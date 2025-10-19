https://ukraina.ru/20251019/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-zabytyy-den-sozdaniya-upa-i-porazhenie-azova-pod-ternopolem-1070313857.html
Западная Украина за минувшую неделю: забытый день создания УПА* и поражение "Азова"* под Тернополем
Западная Украина за минувшую неделю: забытый день создания УПА* и поражение "Азова"* под Тернополем - 19.10.2025 Украина.ру
Западная Украина за минувшую неделю: забытый день создания УПА* и поражение "Азова"* под Тернополем
Военные из 3-й штурмовой бригады ВСУ почти месяц насильственно мобилизовали, грабили и пытали местных мужчин в Тернопольской области
2025-10-19T07:07
2025-10-19T07:07
2025-10-19T07:07
западная украина за неделю
эксклюзив
тернопольская область
украина
тернополь
степан бандера
виктор ющенко
петр порошенко
оун
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058079481_0:19:1291:745_1920x0_80_0_0_83185c2528208ebd066bc7ad20bd56f2.jpg
День создания УПА* остался почти незамеченным в регионе14 октября отмечают как день основания Украинской повстанческой армии (УПА*), хотя историки дискутируют о дате создания этого вооруженного формирования Организации украинских националистов* (точнее, крыла ОУН* во главе со Степаном Бандерой). Считается, что 14 октября 1942 года в городе Сарны (ныне Ровенская область) было сформировано первое подразделение (сотня) УПА* во главе с полевым командиром Сергеем Качинским ("Остапом"), военным референтом ОУН(б) в этой части Волыни. Однако ни одно официальное решение в тот день принято не было.В 1944 году был создан орган политического руководства УПА под названием "Украинская главная освободительная рада" (УГВР). Именно УГВР в мае 1947 года своим постановлением закрепила традицию праздновать День создания УПА – отдельно подчеркнув отсылку к казачьим традициям. "День 14 октября, совпадающий с историческим казацким праздником Покрова, основывается как праздничный день УПА", – говорилось в этом постановлении.С начала 1990-х годов на Западной Украине 14 октября стали проводить Марш славы героев (Марш УПА) – шествие ветеранских организаций ОУН-УПА и их поклонников. Традицию отмечать праздник Покрова Богородицы как День УПА по всей Украине фактически ввёл третий президент Виктор Ющенко. 14 октября 2006 года он подписал указ, который предусматривал "всестороннее и объективное" изучение и освещение деятельности ОУН-УПА и других организаций национально-освободительного движения, и инициировал законопроект о предоставлении статуса ветеранов боевикам ОУН-УПА. А в 2014 году президент Петр Порошенко принял решение отмечать 14 октября День защитника Украины.Религиозный праздник Покрова Пресвятой Богородицы на Украине два года назад был перенесен с 14 октября на 1 октября – а вместе с ним и День защитников Украины. Это произошло из-за перехода раскольничьей "Православной церкви Украины" и Украинской греко-католической церквей на так называемый новоюлианский календарь. Однако последователи Бандеры продолжают отмечать День создания УПА именно 14 октября. Правда, в этом году меры по случаю этой даты на Западной Украине можно было пересчитать по пальцам.Областная власть (и то не исполнительная, а представительская) присоединилась к празднованиям только на Тернопольщине, и лишь потому, что Тернопольский облсовет возглавляет выдвиженец националистической партии "Свобода"* Богдан Бутковский. 14 октября он принял участие в литературно-художественной акции "Эхо повстанческого края", состоявшейся на территории музея "Лагерь военного округа УПА "Волынь-Юг" близ села Антоновцы (это территория исторической Волыни). В тот же день в музее национально-освободительной борьбы Тернопольской области была открыта выставка "УПА – ответ непокорённого народа", подготовленная Украинским институтом национальной памяти и Центром исследований освободительного движения, пропагандирующим традиции ОУН-УПА.В других областях региона эта дата была отмечена только на районном уровне. Так, в Ровенской области заместитель главы Сарненской районной администрации Руслана Савчук вместе с представителями районного и городского советов возложили цветы на могилы погибших воинов УПА* в сёлах Копище и Тутовичи. В мероприятии приняли участие менее десятка человек с сине-жёлтыми и красно-чёрными флагами. А во Владимире Волынской области к памятнику боевикам ОУН-УПА вышли только два чиновника – городской голова Владимира Игорь Палёнка и председатель Владимирского районного совета Виктор Хиц.