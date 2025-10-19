https://ukraina.ru/20251019/rezultatov-my-poka-ne-vidim-suzdaltsev-pro-zayavleniya-trampa-o-yadernoy-programme-irana-1070160628.html

"Результатов мы пока не видим": Суздальцев про заявления Трампа о ядерной программе Ирана

"Результатов мы пока не видим": Суздальцев про заявления Трампа о ядерной программе Ирана - 19.10.2025 Украина.ру

"Результатов мы пока не видим": Суздальцев про заявления Трампа о ядерной программе Ирана

Несмотря на заявления Дональда Трампа о скором урегулировании конфликта вокруг ядерной программы Ирана, реальных результатов в этом направлении пока достигнуто не было. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев

2025-10-19T04:50

2025-10-19T04:50

2025-10-19T04:50

новости

иран

тегеран

сша

дональд трамп

андрей суздальцев

украина.ру

ядерное оружие

соглашение

ближний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060867993_0:127:994:686_1920x0_80_0_0_be9bda255d34bf34d13b7a84707a93f2.jpg

Комментируя ситуацию вокруг Ирана, Суздальцев отметил, что заявления администрации Трампа носят декларативный характер. "Трамп говорит, что конфликт на грани развязки", — констатировал политолог. "Мы с большим интересом наблюдаем, что происходит с позицией Ирана", — подчеркнул он.Эксперт признал, что Тегеран демонстрирует готовность к диалогу. "Иран явно демонстрирует лояльность к мирным решениям своей ядерной программы", — сказал Суздальцев. "Но результатов мы пока не видим", — сразу же добавил он.Однако, по его мнению, за риторикой президента США пока не стоит реального прогресса. "Мне кажется, что мирные соглашения, которых добился Трамп, несколько легковесны, не учитывают основную глубину конфликта, и могут быстро перерасти в новую эскалацию", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250909/farkhad-ibragimov-esli-iran-i-izrail-nachnut-novuyu-voynu-tramp-uzhe-ne-pridet-na-pomosch-netanyakhu-1068414068.html

иран

тегеран

сша

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, тегеран , сша, дональд трамп, андрей суздальцев, украина.ру, ядерное оружие, соглашение, ближний восток