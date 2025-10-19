https://ukraina.ru/20251019/kto-podderzhit-k-tomu-i-poydut-ischenko-o-vybore-soyuznikov-v-epokhu-globalnogo-krizisa-1070140499.html

"Кто поддержит, к тому и пойдут": Ищенко о выборе союзников в эпоху глобального кризиса

В условиях глобального кризиса страны делают свой геополитический выбор, ориентируясь не на симпатии, а на практическую выгоду и возможность получить финансовую, экономическую и политическую поддержку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-10-19T04:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/16/1048867358_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_81a17fcaf48abb9c604734ccea45cddc.jpg

Отвечая на вопрос об адекватной оценке сил, эксперт заявил, что не существует проамериканских или пророссийских стран в чистом виде. "Каждый думает о себе. Чем страна сильнее, тем более суверенна ее внешняя политика", — пояснил Ищенко.Он опроверг расхожее мнение, что союзники приходят из-за культурной привлекательности. "Друзья и союзники не приходят просто потому, что им нравится Третьяковская галерея или Эрмитаж. Они приходят потому, что у них есть какие-то экономические, финансовые интересы", — отметил обозреватель. По его словам, государства рассчитывают, какая из великих держав сможет их поддержать, и делают соответствующий выбор: "Кто поддержит, к тому и пойдут". Внешняя политика – это очень расходное дело, тем более в эпоху кризисов, отметил Ищенко."Сейчас большое количество стран перебежало от них к нам. Но это же не значит, что завтра они перебегут в обратном направлении. Большая часть стран ориентируется на перспективные великие державы, которые могут оказать им поддержку финансовую, экономическую, политическую. Хотя у нас не любят говорить, что кого-то надо поддерживать рублем, но по-другому не бывает", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации — в материале Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.

2025

