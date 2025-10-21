https://ukraina.ru/20251021/ministr-finansov-ssha-prizval-britaniyu-kanadu-i-germaniyu-usilit-davlenie-na-rossiyu-1070405165.html
Министр финансов США призвал Британию, Канаду и Германию усилить давление на Россию
Министр финансов США Скотт Бессент в ходе прошедшей на прошлой неделе серии встреч со своими коллегами из ЕС, Великобритании, Канады и Германии призывал эти страны усилить экономическое давление на Россию. Об этом 21 октября сообщает РИА Новости
Бессент на прошлой неделе встречался с Еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, министром финансов Великобритании Рейчел Ривз, а также министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем. Как сообщили в американском минфине, в ходе каждых переговоров Бессент призывал стороны усилить экономическое давление на Россию.Ранее в ведомстве распространили релиз о том, что министр финансов США встречался и со своим немецким коллегой Ларсом Клингбайлем, где также озвучивал данный призыв.Из распространённых министерством финансов США релизов следует, что на каждой из встреч Бессент "подчеркнул ожидание администрации", что Брюссель, Лондон, Оттава и Берлин "усилят экономическое давление "Большой семерки" на Россию". И именно Европа примет лидирующую роль по данному направлению.По заявлению лидера республиканцев в Конгрессе США Джона Тьюна, законопроект о новых санкциях США против России американские законодатели пока "поставили на паузу".Президент США Дональд Трамп неоднократно признавал, что антироссийские санкции обходятся США в миллиарды долларов. Он также подчеркивал, что выжидает с введением новых рестрикций в надежде на заключение соглашения об урегулировании по Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
