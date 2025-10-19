https://ukraina.ru/20251019/ne-prokatilo-kak-zelenskiy-i-ko-pytalis-nadut-trampa-1070330658.html

Не прокатило! Как Зеленский и Ко пытались надуть Трампа

Ну и что мы получили по итогу общения Зеленского и Трампа? На самом деле, всё предельно ясно: подтвердилось то, о чём я говорил раньше, — никакого желания у Соединённых Штатов, а тем более у Дональда Трампа лично, передавать Украине "Томагавки" нет и не было.

Это не просто отсутствие решения — это демонстративное нежелание даже обсуждать военную компоненту отношений с Киевом. Более того, на брифинге по итогам встречи от Зеленского не прозвучало вообще ничего в духе ставшего "идефикс" киевского режима, некоего всеобъемлющего соглашения с Вашингтоном, по которому США якобы должны поставлять Украине системы ПВО и "Томагавки", расширять обмен разведданными, а Киев, в свою очередь, поставляет некие объемы беспилотников. Даже намёков на подобные договорённости не прозвучало.Ещё интереснее то, что Зеленский не сказал ничего и о теме энергетики, хотя, по инсайдам, этот вопрос занимал заметную долю времени в подготовительных консультациях. Обсуждались критические проблемы украинской энергетической системы, дефицит газа, вопросы закупок американского СПГ, возможность получения помощи в восстановлении объектов генерации. Но результат — нулевой. Никаких решений, никаких подписанных договорённостей, даже декларативных заявлений. Всё, по сути, поставлено на паузу. И, очевидно, сделано это самим Трампом — как элемент давления на Зеленского и его команду, чтобы держать Киев в подвешенном состоянии.В итоге из всей поездки в Вашингтон и общения с Трампом Зеленский смог сделать лишь два более-менее внятных заявления. Первое — о тех самых "Томагавках", о том, что их все же не будет. После чего вся медийная обслуга Банковой поспешила объяснить ситуацию в привычной манере: "Да не очень-то и нужно было, и на ход военных действий не повлияли бы". Второе — внезапно всплывшая тема территорий. Ну, как внезапно. На самом деле ее подзабыли и не вспоминали. А она была в непубличной повестке всегда. Причём, что характерно, никакой категоричности в позиции Зеленского на брифинге не было. Он, конечно, произнёс формулу о том, что сначала нужно остановить военные действия, а потом уже обсуждать, но по сути из его слов прозвучала готовность к переговорам по передаче территорий. И это, пожалуй, самый показательный момент. Впрочем, он, не публично, и после Анкориджа подтверждал готовность. Правда потом наговорил с три короба о том, что не отдаст ни сантиметра земли.Идем дальше. Как и следовало ожидать, тема о возможном участии Зеленского в некоем "микросаммите" Путин–Трамп в Бухаресте всплыла до встречи с подачи глобалистских медиа — и тут же исчезла. Трамп прямо сказал, что этого не будет, и закрыл вопрос. После этого Зеленский, посовещавшись с европейскими покровителями (говорят особенно плотно с Мерцем и Стармером), срочно полетел в Лондон. А ночь спустя после встречи Зеленского и Трампа премьер Великобритании Кир Стармер заявил о намерении разработать для Украины "план, аналогичный плану Трампа по Газе". Но, если вспомнить историю с так называемыми гарантиями безопасности для Украины (гора тогда, как говорится, родила мышь, ведь никакого реального документа не появилось) логично предположить здесь похожий сценарий.Новый "план" — не более чем инструмент затягивания времени, очередная попытка дождаться перемены настроения у Трампа. Но её не произошло и не произойдёт. С высокой вероятностью в ходе недавнего разговора между Путиным и Трампом действительно обсуждались определённые коррекции общей линии, в том числе по самому переговорному треку, возможно, рассматривались новые потенциальные компромиссы. Но конкретики пока нет, и вряд ли она появится в публичной плоскости в ближайшее время. Однако факт остаётся фактом: Трамп держится прежнего курса, которого он придерживается с самого начала своей второй каденции — если не прямой выход из украинского кризиса, то как минимум стратегическое дистанцирование от него.