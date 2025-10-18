Зачем наши едут в Китай? Заклязьминская об итогах первого месяца безвизового режима России с КНР - 18.10.2025 Украина.ру
Зачем наши едут в Китай? Заклязьминская об итогах первого месяца безвизового режима России с КНР
Зачем наши едут в Китай? Заклязьминская об итогах первого месяца безвизового режима России с КНР
Кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук... Украина.ру, 18.10.2025
Кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в эфире Украина.ру рассказала о максимальном повышении ставок в торговой войне между США и Китаем, а также о беспрецедентной популярности Китая среди россиян: 00:34 - Финансирование Украины за счёт новых американских пошлин;05:15 – Максимальное повышение ставок в отношениях между США и КНР; 07:04 - Подрыв глобальных цепочек поставок из-за торговой войны; 08:31 – Заявление Трампа о выходе стран из БРИКС; 11:23 – О процессе дедолларизации и о новой валюте; 14:12 - Турпоток после введения безвизового режима с Китаем.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Зачем наши едут в Китай? Заклязьминская об итогах первого месяца безвизового режима России с КНР

17:09 18.10.2025
 
Кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в эфире Украина.ру рассказала о максимальном повышении ставок в торговой войне между США и Китаем, а также о беспрецедентной популярности Китая среди россиян:
00:34 - Финансирование Украины за счёт новых американских пошлин;
05:15 – Максимальное повышение ставок в отношениях между США и КНР;
07:04 - Подрыв глобальных цепочек поставок из-за торговой войны;
08:31 – Заявление Трампа о выходе стран из БРИКС;
11:23 – О процессе дедолларизации и о новой валюте;
14:12 - Турпоток после введения безвизового режима с Китаем.