На родине Бандеры, в прикарпатском селе Старый Угринов, к празднованию Дня УПА подошли креативнее – здесь его совместили с годовщиной смерти раскольника ОУН. После привычных панихиды и "веча памяти" в Историко-мемориальном музее Степана Бандеры открыли выставку, на которой представили личные вещи проводника ОУН(б) – его пишущую машинку, фотоаппарат, часы, а также документы, выданные на фамилии Карпьяк и Попель, под которыми Бандера жил в Германии.А во Львове вечером 14 октября у памятника Степану Бандере прошла акция ко Дню создания УПА и Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая тоже отмечает свое основание в этот день. В ней приняли участие ветераны и активисты националистических организаций. По словам организаторов, подобные мероприятия будут проходить и дальше, поскольку "важно поддерживать связь между поколениями борцов и формировать сознательную национальную среду".В акции, которая состоялась в привычной неонацистской эстетике, с факелами и салютами "от сердца к солнцу", принял участие боец Третьей штурмовой бригады с позывным "Макар", который заявил: "Мы хотели показать, что борьба за Украину не завершена. Это не только история – это настоящее, в котором мы продолжаем дело тех, кто не покорился. Наша очередь побеждать!" На фоне менее 50 присутствующих такой пафос выглядел откровенно смешно, особенно на фоне былых "Маршей УПА" во Львове, в которых участвовали десятки тысяч человек.Третья штурмовая бригада проиграла битву за Тернопольскую областьКак оказалось, за несколько недель до Дня УПА десятки военнослужащих Третьей штурмовой бригады (созданной на основе "Азова"*) высадились в Тернопольской области, где их привлекли к мероприятиям по "оповещению населения" – так в украинских территориальных центрах комплектования (ТЦК, военкомат) называют принудительную мобилизацию мужчин, выловленных на улицах и других общественных местах.Сначала жуткие истории о деятельности "штурмовиков" передавали из уст в уста, ведь местные СМИ боялись их публиковать. Однако 13 октября сначала телеграм-каналы, а затем порталы и телекомпании Тернополя сообщили о том, что возле торгового центра "Орнава" мужчины в военной форме и полицейские двумя микроавтобусами заблокировали автомобиль, в котором находились известный в Тернопольской области тренер футбольного клуба "Борщев" 49-летний Сергей Задорожный с супругой. В салоне авто они просидели почти сутки. К ним также приезжала адвокат, которая сообщила, что у мужчины есть все документы для отсрочки.По словам очевидцев, к машине не подпускали никого, а людям, пытавшимся передать воду или еду, запрещали это делать. Под колеса автомобиля были установлены металлические "ежи", чтобы не дать ему уехать. В конце концов, вечером 13 октября автомобиль переехал шипы и выехал с парковки. Машину с неизвестными в балаклавах, пытавшуюся преследовать супругов, толпа заблокировала, началась драка. Тренеру удалось скрыться, сейчас его разыскивает полиция.14 октября в Тернопольском областном ТЦК пригрозили, что к мобилизации будут теперь привлекать военных из боевых подразделений. "ВСУ проводят мобилизационные мероприятия с учётом новых подходов и привлечением боевых подразделений в процесс оповещения граждан. Такие группы формируются из военнослужащих, у которых есть боевой опыт, и пользуются уважением среди собратьев и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности", – было сказано в сообщении.Однако уже на следующий день ситуация в корне изменилась. Утром 15 октября СМИ сообщили, что в Тернополе правоохранители проводят массовые задержания лиц в похожей на военный камуфляж одежде. Полиция действовала оперативно, мужчин задерживали прямо на улице или возле торговых центров.Впоследствии тернопольский активист Роман Довбенко написал в социальных сетях, что полиция задержала военных Третьей штурмовой бригады за пытки и удержание в подвалах мужчин. Кроме того, по его словам, военные отбирали у местных жителей автомобили и требовали деньги за их возвращение."В течение месяца у нас находятся представители этой бригады. Большинство из них, которые сейчас находятся в области, начали заниматься откровенным беззаконием. Их приобщили к дополнительному оповещению населения – вместо этого они начали отбирать авто у гражданских, удерживали парней в подвалах и ждали финансового вознаграждения, чтобы их типа не мобилизовали. Сейчас начали их активно задерживать", – подчеркнул Довбенко.