https://ukraina.ru/20251019/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-zabytyy-den-sozdaniya-upa-i-porazhenie-azova-pod-ternopolem-1070313857.html

Военные из 3-й штурмовой бригады ВСУ почти месяц насильственно мобилизовали, грабили и пытали местных мужчин в Тернопольской области

День создания УПА* остался почти незамеченным в регионе14 октября отмечают как день основания Украинской повстанческой армии (УПА*), хотя историки дискутируют о дате создания этого вооруженного формирования Организации украинских националистов* (точнее, крыла ОУН* во главе со Степаном Бандерой). Считается, что 14 октября 1942 года в городе Сарны (ныне Ровенская область) было сформировано первое подразделение (сотня) УПА* во главе с полевым командиром Сергеем Качинским ("Остапом"), военным референтом ОУН(б) в этой части Волыни. Однако ни одно официальное решение в тот день принято не было.В 1944 году был создан орган политического руководства УПА под названием "Украинская главная освободительная рада" (УГВР). Именно УГВР в мае 1947 года своим постановлением закрепила традицию праздновать День создания УПА – отдельно подчеркнув отсылку к казачьим традициям. "День 14 октября, совпадающий с историческим казацким праздником Покрова, основывается как праздничный день УПА", – говорилось в этом постановлении.С начала 1990-х годов на Западной Украине 14 октября стали проводить Марш славы героев (Марш УПА) – шествие ветеранских организаций ОУН-УПА и их поклонников. Традицию отмечать праздник Покрова Богородицы как День УПА по всей Украине фактически ввёл третий президент Виктор Ющенко. 14 октября 2006 года он подписал указ, который предусматривал "всестороннее и объективное" изучение и освещение деятельности ОУН-УПА и других организаций национально-освободительного движения, и инициировал законопроект о предоставлении статуса ветеранов боевикам ОУН-УПА. А в 2014 году президент Петр Порошенко принял решение отмечать 14 октября День защитника Украины.Религиозный праздник Покрова Пресвятой Богородицы на Украине два года назад был перенесен с 14 октября на 1 октября – а вместе с ним и День защитников Украины. Это произошло из-за перехода раскольничьей "Православной церкви Украины" и Украинской греко-католической церквей на так называемый новоюлианский календарь. Однако последователи Бандеры продолжают отмечать День создания УПА именно 14 октября. Правда, в этом году меры по случаю этой даты на Западной Украине можно было пересчитать по пальцам.Областная власть (и то не исполнительная, а представительская) присоединилась к празднованиям только на Тернопольщине, и лишь потому, что Тернопольский облсовет возглавляет выдвиженец националистической партии "Свобода"* Богдан Бутковский. 14 октября он принял участие в литературно-художественной акции "Эхо повстанческого края", состоявшейся на территории музея "Лагерь военного округа УПА "Волынь-Юг" близ села Антоновцы (это территория исторической Волыни). В тот же день в музее национально-освободительной борьбы Тернопольской области была открыта выставка "УПА – ответ непокорённого народа", подготовленная Украинским институтом национальной памяти и Центром исследований освободительного движения, пропагандирующим традиции ОУН-УПА.В других областях региона эта дата была отмечена только на районном уровне. Так, в Ровенской области заместитель главы Сарненской районной администрации Руслана Савчук вместе с представителями районного и городского советов возложили цветы на могилы погибших воинов УПА* в сёлах Копище и Тутовичи. В мероприятии приняли участие менее десятка человек с сине-жёлтыми и красно-чёрными флагами. А во Владимире Волынской области к памятнику боевикам ОУН-УПА вышли только два чиновника – городской голова Владимира Игорь Палёнка и председатель Владимирского районного совета Виктор Хиц.На родине Бандеры, в прикарпатском селе Старый Угринов, к празднованию Дня УПА подошли креативнее – здесь его совместили с годовщиной смерти раскольника ОУН. После привычных панихиды и "веча памяти" в Историко-мемориальном музее Степана Бандеры открыли выставку, на которой представили личные вещи проводника ОУН(б) – его пишущую машинку, фотоаппарат, часы, а также документы, выданные на фамилии Карпьяк и Попель, под которыми Бандера жил в Германии.А во Львове вечером 14 октября у памятника Степану Бандере прошла акция ко Дню создания УПА и Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая тоже отмечает свое основание в этот день. В ней приняли участие ветераны и активисты националистических организаций. По словам организаторов, подобные мероприятия будут проходить и дальше, поскольку "важно поддерживать связь между поколениями борцов и формировать сознательную национальную среду".В акции, которая состоялась в привычной неонацистской эстетике, с факелами и салютами "от сердца к солнцу", принял участие боец Третьей штурмовой бригады с позывным "Макар", который заявил: "Мы хотели показать, что борьба за Украину не завершена. Это не только история – это настоящее, в котором мы продолжаем дело тех, кто не покорился. Наша очередь побеждать!" На фоне менее 50 присутствующих такой пафос выглядел откровенно смешно, особенно на фоне былых "Маршей УПА" во Львове, в которых участвовали десятки тысяч человек.