Встреча Трампа и Зеленского объясняет, зачем была нужна история с "Томагавками" - Михаил Павлив - 18.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251018/vstrecha-trampa-i-zelenskogo-obyasnyaet-zachem-byla-nuzhna-istoriya-s-tomagavkami---mikhail-pavliv---1070304110.html
Встреча Трампа и Зеленского объясняет, зачем была нужна история с "Томагавками" - Михаил Павлив
Встреча Трампа и Зеленского объясняет, зачем была нужна история с "Томагавками" - Михаил Павлив - 18.10.2025 Украина.ру
Встреча Трампа и Зеленского объясняет, зачем была нужна история с "Томагавками" - Михаил Павлив
В пятницу, 17 октября, состоялась встреча главы киевского режима Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи американский лидер заявил, что "Томагавков" не хватает и самим США и дал тем самым понять, что передача крылатых ракет Украине в ближайшее время не состоится.
2025-10-18T15:08
2025-10-18T15:21
дональд трамп
владимир зеленский
михаил павлив
киев
украина
сша
россия
владимир путин
трамп и путин
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/12/1070303871_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ba14f93d1320c89d2473897a6d0c7af9.jpg
Какие цели преследовала американская администрация, заявляя о возможности передачи ракет Киеву, объясняет политтехнолог, публицист Михаил Павлив.
https://ukraina.ru/20251018/vladimir-bruter-tramp-ne-lyubit-slozhnykh-resheniy-no-rossiya-mozhet-zainteresovat-ego-vostochnoy-evropoy-1070303223.html
киев
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/12/1070303871_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_4e513d729dd9821d05c26a1daa7a4bef.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дональд трамп, владимир зеленский, михаил павлив, киев, украина, сша, россия, владимир путин, трамп и путин, сво, "томагавк", видео
Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Михаил Павлив, Киев, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Трамп и Путин, СВО, "Томагавк", Видео

Встреча Трампа и Зеленского объясняет, зачем была нужна история с "Томагавками" - Михаил Павлив

15:08 18.10.2025 (обновлено: 15:21 18.10.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
В пятницу, 17 октября, состоялась встреча главы киевского режима Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи американский лидер заявил, что "Томагавков" не хватает и самим США и дал тем самым понять, что передача крылатых ракет Украине в ближайшее время не состоится.
Какие цели преследовала американская администрация, заявляя о возможности передачи ракет Киеву, объясняет политтехнолог, публицист Михаил Павлив.
Владимир Брутер интервью - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
14:32
Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процессаТрамп после переговоров с Зеленским в Вашингтоне улетел играть в гольф почти без общения с прессой, а все его заявления сводятся к тому, что "они должны поладить и закончить войну". Все это говорит о том, что он не может в публичной плоскости давить на Украину.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Дональд ТрампВладимир ЗеленскийМихаил ПавливКиевУкраинаСШАРоссияВладимир ПутинТрамп и ПутинСВО"Томагавк"Видео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:42Ушёл из жизни Леонид Грач
16:16Медик "Док": Лучше собственные глаза, хоть и раненые, чем "ремкоплект" для них
16:07Людоловы из ТЦК не заходят в спортивные клубы, потому что "боятся качков"
16:00Крымская оборонительная: первый штурм второй обороны Севастополя
15:31Зеленский не добился желаемого во время визита в США. Новости к этому часу
15:26На Украине больного синдромом Дауна мобилизовали и отдали на потеху сослуживцам
15:08Встреча Трампа и Зеленского объясняет, зачем была нужна история с "Томагавками" - Михаил Павлив
14:59Бывший украинский депутат нажился на своих земляках
14:55ВС РФ продолжают бои за Покровск
14:32Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса
14:30"Образование не может быть способом избежать мобилизации" — замглавы Минобразования Украины
13:39Встреча Трампа и Зеленского ничего не решила - Сергей Кислицын
13:00Локальное перемирие в районе ЗАЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 октября
12:43Генштаб ВСУ: Россия установила новый рекорд по применению корректируемых авиационных бомб
12:23Царские врата, мощи, иконы: как союзнички грабят Украину
12:11В Турции убит причастный к погромам в аэропорту Махачкалы
11:55ВСУ за прошедшие сутки атаковали 149 беспилотниками 12 районов Белгородской области. Новости к этому часу
11:39Несостоявшийся "брак" Зеленского с Трампом
10:11"Ему не понравилось": итоги встречи Трампа и Зеленского. Главное на утро 18 октября
10:10Непростая встреча Трампа и Зеленского завершилась внезапно
Лента новостейМолния