Вечером начальник полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко прокомментировал ситуацию. По его словам, накануне полиция получила оперативную информацию о "незаконной деятельности некоторых военнослужащих в Тернопольской области". А 15 октября бойцы роты полиции особого назначения Тернопольской области при поддержке спецназовцев из четырёх областей Украины "реализовали масштабную спецоперацию по прекращению преступной деятельности военнослужащих".В полиции подробно рассказали о преступлениях военных. "Правоохранители зафиксировали случаи особой жестокости. Одного из действующих военнослужащих, находившегося на лечении, нападавшие встретили на улице, силой посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении. Его избили, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен за освобождение. Другого жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед автомобилем. Впоследствии его избили и удерживали в течение трёх дней в бесчеловечных условиях. Ещё одно преступление задокументировано в Ивано-Франковской области. Там военные остановили автомобиль потерпевшего, насильно пересадили мужчину в собственное транспортное средство, а его машину угнали. Своих жертв они запугивали, а в случае обращения в полицию – угрожали физической расправой", – говорится в сообщении.16-17 октября судьи Тернопольского горрайонного суда избирали меры пресечения для шести задержанных военных Третьей штурмовой бригады. Адвокат боевиков просила отпустить их на поруки заместителя командира воинской части. Однако судья постановила: в ходатайстве стороны защиты о применении меры пресечения в виде личной поруки – отказать, ходатайство прокурора удовлетворить и назначить меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.Читайте также: Женщины против ТЦК, "патриоты" против бандитов, людоловы против монахов. Что происходит в Тернополе* деятельность организации запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20251016/ternopolskiy-front-3-y-shturmovoy-nasilie-grabezhi-izdevatelstva-1070193801.html
тернопольская область
украина
тернополь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058079481_297:0:1290:745_1920x0_80_0_0_0f644fcd72074e07adaa3bc441d0eb26.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, тернопольская область, украина, тернополь, степан бандера, виктор ющенко, петр порошенко, оун, вооруженные силы украины, оун-упа
Западная Украина за минувшую неделю: забытый день создания УПА* и поражение "Азова"* под Тернополем
Военные из 3-й штурмовой бригады ВСУ почти месяц насильственно мобилизовали, грабили и пытали местных мужчин в Тернопольской области
День создания УПА* остался почти незамеченным в регионе
14 октября отмечают как день основания Украинской повстанческой армии (УПА*), хотя историки дискутируют о дате создания этого вооруженного формирования Организации украинских националистов* (точнее, крыла ОУН* во главе со Степаном Бандерой). Считается, что 14 октября 1942 года в городе Сарны (ныне Ровенская область) было сформировано первое подразделение (сотня) УПА* во главе с полевым командиром Сергеем Качинским ("Остапом"), военным референтом ОУН(б) в этой части Волыни. Однако ни одно официальное решение в тот день принято не было.
В 1944 году был создан орган политического руководства УПА под названием "Украинская главная освободительная рада" (УГВР). Именно УГВР в мае 1947 года своим постановлением закрепила традицию праздновать День создания УПА – отдельно подчеркнув отсылку к казачьим традициям. "День 14 октября, совпадающий с историческим казацким праздником Покрова, основывается как праздничный день УПА", – говорилось в этом постановлении.
С начала 1990-х годов на Западной Украине 14 октября стали проводить Марш славы героев (Марш УПА) – шествие ветеранских организаций ОУН-УПА и их поклонников. Традицию отмечать праздник Покрова Богородицы как День УПА по всей Украине фактически ввёл третий президент Виктор Ющенко. 14 октября 2006 года он подписал указ, который предусматривал "всестороннее и объективное" изучение и освещение деятельности ОУН-УПА и других организаций национально-освободительного движения, и инициировал законопроект о предоставлении статуса ветеранов боевикам ОУН-УПА. А в 2014 году президент Петр Порошенко принял решение отмечать 14 октября День защитника Украины.
