Армия России освободила Ленино
Ещё один населённый пункт Донецкой Народной Республики перешёл под контроль российской армии. Об этом 20 октября сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ленино Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Подразделения российской группировки нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Красноармейск, Гришино, Торецкое, Новониколаевка, Димитров, Вольное и Новопавловка (ДНР) и Новогригоровка (Днепропетровская область)."Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия", - сказано в сводке Минобороны России.Тем временем ВСУ вынуждены признать: ВС РФ прорвались в центральную часть Покровска
Армия России освободила Ленино

12:43 20.10.2025
 
Ещё один населённый пункт Донецкой Народной Республики перешёл под контроль российской армии. Об этом 20 октября сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ленино Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Подразделения российской группировки нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Красноармейск, Гришино, Торецкое, Новониколаевка, Димитров, Вольное и Новопавловка (ДНР) и Новогригоровка (Днепропетровская область).
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия", - сказано в сводке Минобороны России.
Тем временем ВСУ вынуждены признать: ВС РФ прорвались в центральную часть Покровска
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру..
