"Кто поддержит, к тому и пойдут": Ищенко о выборе союзников в эпоху глобального кризиса
В условиях глобального кризиса страны делают свой геополитический выбор, ориентируясь не на симпатии, а на практическую выгоду и возможность получить финансовую, экономическую и политическую поддержку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос об адекватной оценке сил, эксперт заявил, что не существует проамериканских или пророссийских стран в чистом виде. "Каждый думает о себе. Чем страна сильнее, тем более суверенна ее внешняя политика", — пояснил Ищенко.
Он опроверг расхожее мнение, что союзники приходят из-за культурной привлекательности. "Друзья и союзники не приходят просто потому, что им нравится Третьяковская галерея или Эрмитаж. Они приходят потому, что у них есть какие-то экономические, финансовые интересы", — отметил обозреватель.
По его словам, государства рассчитывают, какая из великих держав сможет их поддержать, и делают соответствующий выбор: "Кто поддержит, к тому и пойдут". Внешняя политика – это очень расходное дело, тем более в эпоху кризисов, отметил Ищенко.
"Сейчас большое количество стран перебежало от них к нам. Но это же не значит, что завтра они перебегут в обратном направлении. Большая часть стран ориентируется на перспективные великие державы, которые могут оказать им поддержку финансовую, экономическую, политическую. Хотя у нас не любят говорить, что кого-то надо поддерживать рублем, но по-другому не бывает", — заключил собеседник издания.