Религиозный праздник Покрова Пресвятой Богородицы на Украине два года назад был перенесен с 14 октября на 1 октября – а вместе с ним и День защитников Украины. Это произошло из-за перехода раскольничьей "Православной церкви Украины" и Украинской греко-католической церквей на так называемый новоюлианский календарь. Однако последователи Бандеры продолжают отмечать День создания УПА именно 14 октября. Правда, в этом году меры по случаю этой даты на Западной Украине можно было пересчитать по пальцам.
Областная власть (и то не исполнительная, а представительская) присоединилась к празднованиям только на Тернопольщине, и лишь потому, что Тернопольский облсовет возглавляет выдвиженец националистической партии "Свобода"* Богдан Бутковский. 14 октября он принял участие в литературно-художественной акции "Эхо повстанческого края", состоявшейся на территории музея "Лагерь военного округа УПА "Волынь-Юг" близ села Антоновцы (это территория исторической Волыни). В тот же день в музее национально-освободительной борьбы Тернопольской области была открыта выставка "УПА – ответ непокорённого народа", подготовленная Украинским институтом национальной памяти и Центром исследований освободительного движения, пропагандирующим традиции ОУН-УПА.
В других областях региона эта дата была отмечена только на районном уровне. Так, в Ровенской области заместитель главы Сарненской районной администрации Руслана Савчук вместе с представителями районного и городского советов возложили цветы на могилы погибших воинов УПА* в сёлах Копище и Тутовичи. В мероприятии приняли участие менее десятка человек с сине-жёлтыми и красно-чёрными флагами. А во Владимире Волынской области к памятнику боевикам ОУН-УПА вышли только два чиновника – городской голова Владимира Игорь Палёнка и председатель Владимирского районного совета Виктор Хиц.
На родине Бандеры, в прикарпатском селе Старый Угринов, к празднованию Дня УПА подошли креативнее – здесь его совместили с годовщиной смерти раскольника ОУН. После привычных панихиды и "веча памяти" в Историко-мемориальном музее Степана Бандеры открыли выставку, на которой представили личные вещи проводника ОУН(б) – его пишущую машинку, фотоаппарат, часы, а также документы, выданные на фамилии Карпьяк и Попель, под которыми Бандера жил в Германии.
А во Львове вечером 14 октября у памятника Степану Бандере прошла акция ко Дню создания УПА и Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая тоже отмечает свое основание в этот день. В ней приняли участие ветераны и активисты националистических организаций. По словам организаторов, подобные мероприятия будут проходить и дальше, поскольку "важно поддерживать связь между поколениями борцов и формировать сознательную национальную среду".
В акции, которая состоялась в привычной неонацистской эстетике, с факелами и салютами "от сердца к солнцу", принял участие боец Третьей штурмовой бригады с позывным "Макар", который заявил: "Мы хотели показать, что борьба за Украину не завершена. Это не только история – это настоящее, в котором мы продолжаем дело тех, кто не покорился. Наша очередь побеждать!" На фоне менее 50 присутствующих такой пафос выглядел откровенно смешно, особенно на фоне былых "Маршей УПА" во Львове, в которых участвовали десятки тысяч человек.
Третья штурмовая бригада проиграла битву за Тернопольскую область
Как оказалось, за несколько недель до Дня УПА десятки военнослужащих Третьей штурмовой бригады (созданной на основе "Азова"*) высадились в Тернопольской области, где их привлекли к мероприятиям по "оповещению населения" – так в украинских территориальных центрах комплектования (ТЦК, военкомат) называют принудительную мобилизацию мужчин, выловленных на улицах и других общественных местах.
Сначала жуткие истории о деятельности "штурмовиков" передавали из уст в уста, ведь местные СМИ боялись их публиковать. Однако 13 октября сначала телеграм-каналы, а затем порталы и телекомпании Тернополя сообщили о том, что возле торгового центра "Орнава" мужчины в военной форме и полицейские двумя микроавтобусами заблокировали автомобиль, в котором находились известный в Тернопольской области тренер футбольного клуба "Борщев" 49-летний Сергей Задорожный с супругой. В салоне авто они просидели почти сутки. К ним также приезжала адвокат, которая сообщила, что у мужчины есть все документы для отсрочки.
