 03:41 – Цели Трампа в переговорном процессе по Украине; 05:19 – Меняющаяся риторика Трампа по украинскому вопросу; 07:20 – Вероятность переговоров с участием Зеленского; 08:30 – Цели Европы в украинском конфликте; 11:04 – Украинское влияние на страны ЕС; 12:58 – Реакция зарубежных СМИ на действия Трампа; 15:03 – Отказ в экстрадиции украинца по делу о подрыве "Северных потоков"; 16:42 – Речь польского судьи во время слушания дела о подрыве "СП"; 22:10 – Будут ли наказаны виновные в подрыве "СП"? #Корнилов #переговоры #Путин #Трамп #Зеленский #Россия #РФ #Украина #Венгрия #Будапешт #ЕС #Европа #США #ракеты #гарантии #территории #СМИ #СВО #война #мир #СеверныйПоток #Польша #Германия #ФРГ TГ-канал Владимира Корнилова - https://t.me/kornilov1968 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118

