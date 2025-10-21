https://ukraina.ru/20251021/obeschaniya-peredat-tomagavki-ne-izmenyat-pozitsiyu-rossii--akopov-o-provale-strategii-zapada-1070360937.html

"Обещания передать "Томагавки" не изменят позицию России" — Акопов о провале стратегии Запада

"Обещания передать "Томагавки" не изменят позицию России" — Акопов о провале стратегии Запада - 21.10.2025 Украина.ру

"Обещания передать "Томагавки" не изменят позицию России" — Акопов о провале стратегии Запада

Попытки Запада продемонстрировать масштабную поддержку Киеву не оказали влияния на принципиальную позицию Москвы в переговорном процессе, что подтвердил последний разговор лидеров России и США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2025-10-21T04:20

2025-10-21T04:20

2025-10-21T04:20

новости

россия

сша

украина

петр акопов

дональд трамп

владимир путин

украина.ру

"томагавк"

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059383437_0:550:801:1000_1920x0_80_0_0_efad650ebd930361cedf1cfea3ec4b2b.jpg

Как отметил эксперт, после переговоров двух лидеров США активно пытались создать видимость мощной поддержки Киева. "Запад за это время пытался показать, что он мобилизует большие силы, финансовые и военные, в поддержку Украины", — сказал Акопов.Однако эти демонстративные усилия не принесли желаемого эффекта. "Телефонный разговор [президента США Дональда Трампа] с [президентом РФ Владимиром] Путиным подтвердил, что обещания [якобы] передать "Томагавки" и собрать для Украины больше денег, не изменят позицию России, пока Украина не придет в себя и не согласится на вывод войск", — заявил обозреватель.Акопов подчеркнул, что ключевым условием остается выполнение первоначальных требований РФ. "Позиция России остается неизменной: сначала вывод войск из Донбасса, затем переговоры. Никакие обещания западной помощи не могут отменить эту последовательность", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.Подробно про визит Зеленского в США — в статье Алексея Туманова "Затылок Зеленского, Хегсет в триколоре и голодный Трамп. Как украинец просил "Томагавки" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251018/kak-kreml-izmenil-plany-zelenskogo-na-180-gradusov-i-peredal-initsiativu-trampu-1070309034.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, петр акопов, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, "томагавк", ракеты, переговоры, переговоры по украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины