Почему у России теперь развязаны руки и какие цели у Трампа по Украине — Корнилов
Политолог, политический обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в студии Украина.ру рассказал об ожиданиях и рисках, связанных Украина.ру, 21.10.2025
Политолог, политический обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в студии Украина.ру рассказал об ожиданиях и рисках, связанных с проведением саммита в Будапеште, а также проанализировал цели президента США Дональда Трампа и позицию стран ЕС по украинскому конфликту: 08:00 – О предстоящем саммите в Будапеште; 01:59 – Почему Венгрия – удачное место для саммита? 03:41 – Цели Трампа в переговорном процессе по Украине; 05:19 – Меняющаяся риторика Трампа по украинскому вопросу; 07:20 – Вероятность переговоров с участием Зеленского; 08:30 – Цели Европы в украинском конфликте; 11:04 – Украинское влияние на страны ЕС; 12:58 – Реакция зарубежных СМИ на действия Трампа; 15:03 – Отказ в экстрадиции украинца по делу о подрыве "Северных потоков"; 16:42 – Речь польского судьи во время слушания дела о подрыве "СП"; 22:10 – Будут ли наказаны виновные в подрыве "СП"? #Корнилов #переговоры #Путин #Трамп #Зеленский #Россия #РФ #Украина #Венгрия #Будапешт #ЕС #Европа #США #ракеты #гарантии #территории #СМИ #СВО #война #мир #СеверныйПоток #Польша #Германия #ФРГ TГ-канал Владимира Корнилова - https://t.me/kornilov1968 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
Почему у России теперь развязаны руки и какие цели у Трампа по Украине — Корнилов

15:57 21.10.2025
 
Политолог, политический обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в студии Украина.ру рассказал об ожиданиях и рисках, связанных с проведением саммита в Будапеште, а также проанализировал цели президента США Дональда Трампа и позицию стран ЕС по украинскому конфликту:
08:00 – О предстоящем саммите в Будапеште;
01:59 – Почему Венгрия – удачное место для саммита?
03:41 – Цели Трампа в переговорном процессе по Украине;
05:19 – Меняющаяся риторика Трампа по украинскому вопросу;
07:20 – Вероятность переговоров с участием Зеленского;
08:30 – Цели Европы в украинском конфликте;
11:04 – Украинское влияние на страны ЕС;
12:58 – Реакция зарубежных СМИ на действия Трампа;
15:03 – Отказ в экстрадиции украинца по делу о подрыве "Северных потоков";
16:42 – Речь польского судьи во время слушания дела о подрыве "СП";
22:10 – Будут ли наказаны виновные в подрыве "СП"?
#Корнилов #переговоры #Путин #Трамп #Зеленский #Россия #РФ #Украина #Венгрия #Будапешт #ЕС #Европа #США #ракеты #гарантии #территории #СМИ #СВО #война #мир #СеверныйПоток #Польша #Германия #ФРГ
TГ-канал Владимира Корнилова - https://t.me/kornilov1968
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
Перед Будапештом. Чего ждать от новой встречи Путина и ТрампаТрамп и Путин снова прокатили мир на эмоциональных качелях. Продолжительный разговор президентов России и США обнулили долго готовящийся важный визит Зеленского в Вашингтон. И снова "подход к снаряду" украинской делегации в Овальном кабинете оказался безрезультативным.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
