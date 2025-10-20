https://ukraina.ru/20251020/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-20-oktyabrya-1070352858.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 октября

Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.

По его словам, на данный момент еще рано говорить о том, что Покровская городская агломерация в скором времени падет: на этом направлении, уточнил эксперт, ВСУ отчаянно сопротивляются, проводят ожесточенные контратаки, цепляясь за каждый дом.В понедельник также глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские военные уже заходят на окраины Константиновки. Помимо этого, он заявил, что ВС РФ перемалывают подразделения противника в районе Добропольского выступ. Подробности в публикации Продвижение ВС РФ, тяжелые бои в Покровске и освобожденные населенные пункты: фронтовая сводка.

