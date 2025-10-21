https://ukraina.ru/20251021/ministr-finansov-ssha-prizval-britaniyu-kanadu-i-germaniyu-usilit-davlenie-na-rossiyu-1070405165.html

Министр финансов США призвал Британию, Канаду и Германию усилить давление на Россию

Министр финансов США призвал Британию, Канаду и Германию усилить давление на Россию - 21.10.2025 Украина.ру

Министр финансов США призвал Британию, Канаду и Германию усилить давление на Россию

Министр финансов США Скотт Бессент в ходе прошедшей на прошлой неделе серии встреч со своими коллегами из ЕС, Великобритании, Канады и Германии призывал эти страны усилить экономическое давление на Россию. Об этом 21 октября сообщает РИА Новости

2025-10-21T03:26

2025-10-21T03:26

2025-10-21T03:26

новости

украина.ру

сша

министерство финансов

канада

великобритания

ес

европа

германия

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062290372_0:200:800:650_1920x0_80_0_0_32126b24a812562c33efdc83b1bb88f0.jpg

Бессент на прошлой неделе встречался с Еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, министром финансов Великобритании Рейчел Ривз, а также министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем. Как сообщили в американском минфине, в ходе каждых переговоров Бессент призывал стороны усилить экономическое давление на Россию.Ранее в ведомстве распространили релиз о том, что министр финансов США встречался и со своим немецким коллегой Ларсом Клингбайлем, где также озвучивал данный призыв.Из распространённых министерством финансов США релизов следует, что на каждой из встреч Бессент "подчеркнул ожидание администрации", что Брюссель, Лондон, Оттава и Берлин "усилят экономическое давление "Большой семерки" на Россию". И именно Европа примет лидирующую роль по данному направлению.По заявлению лидера республиканцев в Конгрессе США Джона Тьюна, законопроект о новых санкциях США против России американские законодатели пока "поставили на паузу".Президент США Дональд Трамп неоднократно признавал, что антироссийские санкции обходятся США в миллиарды долларов. Он также подчеркивал, что выжидает с введением новых рестрикций в надежде на заключение соглашения об урегулировании по Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251020/1070388840.html

сша

канада

великобритания

европа

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, сша, министерство финансов, канада, великобритания, ес, европа, германия, антироссийские санкции, санкции