"Результатов мы пока не видим": Суздальцев про заявления Трампа о ядерной программе Ирана
"Результатов мы пока не видим": Суздальцев про заявления Трампа о ядерной программе Ирана
Несмотря на заявления Дональда Трампа о скором урегулировании конфликта вокруг ядерной программы Ирана, реальных результатов в этом направлении пока достигнуто не было. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
2025-10-19T04:50
2025-10-19T04:50
Комментируя ситуацию вокруг Ирана, Суздальцев отметил, что заявления администрации Трампа носят декларативный характер. "Трамп говорит, что конфликт на грани развязки", — констатировал политолог. "Мы с большим интересом наблюдаем, что происходит с позицией Ирана", — подчеркнул он.Эксперт признал, что Тегеран демонстрирует готовность к диалогу. "Иран явно демонстрирует лояльность к мирным решениям своей ядерной программы", — сказал Суздальцев. "Но результатов мы пока не видим", — сразу же добавил он.Однако, по его мнению, за риторикой президента США пока не стоит реального прогресса. "Мне кажется, что мирные соглашения, которых добился Трамп, несколько легковесны, не учитывают основную глубину конфликта, и могут быстро перерасти в новую эскалацию", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
"Результатов мы пока не видим": Суздальцев про заявления Трампа о ядерной программе Ирана

04:50 19.10.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Несмотря на заявления Дональда Трампа о скором урегулировании конфликта вокруг ядерной программы Ирана, реальных результатов в этом направлении пока достигнуто не было. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
Комментируя ситуацию вокруг Ирана, Суздальцев отметил, что заявления администрации Трампа носят декларативный характер. "Трамп говорит, что конфликт на грани развязки", — констатировал политолог. "Мы с большим интересом наблюдаем, что происходит с позицией Ирана", — подчеркнул он.
Эксперт признал, что Тегеран демонстрирует готовность к диалогу. "Иран явно демонстрирует лояльность к мирным решениям своей ядерной программы", — сказал Суздальцев. "Но результатов мы пока не видим", — сразу же добавил он.
Однако, по его мнению, за риторикой президента США пока не стоит реального прогресса. "Мне кажется, что мирные соглашения, которых добился Трамп, несколько легковесны, не учитывают основную глубину конфликта, и могут быстро перерасти в новую эскалацию", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.
9 сентября, 18:14
Фархад Ибрагимов: Если Иран и Израиль начнут новую войну, Трамп уже не придет на помощь НетаньяхуЕсли начнется ближневосточная заварушка, и Нетаньяху пойдет на Иран, Трамп уже не будет его так рьяно поддерживать. Есть предположение, что акция, которую Нетаньяху устроил в отношении Ирана в июне, не была до конца согласована с Трампом. Его поставили перед фактом, что очень разозлило американского президента. Это был удар по репутации Трампа.
Лента новостейМолния