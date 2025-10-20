https://ukraina.ru/20251020/armiya-rossii-osvobodila-lenino-1070363250.html

Армия России освободила Ленино

Армия России освободила Ленино - 20.10.2025 Украина.ру

Армия России освободила Ленино

Ещё один населённый пункт Донецкой Народной Республики перешёл под контроль российской армии. Об этом 20 октября сообщает Минобороны РФ.

2025-10-20T12:43

2025-10-20T12:43

2025-10-20T12:43

новости

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

вооруженные силы украины

украина.ру

всу

разгром всу

сво

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/07/1069742408_0:0:3241:1824_1920x0_80_0_0_a3e1f1e5af6d982ede50fe4965b0ad89.jpg

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ленино Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Подразделения российской группировки нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Красноармейск, Гришино, Торецкое, Новониколаевка, Димитров, Вольное и Новопавловка (ДНР) и Новогригоровка (Днепропетровская область)."Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия", - сказано в сводке Минобороны России.Тем временем ВСУ вынуждены признать: ВС РФ прорвались в центральную часть Покровска Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру..

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, разгром всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, сводка сво, наступление вс рф, новые регионы, донбасс