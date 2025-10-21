"Обещания передать "Томагавки" не изменят позицию России" — Акопов о провале стратегии Запада - 21.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251021/obeschaniya-peredat-tomagavki-ne-izmenyat-pozitsiyu-rossii--akopov-o-provale-strategii-zapada-1070360937.html
"Обещания передать "Томагавки" не изменят позицию России" — Акопов о провале стратегии Запада
"Обещания передать "Томагавки" не изменят позицию России" — Акопов о провале стратегии Запада - 21.10.2025 Украина.ру
"Обещания передать "Томагавки" не изменят позицию России" — Акопов о провале стратегии Запада
Попытки Запада продемонстрировать масштабную поддержку Киеву не оказали влияния на принципиальную позицию Москвы в переговорном процессе, что подтвердил последний разговор лидеров России и США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2025-10-21T04:20
2025-10-21T04:20
новости
россия
сша
украина
петр акопов
дональд трамп
владимир путин
украина.ру
"томагавк"
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059383437_0:550:801:1000_1920x0_80_0_0_efad650ebd930361cedf1cfea3ec4b2b.jpg
Как отметил эксперт, после переговоров двух лидеров США активно пытались создать видимость мощной поддержки Киева. "Запад за это время пытался показать, что он мобилизует большие силы, финансовые и военные, в поддержку Украины", — сказал Акопов.Однако эти демонстративные усилия не принесли желаемого эффекта. "Телефонный разговор [президента США Дональда Трампа] с [президентом РФ Владимиром] Путиным подтвердил, что обещания [якобы] передать "Томагавки" и собрать для Украины больше денег, не изменят позицию России, пока Украина не придет в себя и не согласится на вывод войск", — заявил обозреватель.Акопов подчеркнул, что ключевым условием остается выполнение первоначальных требований РФ. "Позиция России остается неизменной: сначала вывод войск из Донбасса, затем переговоры. Никакие обещания западной помощи не могут отменить эту последовательность", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.Подробно про визит Зеленского в США — в статье Алексея Туманова "Затылок Зеленского, Хегсет в триколоре и голодный Трамп. Как украинец просил "Томагавки" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251018/kak-kreml-izmenil-plany-zelenskogo-na-180-gradusov-i-peredal-initsiativu-trampu-1070309034.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059383437_34:535:654:1000_1920x0_80_0_0_84f8f83e732f7932bf42a40a7c7ee4c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, петр акопов, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, "томагавк", ракеты, переговоры, переговоры по украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины
Новости, Россия, США, Украина, Петр Акопов, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина.ру, "Томагавк", ракеты, переговоры, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины

"Обещания передать "Томагавки" не изменят позицию России" — Акопов о провале стратегии Запада

04:20 21.10.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Попытки Запада продемонстрировать масштабную поддержку Киеву не оказали влияния на принципиальную позицию Москвы в переговорном процессе, что подтвердил последний разговор лидеров России и США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Как отметил эксперт, после переговоров двух лидеров США активно пытались создать видимость мощной поддержки Киева. "Запад за это время пытался показать, что он мобилизует большие силы, финансовые и военные, в поддержку Украины", — сказал Акопов.
Однако эти демонстративные усилия не принесли желаемого эффекта. "Телефонный разговор [президента США Дональда Трампа] с [президентом РФ Владимиром] Путиным подтвердил, что обещания [якобы] передать "Томагавки" и собрать для Украины больше денег, не изменят позицию России, пока Украина не придет в себя и не согласится на вывод войск", — заявил обозреватель.
Акопов подчеркнул, что ключевым условием остается выполнение первоначальных требований РФ. "Позиция России остается неизменной: сначала вывод войск из Донбасса, затем переговоры. Никакие обещания западной помощи не могут отменить эту последовательность", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.
Подробно про визит Зеленского в США — в статье Алексея Туманова "Затылок Зеленского, Хегсет в триколоре и голодный Трамп. Как украинец просил "Томагавки" на сайте Украина.ру.
Константин Кеворкян - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
18 октября, 17:11
Как Кремль изменил планы Зеленского на 180 градусов и передал инициативу Трампу - Кеворкян В пятницу, 17 октября глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. По итогам встречи ракеты "Томагавк" так и не были переданы Украине.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАУкраинаПетр АкоповДональд ТрампВладимир ПутинУкраина.ру"Томагавк"ракетыпереговорыпереговоры по Украине 2025новости переговоровновости о переговорах России и Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40"На растяжке": эксперт раскрыл, сколько еще выдержит Зеленский и доживет ли он до Нового года
05:30"Часто меняет свое мнение": эксперт раскрыл, почему Трамп отложил вопрос о "Томагавках" для Украины
05:10"Будет хорошим мальчиком — с ним поговорят по телефону" — эксперт о новых условиях для Зеленского
05:10160 тысяч уголовных дел о дезертирстве: политолог раскрыл реальные масштабы бегства из ВСУ
05:00"Врубить давление на полную катушку": Акопов раскрыл, что должен сделать Трамп после Будапешта
04:50Коллапс неизбежен: эксперт Павлив рассказал о скором развале линии обороны ВСУ
04:40"На шее государства — удавка, Украина вступает в процесс осознания своей ненужности" — Маркосян
04:30Михаил Павлив: Сокращение численности украинской армии идёт с опережением всех прогнозов
04:26"Множим на ноль" энергетику. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Обещания передать "Томагавки" не изменят позицию России" — Акопов о провале стратегии Запада
04:10Провал попыток давления на Россию: Акопов объяснил неудачную тактику Трампа по Украине
04:04Нарышкин: В ЕС не знают, где набрать мобилизованных для войны с Россией
04:00"Трамп выслушал и сказал, что будет делать он": Маркосян о закрытой части встречи с Зеленским
03:48Нарышкин: Киев плюёт на настрой команды Трампа а европейские члены НАТО готовятся к войне
03:26Министр финансов США призвал Британию, Канаду и Германию усилить давление на Россию
03:00Законопроект о санкциях США против России намерены пока поставить на паузу
02:41Сенат США провалил очередную попытку принять бюджет правительства
02:26Президент Финляндии хочет "втиснуться" между Трампом и Зеленским
02:00Росавиация закрыла для полётов аэропорт на Черноморском побережье
01:43Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростов-на-Дону, есть раненые
Лента новостейМолния