Бумеранг вернулся: как США принудили Нидерланды в "отжиму" производителя полупроводников

General Motors, Toyota, Ford, Volkswagen, Hyundaiи BMW предупредили о возможных перебоях в поставках полупроводников с ноября текущего года из-за введения правительством Нидерландов внешнего управления на заводах Nexperia по соображениям обеспечения государственной безопасности.

Дело Nexperia весьма примечательно и рискует породить далеко идущие последствия как для Китая, так и для Евросоюза.Купить можноВ далёком 2019 году китайская компания Wingtech Technology купила у нидерландской ТНК Philips её полупроводниковое подразделение — компанию Nexperia. Бизнес у голландцев чах, компания накапливала долги и средств для развития не имела. Китайцы выкупили Nexperia за 3,63 млрд евро с ворохом инвестиционных обязательств.Естественно, сделка получила одобрение со стороны нидерландского Министерства экономических дел, американского Комитета по иностранным инвестициям, а также регуляторов Китая и Тайваня. Ни один из государственных органов критических рисков в сделке не увидел — иначе её не одобрили бы.Под крылышком Wingtech Technology дела у Nexperia пошли в гору. Валовая прибыль в 2022 году подросла до 42,4% по сравнению с 25% в 2020 году, а выручка в 2022 году достигла рекордных 2,36 млрд евро. К октябрю 2024 года Nexperia полностью погасила долги. В Шанхае был построен завод стоимостью 1,85 млрд долларов, модернизированы фабрики в Гамбурге и Манчестере. Портфель Nexperia пополнился новыми патентами — сказалось открытие R&D центра в Азии и расширение центров в Европе.Производство перешагнуло отметку в 110 млрд чипов, что позволило компании занять внушительные 10% мирового рынка в сегментах автомобильной, промышленной и потребительской электроники.После покупки Nexperia китайская Wingtech Technology купила завод микропроцессоров в Ньюпорте и расширила фабрику в Манчестере.Но в конце 2022 года у Wingtech Technology начались проблемы.В Великобритании ещё в 2021 году приняли Закон о национальной безопасности и инвестициях, который вступил в силу в 2023 году, ограничил иностранные инвестиции в 17 отраслей экономики. А в конце 2022 года британское правительство потребовало продать приобретенные ранее за 75 млн долларов (хорошая иллюстрация ценности фабрики) 86% акций Newport Wafer Fab. Вскоре правительство Германии запретило ещё одной китайской компании через её шведскую "дочку" приобретение полупроводниковых фабрик в ФРГ. Правительство Нидерландов насторожилось поглощением Wingtech Technology стартапа Nowi, но сделку в итоге одобрили.Мир изменилсяОказалось, что мир с 2019 года, когда власти Нидерландов одобрили сделку, несколько изменился.Во-первых, если в 2004 году Китай был на 4-м месте в мировом рейтинге автопроизводителей с долей в 8,1%, то в 2024 году Китай оказался уже на первом месте с долей в 33,8%. Выпуск легковых автомобилей за это время вырос с 2,48 млн до 27,48 млн штук или больше, чем в 10 раз. Китайский внутренний рынок автомобилей теперь в 2 раза превышает рынок США, а автозаводов в КНР свыше 437 штук по сравнению с 10 в Германии.Во-вторых, несмотря на чередование президентства Трампа демократом Байденом, политика США по отношению к КНР не только не изменилась, но и даже ужесточилась. США ввели букет санкций против китайских IT-компаний, отрезали полупроводниковые заводы КНР от поставок литографов (из всё тех же Нидерландов), ПО для разработки чипов и приложили все силы, чтобы отвадить от китайского рынка его соседей в лице Японии и Южной Кореи.Завод в английском Ньюпорте, откуда прогнали Wingtech,был первой ласточкой — США по дипломатическим каналам добивались пересмотра сделки по приобретению фабрики сразу же после её заключения.В-третьих, генералы вновь ошиблись и, как всегда, готовились к прошлым войнам. Поле боя захватили дроны, а европейская бюрократия принялась спешно пытаться восстанавливать технологический суверенитет во многих отраслях.В Европе приняли European Chips Act, решив к 2030 году увеличить долю Евросоюза на мировом рынке полупроводников с 10% до 20%, вот только отчёт Европейской счётной палаты прогнозирует рост доли лишь до 11,7%, отмечая целый букет проблем.