Министр финансов США призвал Британию, Канаду и Германию усилить давление на Россию - 21.10.2025
Министр финансов США призвал Британию, Канаду и Германию усилить давление на Россию
Министр финансов США призвал Британию, Канаду и Германию усилить давление на Россию - 21.10.2025 Украина.ру
Министр финансов США призвал Британию, Канаду и Германию усилить давление на Россию
Министр финансов США Скотт Бессент в ходе прошедшей на прошлой неделе серии встреч со своими коллегами из ЕС, Великобритании, Канады и Германии призывал эти страны усилить экономическое давление на Россию. Об этом 21 октября сообщает РИА Новости
2025-10-21T03:26
2025-10-21T03:26
Бессент на прошлой неделе встречался с Еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, министром финансов Великобритании Рейчел Ривз, а также министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем. Как сообщили в американском минфине, в ходе каждых переговоров Бессент призывал стороны усилить экономическое давление на Россию.Ранее в ведомстве распространили релиз о том, что министр финансов США встречался и со своим немецким коллегой Ларсом Клингбайлем, где также озвучивал данный призыв.Из распространённых министерством финансов США релизов следует, что на каждой из встреч Бессент "подчеркнул ожидание администрации", что Брюссель, Лондон, Оттава и Берлин "усилят экономическое давление "Большой семерки" на Россию". И именно Европа примет лидирующую роль по данному направлению.По заявлению лидера республиканцев в Конгрессе США Джона Тьюна, законопроект о новых санкциях США против России американские законодатели пока "поставили на паузу".Президент США Дональд Трамп неоднократно признавал, что антироссийские санкции обходятся США в миллиарды долларов. Он также подчеркивал, что выжидает с введением новых рестрикций в надежде на заключение соглашения об урегулировании по Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Министр финансов США призвал Британию, Канаду и Германию усилить давление на Россию

03:26 21.10.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Министр финансов США Скотт Бессент в ходе прошедшей на прошлой неделе серии встреч со своими коллегами из ЕС, Великобритании, Канады и Германии призывал эти страны усилить экономическое давление на Россию. Об этом 21 октября сообщает РИА Новости
Бессент на прошлой неделе встречался с Еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, министром финансов Великобритании Рейчел Ривз, а также министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем. Как сообщили в американском минфине, в ходе каждых переговоров Бессент призывал стороны усилить экономическое давление на Россию.
Ранее в ведомстве распространили релиз о том, что министр финансов США встречался и со своим немецким коллегой Ларсом Клингбайлем, где также озвучивал данный призыв.
Из распространённых министерством финансов США релизов следует, что на каждой из встреч Бессент "подчеркнул ожидание администрации", что Брюссель, Лондон, Оттава и Берлин "усилят экономическое давление "Большой семерки" на Россию". И именно Европа примет лидирующую роль по данному направлению.
По заявлению лидера республиканцев в Конгрессе США Джона Тьюна, законопроект о новых санкциях США против России американские законодатели пока "поставили на паузу".
Президент США Дональд Трамп неоднократно признавал, что антироссийские санкции обходятся США в миллиарды долларов. Он также подчеркивал, что выжидает с введением новых рестрикций в надежде на заключение соглашения об урегулировании по Украине.
Кая Каллас
Вчера, 18:58
Каллас рассказала, когда ЕС примет 19-й пакет санкций против РоссииЕврокомиссия прокомментировала ход подготовки очередного грозного пакета антироссийских санкций. Об этом 20 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