Третья штурмовая бригада проиграла битву за Тернопольскую областьКак оказалось, за несколько недель до Дня УПА десятки военнослужащих Третьей штурмовой бригады (созданной на основе "Азова"*) высадились в Тернопольской области, где их привлекли к мероприятиям по "оповещению населения" – так в украинских территориальных центрах комплектования (ТЦК, военкомат) называют принудительную мобилизацию мужчин, выловленных на улицах и других общественных местах.Сначала жуткие истории о деятельности "штурмовиков" передавали из уст в уста, ведь местные СМИ боялись их публиковать. Однако 13 октября сначала телеграм-каналы, а затем порталы и телекомпании Тернополя сообщили о том, что возле торгового центра "Орнава" мужчины в военной форме и полицейские двумя микроавтобусами заблокировали автомобиль, в котором находились известный в Тернопольской области тренер футбольного клуба "Борщев" 49-летний Сергей Задорожный с супругой. В салоне авто они просидели почти сутки. К ним также приезжала адвокат, которая сообщила, что у мужчины есть все документы для отсрочки.По словам очевидцев, к машине не подпускали никого, а людям, пытавшимся передать воду или еду, запрещали это делать. Под колеса автомобиля были установлены металлические "ежи", чтобы не дать ему уехать. В конце концов, вечером 13 октября автомобиль переехал шипы и выехал с парковки. Машину с неизвестными в балаклавах, пытавшуюся преследовать супругов, толпа заблокировала, началась драка. Тренеру удалось скрыться, сейчас его разыскивает полиция.14 октября в Тернопольском областном ТЦК пригрозили, что к мобилизации будут теперь привлекать военных из боевых подразделений. "ВСУ проводят мобилизационные мероприятия с учётом новых подходов и привлечением боевых подразделений в процесс оповещения граждан. Такие группы формируются из военнослужащих, у которых есть боевой опыт, и пользуются уважением среди собратьев и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности", – было сказано в сообщении.Однако уже на следующий день ситуация в корне изменилась. Утром 15 октября СМИ сообщили, что в Тернополе правоохранители проводят массовые задержания лиц в похожей на военный камуфляж одежде. Полиция действовала оперативно, мужчин задерживали прямо на улице или возле торговых центров.Впоследствии тернопольский активист Роман Довбенко написал в социальных сетях, что полиция задержала военных Третьей штурмовой бригады за пытки и удержание в подвалах мужчин. Кроме того, по его словам, военные отбирали у местных жителей автомобили и требовали деньги за их возвращение."В течение месяца у нас находятся представители этой бригады. Большинство из них, которые сейчас находятся в области, начали заниматься откровенным беззаконием. Их приобщили к дополнительному оповещению населения – вместо этого они начали отбирать авто у гражданских, удерживали парней в подвалах и ждали финансового вознаграждения, чтобы их типа не мобилизовали. Сейчас начали их активно задерживать", – подчеркнул Довбенко.Вечером начальник полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко прокомментировал ситуацию. По его словам, накануне полиция получила оперативную информацию о "незаконной деятельности некоторых военнослужащих в Тернопольской области". А 15 октября бойцы роты полиции особого назначения Тернопольской области при поддержке спецназовцев из четырёх областей Украины "реализовали масштабную спецоперацию по прекращению преступной деятельности военнослужащих".В полиции подробно рассказали о преступлениях военных. "Правоохранители зафиксировали случаи особой жестокости. Одного из действующих военнослужащих, находившегося на лечении, нападавшие встретили на улице, силой посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении. Его избили, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен за освобождение. Другого жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед автомобилем. Впоследствии его избили и удерживали в течение трёх дней в бесчеловечных условиях. Ещё одно преступление задокументировано в Ивано-Франковской области. Там военные остановили автомобиль потерпевшего, насильно пересадили мужчину в собственное транспортное средство, а его машину угнали. Своих жертв они запугивали, а в случае обращения в полицию – угрожали физической расправой", – говорится в сообщении.16-17 октября судьи Тернопольского горрайонного суда избирали меры пресечения для шести задержанных военных Третьей штурмовой бригады. Адвокат боевиков просила отпустить их на поруки заместителя командира воинской части. Однако судья постановила: в ходатайстве стороны защиты о применении меры пресечения в виде личной поруки – отказать, ходатайство прокурора удовлетворить и назначить меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.Читайте также: Женщины против ТЦК, "патриоты" против бандитов, людоловы против монахов. Что происходит в Тернополе* деятельность организации запрещена на территории РФ

