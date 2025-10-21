https://ukraina.ru/20251021/pochemu-u-rossii-teper-razvyazany-ruki-i-kakie-tseli-u-trampa-po-ukraine--kornilov-1070433195.html
Почему у России теперь развязаны руки и какие цели у Трампа по Украине — Корнилов
Политолог, политический обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в студии Украина.ру рассказал об ожиданиях и рисках, связанных Украина.ру, 21.10.2025
2025-10-21T15:57
2025-10-21T15:57
2025-10-21T15:57
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070434814_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0722357f6f3c06f322a3584aba4e2145.jpg
Политолог, политический обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в студии Украина.ру рассказал об ожиданиях и рисках, связанных с проведением саммита в Будапеште, а также проанализировал цели президента США Дональда Трампа и позицию стран ЕС по украинскому конфликту: 08:00 – О предстоящем саммите в Будапеште; 01:59 – Почему Венгрия – удачное место для саммита? 03:41 – Цели Трампа в переговорном процессе по Украине; 05:19 – Меняющаяся риторика Трампа по украинскому вопросу; 07:20 – Вероятность переговоров с участием Зеленского; 08:30 – Цели Европы в украинском конфликте; 11:04 – Украинское влияние на страны ЕС; 12:58 – Реакция зарубежных СМИ на действия Трампа; 15:03 – Отказ в экстрадиции украинца по делу о подрыве "Северных потоков"; 16:42 – Речь польского судьи во время слушания дела о подрыве "СП"; 22:10 – Будут ли наказаны виновные в подрыве "СП"?
Политолог, политический обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в студии Украина.ру рассказал об ожиданиях и рисках, связанных с проведением саммита в Будапеште, а также проанализировал цели президента США Дональда Трампа и позицию стран ЕС по украинскому конфликту:
08:00 – О предстоящем саммите в Будапеште;
01:59 – Почему Венгрия – удачное место для саммита?
03:41 – Цели Трампа в переговорном процессе по Украине;
05:19 – Меняющаяся риторика Трампа по украинскому вопросу;
07:20 – Вероятность переговоров с участием Зеленского;
08:30 – Цели Европы в украинском конфликте;
11:04 – Украинское влияние на страны ЕС;
12:58 – Реакция зарубежных СМИ на действия Трампа;
15:03 – Отказ в экстрадиции украинца по делу о подрыве "Северных потоков";
16:42 – Речь польского судьи во время слушания дела о подрыве "СП";
22:10 – Будут ли наказаны виновные в подрыве "СП"?