По словам очевидцев, к машине не подпускали никого, а людям, пытавшимся передать воду или еду, запрещали это делать. Под колеса автомобиля были установлены металлические "ежи", чтобы не дать ему уехать. В конце концов, вечером 13 октября автомобиль переехал шипы и выехал с парковки. Машину с неизвестными в балаклавах, пытавшуюся преследовать супругов, толпа заблокировала, началась драка. Тренеру удалось скрыться, сейчас его разыскивает полиция.
14 октября в Тернопольском областном ТЦК пригрозили, что к мобилизации будут теперь привлекать военных из боевых подразделений. "ВСУ проводят мобилизационные мероприятия с учётом новых подходов и привлечением боевых подразделений в процесс оповещения граждан. Такие группы формируются из военнослужащих, у которых есть боевой опыт, и пользуются уважением среди собратьев и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности", – было сказано в сообщении.
Однако уже на следующий день ситуация в корне изменилась. Утром 15 октября СМИ сообщили, что в Тернополе правоохранители проводят массовые задержания лиц в похожей на военный камуфляж одежде. Полиция действовала оперативно, мужчин задерживали прямо на улице или возле торговых центров.
Впоследствии тернопольский активист Роман Довбенко написал в социальных сетях, что полиция задержала военных Третьей штурмовой бригады за пытки и удержание в подвалах мужчин. Кроме того, по его словам, военные отбирали у местных жителей автомобили и требовали деньги за их возвращение.
"В течение месяца у нас находятся представители этой бригады. Большинство из них, которые сейчас находятся в области, начали заниматься откровенным беззаконием. Их приобщили к дополнительному оповещению населения – вместо этого они начали отбирать авто у гражданских, удерживали парней в подвалах и ждали финансового вознаграждения, чтобы их типа не мобилизовали. Сейчас начали их активно задерживать", – подчеркнул Довбенко.
Вечером начальник полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко прокомментировал ситуацию. По его словам, накануне полиция получила оперативную информацию о "незаконной деятельности некоторых военнослужащих в Тернопольской области". А 15 октября бойцы роты полиции особого назначения Тернопольской области при поддержке спецназовцев из четырёх областей Украины "реализовали масштабную спецоперацию по прекращению преступной деятельности военнослужащих".
"Сейчас следователи объявили семи фигурантам подозрения по разным статьям Уголовного кодекса: пытки, незаконное лишение свободы, разбой и незаконное завладение транспортным средством. Изъяты мобильные телефоны, транспортные средства, оружие и другие вещи их противоправной деятельности, а также фото/видео доказательства с изъятых мобильных телефонов, где они сами документировали свои преступные действия. Наибольший цинизм заключался в том, что нападавшие издевались над людьми, которые были тяжело ранены на войне и находились на реабилитации", – рассказал Зюбаненко.
В полиции подробно рассказали о преступлениях военных. "Правоохранители зафиксировали случаи особой жестокости. Одного из действующих военнослужащих, находившегося на лечении, нападавшие встретили на улице, силой посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении. Его избили, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен за освобождение. Другого жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед автомобилем. Впоследствии его избили и удерживали в течение трёх дней в бесчеловечных условиях. Ещё одно преступление задокументировано в Ивано-Франковской области. Там военные остановили автомобиль потерпевшего, насильно пересадили мужчину в собственное транспортное средство, а его машину угнали. Своих жертв они запугивали, а в случае обращения в полицию – угрожали физической расправой", – говорится в сообщении.
16-17 октября судьи Тернопольского горрайонного суда избирали меры пресечения для шести задержанных военных Третьей штурмовой бригады. Адвокат боевиков просила отпустить их на поруки заместителя командира воинской части. Однако судья постановила: в ходатайстве стороны защиты о применении меры пресечения в виде личной поруки – отказать, ходатайство прокурора удовлетворить и назначить меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
* деятельность организации запрещена на территории РФ