https://ukraina.ru/20251018/vstrecha-trampa-i-zelenskogo-obyasnyaet-zachem-byla-nuzhna-istoriya-s-tomagavkami---mikhail-pavliv---1070304110.html
Встреча Трампа и Зеленского объясняет, зачем была нужна история с "Томагавками" - Михаил Павлив
Встреча Трампа и Зеленского объясняет, зачем была нужна история с "Томагавками" - Михаил Павлив - 18.10.2025 Украина.ру
Встреча Трампа и Зеленского объясняет, зачем была нужна история с "Томагавками" - Михаил Павлив
В пятницу, 17 октября, состоялась встреча главы киевского режима Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи американский лидер заявил, что "Томагавков" не хватает и самим США и дал тем самым понять, что передача крылатых ракет Украине в ближайшее время не состоится.
2025-10-18T15:08
2025-10-18T15:08
2025-10-18T15:21
дональд трамп
владимир зеленский
михаил павлив
киев
украина
сша
россия
владимир путин
трамп и путин
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/12/1070303871_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ba14f93d1320c89d2473897a6d0c7af9.jpg
Какие цели преследовала американская администрация, заявляя о возможности передачи ракет Киеву, объясняет политтехнолог, публицист Михаил Павлив.
https://ukraina.ru/20251018/vladimir-bruter-tramp-ne-lyubit-slozhnykh-resheniy-no-rossiya-mozhet-zainteresovat-ego-vostochnoy-evropoy-1070303223.html
киев
украина
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/12/1070303871_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_4e513d729dd9821d05c26a1daa7a4bef.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дональд трамп, владимир зеленский, михаил павлив, киев, украина, сша, россия, владимир путин, трамп и путин, сво, "томагавк", видео
Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Михаил Павлив, Киев, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Трамп и Путин, СВО, "Томагавк", Видео
Встреча Трампа и Зеленского объясняет, зачем была нужна история с "Томагавками" - Михаил Павлив
15:08 18.10.2025 (обновлено: 15:21 18.10.2025)
В пятницу, 17 октября, состоялась встреча главы киевского режима Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи американский лидер заявил, что "Томагавков" не хватает и самим США и дал тем самым понять, что передача крылатых ракет Украине в ближайшее время не состоится.