И вот ещё один крайне любопытный инсайд — о том, как Киеву вообще удалось добиться этой встречи. Ведь на самом деле в ней не было никакой необходимости. Да, Трамп действительно использовал тему "Томагавков" как инструмент давления на Москву, но успех этой тактики — вопрос второстепенный. Главный момент в другом: все вопросы, которые формально значились в повестке, уже были обсуждены заранее и могли решаться дистанционно, на уровне советников. Но, как выяснилось, существовала одна тема, которая вызвала у команды Трампа особый интерес — и именно она стала той самой разменной монетой, благодаря которой Киев получил личную встречу с президентом США.Речь идёт о коррупционных материалах против семьи Байденов. Зеленский и его ближайшее окружение пообещали Трампу и его штабу предоставить эксклюзивные документы, подтверждающие участие Байденов в коррупционных схемах на украинской территории. В центре внимания снова оказалась "Бурисма" — хотя эта тема уже давно выжата досуха. Помимо неё, упоминались документы из той самой записки, или пакета материалов, которые ранее готовили Портнов и Татаров о деятельности Демократической партии США и грантовых структур на Украине, где также имел место коррупционный след — за счёт американских бюджетных средств. Ну, и ряд других эпизодов.На предложенную "наживку" последовал кивок из Вашингтона. И дело завертелось.Под руководством Зеленского в Киеве прошло совещание с участием всех украинских силовиков, и в течение нескольких недель шла активная подготовка этих и новых материалов — якобы демонстрирующих причастность семьи Байденов и самого Джо Байдена к заработку на различных украинских проектах (я к слову не спорю с самим тезисом о подобных фактах, зарабатывали еще и как). Именно поэтому заранее в Вашингтон вылетели Ермак, Умеров и Свириденко. Свириденко участвовала в энергетических переговорах, но, как уже было сказано, всё это оказалось поставлено на паузу сразу после встречи Зеленского с Трампом. А так же обсуждала возможности финансовой помощи. Двое других сосредоточились на, так сказать, "эксклюзивном компромате" и военных поставках.Но уже когда Зеленский был в дороге состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, в ходе которого, с высокой долей вероятности были согласованы новые скорректированные по отношению к договоренностям в Анкоридже, позиции компромиссного характера. После этого была запущена подготовка встреч высоких делегаций в Будапеште и последующей встречи президентов.Что до материалов, привезённые украинской делегацией в Вашингтон, то они американцев не впечатлили. Пока шла проверка предоставленных фактов встречу не отменяли. Зеленский вылетел. Но, проверка закончилась и, по моей информации, их ответ Белого дома был сух и предельно ясен: "Мы всем этим располагаем. Вы нас ничем не удивили. Никакого эксклюзива нет". Иными словами, попытка Киева сыграть на теме Байденов закончилась ничем. Ну и это сразу в глазах Трампа сделало разговор бессмысленным. Но главарь киевского режима уже был в Вашингтоне.И, наконец, инсайд о самой встрече. Как говорят информированные источники, это был фактически монолог Трампа. Зеленский пытался что-то вставить, возражал по мелочам, но безрезультатно. Суть разговора сводилась к следующему: "Будет вот так и вот так, и ты должен сделать то-то и то-то. Я встречусь с Путиным в Будапеште, после этого окончательно тебя проинформирую, как будем двигаться дальше".В сухом остатке — ни один из вопросов, ради которых Зеленский летел в Вашингтон, на этой встрече даже не поднимался. Киев не получил ничего, кроме новых пауз и намёков, а Трамп, как и прежде, оставил за собой инициативу и контроль над дальнейшим ходом событий.Иное мнение о результатах встречи Трампа и Зеленского - в статье Василия Стоякина "Боевая ничья: что выиграл Зеленский в Вашингтоне"

