"Результатов мы пока не видим": Суздальцев про заявления Трампа о ядерной программе Ирана
© коллаж Украина.Ру
Несмотря на заявления Дональда Трампа о скором урегулировании конфликта вокруг ядерной программы Ирана, реальных результатов в этом направлении пока достигнуто не было. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
Комментируя ситуацию вокруг Ирана, Суздальцев отметил, что заявления администрации Трампа носят декларативный характер. "Трамп говорит, что конфликт на грани развязки", — констатировал политолог. "Мы с большим интересом наблюдаем, что происходит с позицией Ирана", — подчеркнул он.
Эксперт признал, что Тегеран демонстрирует готовность к диалогу. "Иран явно демонстрирует лояльность к мирным решениям своей ядерной программы", — сказал Суздальцев. "Но результатов мы пока не видим", — сразу же добавил он.
Однако, по его мнению, за риторикой президента США пока не стоит реального прогресса. "Мне кажется, что мирные соглашения, которых добился Трамп, несколько легковесны, не учитывают основную глубину конфликта, и могут быстро перерасти в новую эскалацию", — подытожил собеседник издания.