Заодно евробюрократия чем дальше, тем сильнее идеологизировалась, начиная верить своей же пропаганде с чёрно-белым видением не только России, но и Китая.Проще говоря, Китай стал экономическим конкурентом и политическим оппонентом, а США усилили нажим на своих союзников, принуждая их сперва ограничивать контакты с китайским бизнесом, а затем уже и рвать отношения с КНР.Бойтесь своих желанийИ вот с конкурентом и оппонентом начали бороться.В конце декабря 2024 года США включили Wingtech Technology в санкционный список и стали давить на правительство Нидерландов так же, как в 2022 году давили на власти Великобритании.А 29 сентября Министерство торговли США ввело в действие "правило аффилированных лиц". Оно ограничило экспорт для иностранных компаний, в которых более 50% капитала принадлежит или контролируется организациями, в том числе китайскими, из санкционных списков США. Проще говоря, американские власти создали условия, когда поставки чипов Nexperia в США станут невозможны.В итоге давление из США сработало: 13 октября власти Нидерландов воспользовались нормами закона о контроле стратегических предприятий (Goods Availability Act) от 1952 года для обеспечения технологического суверенитета и предотвращения рисков для национальной безопасности страны. У властей есть опасения по поводу возможной передачи технологий (можно не сомневаться, что технологии уже давно переданы) китайской материнской компании Nexperia, Wingtech Technology. Также власти Нидерландов сочли необходимым обеспечить достаточный запас микросхем в условиях растущей международной торговой напряжённости. В итоге на Nexperia ввели внешнее управление, а её гендиректора-китайца отстранили от управления.Отсылка в госбезопасности не случайна — она универсальна и позволяет избежать необходимости что-либо обосновывать. Задавать риторические вопросы о том, куда глядели в 2018–2019 году сами же власти Нидерландов не стоит — тогда их всё устраивало.Гендиректор Nexperia Сюэчжэн Чжан назвал решение Нидерландов "чрезмерным вмешательством, продиктованным геополитическими предубеждениями, а не объективной оценкой рисков", акции компании на Шанхайской бирже просели на максимально допустимые 10%. "Жэньминь жибао", официальная газета Центрального комитета Коммунистической партии Китая, назвала поглощение "законным грабежом", предупредив, что Запад использует "национальную безопасность" как предлог для того, чтобы не отставать от Китая. А власти КНР запретили Nexperia и её субподрядчикам экспортировать компоненты, собранные в Китае.А теперь подоспели первые опасения автоконцернов — главных потребителей продукции. 14 октября они получили уведомление от Nexperia об отсутствии гарантий поставок новых микросхем. Автоконцерны просят решить проблему в кратчайшие сроки "на политическом уровне".Что дальшеВот только решить вопрос на "политическом уровне" в ближайшее время будет крайне непросто.США и КНР максимально подняли ставки в своей торговой войне: перемирие сорвано, США ввели портовый сбор для китайских судов, а КНР ответил США взаимностью по данному вопросу, заодно Пекин ввёл экспортный контроль за своими редкоземельными металлами и технологиями для их производства. И вот стараниями США Нидерланды этот и без того тугой узел проблем затянули ещё сильнее.И, если внимательный читатель дочитал до этого момента, то у него наверняка уже созрел логичный вопрос: "А нам с этого что?".Проблемы европейских и американских автопроизводителей у россиян ничего кроме злорадства не вызывают, поэтому жалеть автоконцерны из недружественных стран у нас никто не будет.США постепенно прогибают Евросоюз и вынуждают его вводить антикитайские ограничения, что будет сильно бить по Евросоюзу, но иногда будет прилетать и по самим США. Китай будет отвечать США и ЕС симметрично, а это будет приводить лишь к ещё большей эскалации — китайские товарищи будут ускоренно проходить всё то же, что Россия прошла в период с 2014 по 2022 годы.А значит со временем — с поправкой на развитие событий и инерцию китайских товарищей — решать некоторые вопросы Китаю и России будет проще. В целом, дружить против кого-то всегда легче, чем дружить ради чего-то.О ситуации в мировой энергетике - в статье Олега Хавича "Энергетические войны: ЕС отказывается от российского газа, Индия наращивает закупки российской нефти"

